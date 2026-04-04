Os anfitriões poderiam ter aberto o placar logo no início, quando uma confusão na defesa do Arsenal permitiu que Gabriel Magalhães cabeceasse um chute de meta para o atacante do Southampton, Leo Scienza, que recebeu a bola em espaço aberto; o ponta driblou Kepa Arrizabalaga, mas avançou demais com a bola, não conseguindo, assim, finalizar.

A 10 minutos do fim do primeiro tempo, o Southampton abriu o placar. Um cruzamento alto de James Bree passou por cima de Ben White e chegou aos pés de Ross Stewart na trave oposta, que finalizou de primeira para colocar o time da segunda divisão na frente.

O Arsenal quase se prejudicou novamente após o intervalo, quando Cristhian Mosquera errou um passe lateral na defesa, com Kepa à disposição para desviar o chute de Tom Fellows. Scienza então acertou a trave após roubar a bola de White.

Os visitantes empataram a 20 minutos do fim, quando Gabriel deu um passe excelente para Kai Havertz, que cruzou para o substituto Viktor Gyokeres mandar para o gol vazio.

Momentos depois de o elétrico Max Dowman ter uma grande finalização defendida por Daniel Peretz, que se esticou para o canto, o Southampton marcou o gol da vitória. Fellows apareceu por dentro, escapando de Riccardo Calafiori, que recuava, e a bola rolou gentilmente na trajetória de Shea Charles, que chutou com efeito, passando por cima de Kepa.

O Arsenal lançou todos para a frente em busca de outro empate, mas foi eliminado após seis minutos de acréscimos, com o Southampton conquistando merecidamente uma vaga em Wembley para as semifinais.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal em St Mary's...