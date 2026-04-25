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Eberechi Eze Arsenal HICGetty Images
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Newcastle: Eberechi Eze não marca gols fáceis! Gol espetacular leva os Gunners à liderança, apesar de mais uma atuação tímida dos candidatos ao título

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Arsenal
E. Eze
Premier League
Especiais e Opinião
Arsenal x Newcastle

O Arsenal voltou ao topo da tabela da Premier League após um gol espetacular de Eberechi Eze garantir a vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle no sábado. Os Gunners tiveram mais uma atuação tensa em sua busca por acabar com a espera de 22 anos pelo título, mas os Magpies, em fase difícil, não conseguiram tirar proveito disso, e a equipe de Mikel Arteta abriu três pontos de vantagem sobre o Manchester City, embora a equipe de Pep Guardiola tenha, mais uma vez, um jogo a menos.

O Arsenal abriu o placar aos nove minutos, ao converter o terceiro de três escanteios curtos consecutivos. A bola chegou a Eze na entrada da área, e o jogador da seleção inglesa chutou de primeira, mandando a bola no ângulo superior da baliza de Nick Pope.

Os jogadores de Arteta não conseguiram manter o ritmo, no entanto, e o Newcastle teve mais posse de bola no primeiro tempo, com David Raya sendo obrigado a fazer uma defesa espetacular após quase ser surpreendido por um chute de longa distância de Sandro Tonali.

O segundo tempo seguiu um padrão semelhante, com poucas oportunidades de gol em ambos os lados. O substituto do Newcastle, Yoane Wissa, teve uma grande chance de empatar, mas chutou por cima do gol de perto quando o jogo entrava nos últimos 10 minutos.

Gabriel Martinelli e Martin Odegaard obrigaram Pope a fazer defesas quando o jogo se abriu no final, mas, no fim das contas, o gol de Eze foi suficiente para garantir a vitória da equipe da casa.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium...

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    David Raya (6/10):

    Demonstrou bom domínio da sua área e excelente desempenho. Quase foi surpreendido por Tonali no primeiro tempo, mas se recuperou bem.

    Ben White (6/10):

    Confiável em seu retorno à equipe titular. Nada espetacular, mas bastante sólido em tudo o que fez.

    William Saliba (4/10):

    Ficou em apuros com o ritmo e o estilo direto de Osula desde o primeiro minuto. Longe de sua habitual segurança.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    A decisão de cobrar escanteios curtos fez com que ele não fosse a ameaça habitual nas jogadas ensaiadas. No entanto, ganhou muitas bolas na sua própria área.

    Piero Hincapie (6/10):

    Manteve Murphy sob forte marcação na lateral esquerda.

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  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (5/10):

    Trabalhou duro no meio-campo, mas não conseguiu impedir que Tonali e Guimarães dominassem o centro do campo.

    Martin Odegaard (6/10):

    Após um início lento, procurou impulsionar o Arsenal para a frente sempre que recebia a bola. Ainda não está no seu melhor, mas mostrou uma melhora em relação às últimas semanas.

    Declan Rice (4/10):

    Longe de seu nível habitual. Parecia um pouco cansado após uma longa temporada. Seu dia foi resumido quando não conseguiu chutar após driblar dentro da área no segundo tempo.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Ataque

    Noni Madueke (6/10):

    Teve alguns momentos de destaque no início e cumpriu seu papel nas jogadas de escanteio curto. No entanto, teve um desempenho muito abaixo do esperado após o intervalo.

    Kai Havertz (5/10):

    Fez o possível para segurar o jogo, mas por vezes demorou um pouco a soltar a bola. Assumiu a assistência para o golaço de Eze, mas uma lesão o obrigou a sair antes do intervalo.

    Eberechi Eze (7/10):

    Finalização magnífica para abrir o placar de longa distância. Representou uma ameaça em alguns momentos ao cortar pela esquerda, mas ainda parece um pouco inadequado para a função. Foi forçado a sair no início do segundo tempo devido a uma lesão.

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Viktor Gyokeres (5/10):

    O jogo de retenção foi irregular após substituir o lesionado Havertz no primeiro tempo. Quase fez com que Pope fosse expulso, mas desperdiçou uma grande chance de encerrar a partida durante um contra-ataque no final da partida.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Trouxe um pouco de dinamismo ao entrar no lugar de Eze e esteve perto de garantir os pontos com um chute de bicicleta.

    Myles Lewis-Skelly (N/A):

    Entrou no lugar de Zubimendi nos últimos 10 minutos.

    Bukayo Saka (N/A):

    Retornou de lesão no final da partida.

    Mikel Arteta (5/10):

    Sua equipe foi lenta na posse de bola e permitiu que o Newcastle ditasse o ritmo durante grande parte da partida. Merece algum crédito pela mudança na abordagem das jogadas ensaiadas, mas ainda assim foi uma atuação preocupante.

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