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Arsenal Southampton GFXGOAL
Sean Walsh

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Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Southampton: Mais um troféu que escapa! Ben White, em péssima forma, e Gabriel Jesus, desastroso, lideram a lista de decepções dos Gunners na surpreendente derrota na FA Cup para o líder da Premier League

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Arsenal
B. White
G. Jesus
Copa da Inglaterra
Especiais e Opinião
Southampton x Arsenal

O Arsenal foi eliminado da FA Cup pelo Southampton, time da Championship, no sábado, ao perder por 2 a 1 no St Mary's. Os Gunners estavam sob pressão para garantir o retorno a Wembley, após terem sido derrotados pelo Manchester City na final da Carabao Cup há duas semanas, mas suas esperanças de conquistar um título de copa nacional foram frustradas por mais uma temporada em circunstâncias dramáticas.

Os anfitriões poderiam ter aberto o placar logo no início, quando uma confusão na defesa do Arsenal permitiu que Gabriel Magalhães cabeceasse um chute de meta para o atacante do Southampton, Leo Scienza, que recebeu a bola em espaço aberto; o ponta driblou Kepa Arrizabalaga, mas avançou demais com a bola, não conseguindo, assim, finalizar.

A 10 minutos do fim do primeiro tempo, o Southampton abriu o placar. Um cruzamento alto de James Bree passou por cima de Ben White e chegou aos pés de Ross Stewart na trave oposta, que finalizou de primeira para colocar o time da segunda divisão na frente.

O Arsenal quase se prejudicou novamente após o intervalo, quando Cristhian Mosquera errou um passe lateral na defesa, com Kepa à disposição para desviar o chute de Tom Fellows. Scienza então acertou a trave após roubar a bola de White.

Os visitantes empataram a 20 minutos do fim, quando Gabriel deu um passe excelente para Kai Havertz, que cruzou para o substituto Viktor Gyokeres mandar para o gol vazio.

Momentos depois de o elétrico Max Dowman ter uma grande finalização defendida por Daniel Peretz, que se esticou para o canto, o Southampton marcou o gol da vitória. Fellows apareceu por dentro, escapando de Riccardo Calafiori, que recuava, e a bola rolou gentilmente na trajetória de Shea Charles, que chutou com efeito, passando por cima de Kepa.

O Arsenal lançou todos para a frente em busca de outro empate, mas foi eliminado após seis minutos de acréscimos, com o Southampton conquistando merecidamente uma vaga em Wembley para as semifinais.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal em St Mary's...

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Kepa Arrizabalaga (6/10):

    Manteve a vaga no gol apesar do erro grave na final da Carabao Cup. Fez algumas defesas importantes quando o Arsenal estava sob pressão. Para ser justo, não teve muito o que fazer em relação aos dois gols.

    Ben White (3/10):

    Os sinais de alerta já estavam presentes para o jogador da seleção inglesa mesmo antes de ele ter calculado mal o cruzamento que resultou no gol de Stewart. Deixou constantemente espaços nas costas, que o Southampton procurou explorar repetidamente. Um retorno chocante ao clube após algumas atuações abaixo da média com os Three Lions.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Resgatou a situação criada por Gabriel quando Scienza avançou em direção ao gol e passou por Kepa, recuperando a posse de bola no último segundo. Deu um passe desleixado na defesa que quase levou o Southampton a ampliar a vantagem quando o placar ainda estava 1 a 0.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Um pouco duvidoso defensivamente, mas, para ser justo, ele tinha muito o que fazer ao retornar de lesão. Deu o passe decisivo para Havertz, levando ao gol de empate de Gyokeres. Foi substituído por Saliba após sofrer uma lesão no joelho.

    Myles Lewis-Skelly (5/10):

    Não conseguiu mostrar por que deveria ter mais minutos, tendo visto seu tempo de jogo reduzido significativamente nesta temporada. Desperdiçou a posse de bola e, assim como White, foi pego fora de posição quando o Southampton estava com a bola. Foi substituído por Calafiori.

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  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Meio-campo

    Christian Norgaard (6/10):

    Ficou sozinho em um esquema tático em que era o único meio-campista titular interessado em defender. No geral, se saiu muito bem ao segurar as pontas.

    Martin Odegaard (6/10):

    Esteve no centro de todas as jogadas do Arsenal no primeiro tempo, quando o placar estava em 0 a 0. No entanto, perdeu uma chance de ouro de abrir o placar, e sua influência diminuiu depois que o Southampton passou à frente, o que era compreensível, já que ele só recentemente voltou à plena forma física. Foi substituído por Madueke.

    Kai Havertz (6/10):

    Ficou praticamente inefazível até aparecer com a assistência para Gyokeres. Fraco nos desarmes, mas usou sua habilidade com os pés para manter o equilíbrio e ajudar a criar o gol de empate. Saiu para dar lugar a Zubimendi.

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Ataque

    Max Dowman (7/10):

    Liderou uma onda atrás da outra de ataques do Arsenal, levantando a questão de por que os favoritos ao título da Premier League e da Liga dos Campeões dependiam tanto de um jogador de 16 anos para desmontar uma equipe da Championship.

    Gabriel Jesus (4/10):

    Não ofereceu a menor ameaça ofensiva. Teve sorte de entrar no início do segundo tempo antes de ser substituído por Gyokeres.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Uma noite frustrante para o outro brasileiro do Arsenal, Gabriel, no ataque. O Southampton sabia exatamente como se defender contra seu estilo monótono, e ele foi incrivelmente desperdiçador quando tentou resolver as coisas sozinho. Para resumir uma noite frustrante, ele recebeu um cartão amarelo por empurrar o árbitro ao tentar cobrar uma falta rápida.

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Riccardo Calafiori (5/10):

    Entrou no lugar de Lewis-Skelly. Não representou grande melhoria em relação ao craque da casa, perdendo facilmente a marcação de Fellows no gol de Charles.

    Noni Madueke (6/10):

    Substituiu o capitão Odegaard. Criou muitas jogadas de sobreposição ao lado de Dowman, embora tenha sido culpado por levar a bola para fora de campo mais de uma vez.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Entrou no lugar de Jesus. Mostrou-se muito mais presente na área do que o camisa 9 brasileiro, como ficou bem evidente em seu gol.

    William Saliba (5/10):

    Entrou no lugar do lesionado Gabriel. Não conseguiu reforçar a defesa.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Entrou no lugar de Havertz.

    Mikel Arteta (3/10):

    Com exceção de um período de 20 minutos no primeiro tempo, quando o jogo estava sem gols, o Arsenal esteve muito abaixo do seu nível habitual e suas esperanças de conquistar o quadruplo foram reduzidas a sonhos de conquistar o bicampeonato.

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