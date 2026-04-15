Após a decepção da derrota contra o Bournemouth no sábado, era necessária uma reação dos Gunners, e eles começaram bem, com Eberechi Eze se destacando atrás do trio de ataque. Mas o Arsenal não conseguiu aproveitar o início rápido, com poucas chances para ambos os lados durante os primeiros 45 minutos, que terminaram com o Sporting acertando a trave por meio de Geny Catamo.

O segundo tempo melhorou ligeiramente do ponto de vista do Arsenal, com Leandro Trossard acertando a trave no final da partida e Gabriel Jesus chegando perto de marcar. Mas com a equipe de Mikel Arteta tipicamente sólida na defesa, eles acabaram não precisando marcar nenhum gol naquela noite, já que o empate em 0 a 0 foi suficiente para levá-los às semifinais pela segunda temporada consecutiva.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium...