Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Tottenham: Eberechi Eze conseguiu novamente! O demônio do clássico garante que o norte de Londres continue vermelho, enquanto Viktor Gyokeres marca dois gols impressionantes e o Arsenal volta à briga pelo título

Com o Manchester City reduzindo a diferença na liderança para dois pontos antes do início da partida com a vitória sobre o Newcastle, a equipe de Mikel Arteta sabia que precisava reagir após a decepção em Molineux, e começou bem. Eles foram recompensados quando Eze aproveitou para finalizar com inteligência após uma excelente jogada pela direita de Bukayo Saka, mas a vantagem não durou muito, com Randal Kolo Muani aproveitando um erro de Declan Rice para empatar apenas 24 segundos após o reinício.
Foi um gol que surgiu do nada, mas o Arsenal continuou a dominar a partida e recuperou a vantagem com um remate forte de Gyokeres no início da segunda parte, antes de Eze aproveitar uma bola perdida na área para marcar o seu segundo golo do jogo e o terceiro dos visitantes.
Gyokeres então coroou uma tarde fabulosa para os Gunners nos acréscimos, quando recebeu um passe de Martin Odegaard e marcou o quarto gol, fechando o placar com estilo.
O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Tottenham Hotspur Stadium...