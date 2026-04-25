Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Newcastle: Eberechi Eze não marca gols fáceis! Gol espetacular leva os Gunners à liderança, apesar de mais uma atuação tímida dos candidatos ao título

O Arsenal abriu o placar aos nove minutos, ao converter o terceiro de três escanteios curtos consecutivos. A bola chegou a Eze na entrada da área, e o jogador da seleção inglesa chutou de primeira, mandando a bola no ângulo superior da baliza de Nick Pope.

Os jogadores de Arteta não conseguiram manter o ritmo, no entanto, e o Newcastle teve mais posse de bola no primeiro tempo, com David Raya sendo obrigado a fazer uma defesa espetacular após quase ser surpreendido por um chute de longa distância de Sandro Tonali.

O segundo tempo seguiu um padrão semelhante, com poucas oportunidades de gol em ambos os lados. O substituto do Newcastle, Yoane Wissa, teve uma grande chance de empatar, mas chutou por cima do gol de perto quando o jogo entrava nos últimos 10 minutos.

Gabriel Martinelli e Martin Odegaard obrigaram Pope a fazer defesas quando o jogo se abriu no final, mas, no fim das contas, o gol de Eze foi suficiente para garantir a vitória da equipe da casa.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium...