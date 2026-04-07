O Arsenal esteve prestes a ficar em desvantagem nos primeiros cinco minutos, durante os quais mal tocou na bola, com Ousmande Diomande a furar a defesa com um passe magistral de fora do pé para Maxi Araujo, cujo remate foi desviado para a trave por David Raya.
Diomande quase marcava contra no outro lado do campo ao cabecear uma cobrança de falta perigosa de Martin Odegaard bem no meio da pequena área; na sequência, a cobrança de escanteio de Noni Madueke acertou a trave superior, e o norueguês chutou a bola perdida para fora.
O Arsenal só conseguiu marcar aos 64 minutos, quando Martin Zubimendi chutou com efeito na trave mais próxima de 20 metros, mas o VAR anulou o gol por impedimento de Viktor Gyokeres, que estava discreto durante a jogada.
À medida que o jogo entrava na reta final, Raya foi novamente o salvador dos Gunners ao fazer uma bela defesa rasteira à sua esquerda, impedindo Geny Catamo de marcar depois que Luis Suárez se livrou de Riccardo Calafiori pela ala direita. No outro lado do campo, Gabriel Martinelli cortou para dentro pela esquerda e chutou forte, com Rui Silva fazendo uma boa defesa para segurar o chute potente.
Raya então fez uma dupla defesa para impedir Catamo e Suárez à queima-roupa, enquanto o Arsenal se agarrava para manter o placar zerado, antes de ter seu final espetacular nos acréscimos. Martinelli cruzou com perfeição e Havertz teve tempo e espaço para controlar a bola antes de chutar por baixo de Silva, deixando a torcida visitante na arquibancada superior em delírio.
