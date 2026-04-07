Kai Havertz Arsenal HICGetty/GOAL
Sean Walsh

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Sporting CP: Mais uma atuação decisiva de Kai Havertz no final! Os Gunners evitam a vergonha na Liga dos Campeões graças a um gol no último minuto e à atuação magistral de David Raya

O Arsenal levará uma vantagem de 1 a 0 para a segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP, após vencer em Lisboa nesta terça-feira. Kai Havertz saiu do banco para marcar no último minuto de uma partida que careceu seriamente de qualidade até os momentos finais, e os Gunners já têm um pé nas semifinais.

O Arsenal esteve prestes a ficar em desvantagem nos primeiros cinco minutos, durante os quais mal tocou na bola, com Ousmande Diomande a furar a defesa com um passe magistral de fora do pé para Maxi Araujo, cujo remate foi desviado para a trave por David Raya.

Diomande quase marcava contra no outro lado do campo ao cabecear uma cobrança de falta perigosa de Martin Odegaard bem no meio da pequena área; na sequência, a cobrança de escanteio de Noni Madueke acertou a trave superior, e o norueguês chutou a bola perdida para fora.

O Arsenal só conseguiu marcar aos 64 minutos, quando Martin Zubimendi chutou com efeito na trave mais próxima de 20 metros, mas o VAR anulou o gol por impedimento de Viktor Gyokeres, que estava discreto durante a jogada.

À medida que o jogo entrava na reta final, Raya foi novamente o salvador dos Gunners ao fazer uma bela defesa rasteira à sua esquerda, impedindo Geny Catamo de marcar depois que Luis Suárez se livrou de Riccardo Calafiori pela ala direita. No outro lado do campo, Gabriel Martinelli cortou para dentro pela esquerda e chutou forte, com Rui Silva fazendo uma boa defesa para segurar o chute potente.

Raya então fez uma dupla defesa para impedir Catamo e Suárez à queima-roupa, enquanto o Arsenal se agarrava para manter o placar zerado, antes de ter seu final espetacular nos acréscimos. Martinelli cruzou com perfeição e Havertz teve tempo e espaço para controlar a bola antes de chutar por baixo de Silva, deixando a torcida visitante na arquibancada superior em delírio.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Estádio José Alvalade...

    Goleiro e defesa

    David Raya (8/10):

    Fez várias defesas importantes para manter o Arsenal na disputa. Essas defesas podem ser cruciais para decidir o destino do Arsenal nas competições europeias.

    Ben White (6/10):

    Ficou confuso com o ágil Araújo no início da partida, mas se recuperou à medida que o jogo avançava e mostrou-se mais sólido aqui do que em algumas de suas partidas mais recentes e desafiadoras.

    William Saliba (7/10):

    Neutralizou a ameaça do atacante Suárez, em grande fase, na zona central com sua enorme força física. Destacou-se ao cabecear para afastar a bola perdida após Araújo acertar a trave.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Igualmente útil em jogadas abertas e foi, naturalmente, o alvo principal nas jogadas ensaiadas, mesmo que elas não tenham dado certo nesta ocasião.

    Riccardo Calafiori (5/10):

    Apareceu em diferentes posições pelo campo para tentar pegar o Sporting desprevenido. Não demonstrou tanta vontade de cumprir suas tarefas defensivas, com Catamo frequentemente passando por ele.

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (5/10):

    A melhor parte da noite do espanhol foi seu gol anulado, que, para ser justo, foi muito bem feito. No entanto, ele se tornou uma peça sobressalente no meio-campo, com o jogo sendo disputado em um ritmo tão lento. Não foi muito ousado nos passes.

    Declan Rice (6/10):

    Parecia desajeitado com a bola, mas pelo menos seu estilo supremo e exaustivo garantiu que o Arsenal nunca se afogasse completamente quando o Sporting pressionou habilmente os visitantes.

    Martin Odegaard (6/10):

    Recuou para tentar avançar o jogo. Se algum jogador do Arsenal fosse criar uma chance em jogada aberta na primeira hora, seria ele, embora até mesmo ele tenha enfrentado grandes dificuldades para romper a defesa do Sporting. Saiu para dar lugar a Havertz alguns minutos depois de levar uma pancada.

    Ataque

    Noni Madueke (6/10):

    Demonstrou lampejos de qualidade sempre que tinha a bola, mostrando uma disposição para driblar os defensores que nenhum dos outros titulares do Arsenal apresentou. Acertou a trave diretamente de um escanteio. Foi substituído por Dowman.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Às vezes, era difícil lembrar que o sueco estava em campo. Não ajudou o fato de que sua principal contribuição foi a posição de impedimento que anulou o gol de Zubimendi. Ficou sem brilhar em seu retorno a Lisboa.

    Leandro Trossard (5/10):

    Foi dominado fisicamente, mesmo quando se deslocava para dentro da área a partir da lateral para tocar na bola com mais frequência. Como era de se esperar, saiu para dar lugar à velocidade de Martinelli.

    Reservas e técnico

    Kai Havertz (8/10):

    Substituiu Odegaard nos últimos 20 minutos. Não fez muito até marcar aquele gol decisivo.

    Max Dowman (6/10):

    Recebeu uma ovação estrondosa da torcida visitante após entrar no lugar de Madueke. Um dos jogadores mais positivos e agressivos do Arsenal.

    Gabriel Martinelli (8/10):

    Entrou no lugar de Trossard. Testou Silva com um chute forte logo após sua entrada, antes de dar a assistência para Havertz marcar o gol da vitória.

    Mikel Arteta (7/10):

    O técnico do Arsenal conseguiu virar um jogo terrível a favor de sua equipe com uma aposta ousada vinda do banco.

