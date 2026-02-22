Goal.com
Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Tottenham: Eberechi Eze conseguiu novamente! O demônio do clássico garante que o norte de Londres continue vermelho, enquanto Viktor Gyokeres marca dois gols impressionantes e o Arsenal volta à briga pelo título

Eberechi Eze e Viktor Gyokeres marcaram dois gols cada um, e o Arsenal goleou o Tottenham por 4 a 1 no clássico do norte de Londres pela segunda vez nesta temporada, restaurando sua vantagem de cinco pontos na liderança da Premier League. Os Gunners, que entraram em campo no domingo sob enorme pressão após a derrota para o Wolves no meio da semana, ridicularizaram aqueles que questionavam sua capacidade de disputar o título ao golearem o time vizinho, que continua firme na zona de rebaixamento.

Com o Manchester City reduzindo a diferença na liderança para dois pontos antes do início da partida com a vitória sobre o Newcastle, a equipe de Mikel Arteta sabia que precisava reagir após a decepção em Molineux, e começou bem. Eles foram recompensados quando Eze aproveitou para finalizar com inteligência após uma excelente jogada pela direita de Bukayo Saka, mas a vantagem não durou muito, com Randal Kolo Muani aproveitando um erro de Declan Rice para empatar apenas 24 segundos após o reinício.

Foi um gol que surgiu do nada, mas o Arsenal continuou a dominar a partida e recuperou a vantagem com um remate forte de Gyokeres no início da segunda parte, antes de Eze aproveitar uma bola perdida na área para marcar o seu segundo golo do jogo e o terceiro dos visitantes.

Gyokeres então coroou uma tarde fabulosa para os Gunners nos acréscimos, quando recebeu um passe de Martin Odegaard e marcou o quarto gol, fechando o placar com estilo.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Tottenham Hotspur Stadium...

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    David Raya (8/10)

    Fez uma defesa importante no início do segundo tempo e outra no final, quando mostrou grande reação ao voltar e afastar a bola da linha. Comandou muito bem a sua área quando os cruzamentos chegaram.

    Jurrien Timber (6/10):

    Combinou bem com Saka pela direita, com o Arsenal parecendo muito perigoso por aquele lado. Passou a bola para Gyokeres marcar seu primeiro gol.

    William Saliba (7/10):

    Exibição sólida. Usou bem a sua velocidade e força e lidou com relativa facilidade com tudo o que lhe apareceu.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Teve um pouco de sorte quando caiu após um pequeno empurrão de Kolo Muani, o que levou ao anulação do segundo gol do atacante do Spurs.

    Piero Hincapie (8/10):

    Mais uma boa exibição de um jogador que está a recuperar a sua forma. Excelente passe para Saka na primeira parte.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (7/10):

    Manteve o ritmo no meio-campo. Não parece estar no seu melhor momento, mas teve uma atuação sólida.

    Declan Rice (6/10):

    Cometeu um erro grave ao perder a posse de bola para Kolo Muani empatar logo após o gol de Eze. Não esteve à altura do seu nível habitual.

    Eberechi Eze (9/10):

    Mais um clássico do norte de Londres, mais um grande dia para Eze contra o Spurs. Marcou seu primeiro gol com maestria, colocando o Arsenal na frente, e esteve atento na área para fazer o 3 a 1. Divertiu-se muito na função de camisa 10.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (7/10):

    Uma ameaça constante pela direita. Excelente jogada na construção do primeiro gol de Eze.

    Viktor Gyokeres (9/10):

    Liderou muito bem o ataque e dominou Dragusin durante toda a partida. Teve uma boa chance no início, que passou rente à trave, mas marcou um gol com um chute forte no início do segundo tempo e acrescentou o segundo no final para garantir a vitória. Seu melhor jogo pelo Arsenal.

    Leandro Trossard (6/10):

    Entrou e saiu do jogo. Teve uma tentativa de longa distância defendida na linha e outra que passou a poucos centímetros da trave pouco antes do intervalo, mas teve outros momentos em que poderia ter feito melhor com a bola.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substitutos e treinador

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Substituiu Timber no início do segundo tempo e teve um bom desempenho na lateral direita.

    Martin Odegaard (7/10):

    Entrou para dar um pouco mais de controle ao jogo, já que o tempo estava se esgotando, e deu assistência para Gyokeres marcar seu segundo gol.

    Gabreil Martinelli (N/A):

    Não conseguiu causar grande impacto.

    Noni Madueke (N/A):

    Substituiu Saka, lesionado, nos acréscimos.

    Mikel Arteta (8/10):

    Tomou uma grande decisão ao escalar Eze, que se revelou excelente.

