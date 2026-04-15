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Arsenal Sporting CP 2025-26 Champions LeagueGetty Images
Charles Watts

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Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Sporting CP: Martin Zubimendi brilha com uma atuação de classe, enquanto Viktor Gyokeres é neutralizado pelo seu antigo time, e os Gunners garantem vaga nas semifinais da Liga dos Campeões

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Liga dos Campeões

O Arsenal garantiu sua vaga na semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, com um empate em 0 a 0 em casa contra o Sporting CP, resultado suficiente para selar a vitória por 1 a 0 no placar agregado sobre os campeões portugueses. O gol de Kai Havertz no final da partida em Lisboa, na semana passada, acabou sendo decisivo na eliminatória, já que ambas as equipes tiveram dificuldades para criar oportunidades durante um jogo de volta bastante disputado no Emirates Stadium na noite de quarta-feira.

Após a decepção da derrota contra o Bournemouth no sábado, era necessária uma reação dos Gunners, e eles começaram bem, com Eberechi Eze se destacando atrás do trio de ataque. Mas o Arsenal não conseguiu aproveitar o início rápido, com poucas chances para ambos os lados durante os primeiros 45 minutos, que terminaram com o Sporting acertando a trave por meio de Geny Catamo.

O segundo tempo melhorou ligeiramente do ponto de vista do Arsenal, com Leandro Trossard acertando a trave no final da partida e Gabriel Jesus chegando perto de marcar. Mas com a equipe de Mikel Arteta tipicamente sólida na defesa, eles acabaram não precisando marcar nenhum gol naquela noite, já que o empate em 0 a 0 foi suficiente para levá-los às semifinais pela segunda temporada consecutiva.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium...

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-SPORTINGAFP

    Goleiro e defesa

    David Raya (6/10):

    Fez um passe muito arriscado no primeiro tempo que poderia ter sido punido. Defendeu bem a área quando recebeu cruzamentos, mas não teve muito trabalho em termos de defesas.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    Entrou no lugar de White na lateral direita. Sólido na defesa, mas seu impacto no ataque foi mínimo.

    William Saliba (7/10):

    Mais uma boa disputa com Suárez, que voltou a dar trabalho. Mas Saliba lidou bem com a situação.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Desempenho forte no centro da defesa.

    Piero Hincapie (7/10):

    É bom vê-lo de volta ao time titular. Parecia em boa forma, o que foi positivo. Mostrou-se ágil nas subidas e descidas.

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  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (8/10):

    Melhor atuação dos últimos tempos, especialmente no primeiro tempo. Parecia muito mais afiado do que nos últimos jogos e procurava avançar sempre que podia. Impressionante.

    Declan Rice (7/10):

    Levou uma pancada no tornozelo logo no início, o que pareceu afetá-lo por um tempo, mas se recompôs e apresentou uma atuação sólida, como de costume.

    Eberechi Eze (7/10):

    De longe o atacante mais brilhante do Arsenal. Começou muito bem e quase tudo de bom que o Arsenal fez no ataque passou por ele. Perdeu o ritmo após o intervalo, à medida que o cansaço se instalava.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-SPORTINGAFP

    Ataque

    Noni Madueke (3/10):

    Muito fraco. Teve dificuldades com o toque de bola a noite toda e não aproveitou os espaços que encontrou.

    Viktor Gyokeres (3/10):

    Não foi uma noite que ele vai lembrar contra seu ex-clube. Tecnicamente, ele foi muito fraco e não foi surpresa vê-lo ser substituído antes da marca de uma hora.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Provavelmente o melhor dos três atacantes, mas isso não é motivo para comemorar. Não conseguiu causar grande impacto, mas fez uma boa partida.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Kai Havertz (6/10):

    Entrou no lugar de Gyokeres e acrescentou um pouco mais de qualidade, sem realmente colocar o Sporting à prova.

    Max Dowman (6/10):

    Animou a torcida ao entrar em campo. Tentou criar jogadas sempre que recebia a bola.

    Leandro Trossard (N/A):

    Entrou no final da partida e acertou uma cabeçada na trave.

    Gabriel Jesus (N/A):

    Fez uma boa jogada ao entrar na área, mas não conseguiu acertar o chute no primeiro poste.

    Mikel Arteta (7/10):

    Suas substituições tiveram impacto, e a equipe melhorou à medida que o segundo tempo avançava. Ainda tem algumas decisões importantes a tomar antes do domingo.

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