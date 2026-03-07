Goal.com
Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Mansfield Town: Eberechi Eze continua sua paixão pela FA Cup, enquanto Max Dowman brilha e os Gunners sobrevivem a um grande susto

O Arsenal fez o suficiente para superar o Mansfield Town, da League One, na quinta rodada da FA Cup, vencendo por 2 a 1 fora de casa no sábado. Mikel Arteta fez várias alterações em sua escalação inicial e inicialmente os alinhou em uma formação 3-5-2 com alas em vez de laterais, o que apenas encorajou os ambiciosos anfitriões. No entanto, gols em cada tempo ajudaram os Gunners a chegar às quartas de final.

Max Dowman, em sua primeira partida desde que retornou de uma lesão no tornozelo, desperdiçou uma chance inicial de dar a vantagem ao Arsenal ao falhar em um confronto cara a cara com o goleiro Liam Roberts, enquanto Kepa Arrizabalaga fez duas boas defesas para impedir o Mansfield de marcar no outro lado do campo durante os frenéticos primeiros 12 minutos.

Noni Madueke, que havia acertado um escanteio na trave no início da partida, abriu o placar com um belo chute com efeito no final do primeiro tempo, mandando a bola para o fundo da rede de cerca de 18 metros depois que Roberts defendeu sua tentativa inicial pelo 100º gol do Arsenal em todas as competições nesta temporada.

Mas, após o intervalo, o Mansfield empatou o jogo. O jovem titular Marli Salmon fez um passe impreciso para Cristhian Mosquera e a bola foi interceptada pelo substituto Will Evans, que fugiu do zagueiro espanhol e chutou por baixo de Kepa.

O Arsenal deveria ter recuperado a liderança quando Madueke passou pela defesa do Mansfield e cruzou para Dowman, que devolveu para Gabriel Jesus, mas seu chute foi defendido na linha. No entanto, no ataque seguinte, os Gunners passaram à frente por 2 a 1, com Eberechi Eze, que entrou como substituto, girando para se livrar do seu marcador e chutando no ângulo superior da área.

Roberts fez outra bela defesa para impedir Bukayo Saka logo após o astro inglês entrar em campo, mas foi o mais perto que este jogo emocionante chegou de outro gol, com a equipe de Arteta segurando o resultado para garantir sua vaga na próxima fase e manter vivo o sonho de um tetracampeonato inédito.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no One Call Stadium...

    Goleiro e defesa

    Kepa Arrizabalaga (6/10):

    O goleiro reserva do Arsenal provavelmente esperava uma tarde tranquila, mas teve que ficar alerta o tempo todo. Ele poderia ter se saído melhor no empate de Evans, com o chute indo direto por baixo dele.

    Marli Salmon (4/10):

    Fez sua primeira partida como titular pelo Arsenal e começou como zagueiro central direito em uma formação não convencional, antes de passar para lateral direito. Perdeu a bola, levando ao gol de empate do Mansfield. Foi substituído por Timber.

    Cristhian Mosquera (4/10):

    Passou por um momento de tensão ao tentar, sem sucesso, acompanhar o atacante Oates, do Mansfield, no início da partida. Deu pouco apoio a Salmon na lateral direita da defesa do Arsenal, e essa falta de entrosamento levou ao empate surpreendente do time da casa.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Começou como zagueiro central, mas mudou para lateral esquerdo após a entrada de Hincapie. Claramente um dos jogadores mais técnicos em campo, mas ainda assim teve alguns lapsos de concentração. Teve que ser substituído devido a uma lesão.

    Meio-campo

    Christian Norgaard (5/10):

    Organizou o espaço entre a defesa e o meio-campo quando o Arsenal jogou com quatro e cinco defensores. Continuamente se viu superado, embora isso talvez fosse mais um problema do sistema. Deu assistência para o gol de Eze, embora seja difícil dar muito crédito ao dinamarquês por ter feito um passe simples que resultou em um golaço.

    Noni Madueke (8/10):

    Assumiu toda a lateral direita quando o Arsenal começou sem laterais nominais. Sempre quis correr para o seu adversário e rematar, e esse esforço acabou por levá-lo a quebrar o empate.

    Max Dowman (8/10):

    Tornou-se o jogador mais jovem do Arsenal a ser titular na FA Cup, com 16 anos e 66 dias, e foi o melhor jogador em campo que não marcou um gol. Transpareceu confiança e classe, e é por isso que os torcedores do Gunners estão tão animados com seu retorno após a lesão. Foi substituído por Saka no final da partida.

    Leandro Trossard (6/10):

    Começou no meio-campo central, mas recebeu liberdade para subir mais, dada a posse de bola dos visitantes. Teve que ser substituído por lesão pouco antes do intervalo.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Assim como Madueke, teve liberdade para atuar pela sua ala durante a maior parte do primeiro tempo. Deu a assistência para Madueke, mas isso foi tudo o que ele conseguiu fazer de realmente digno de nota.

    Ataque

    Kai Havertz (5/10):

    Começou na frente, mas recuou para receber a bola. Não conseguiu causar impacto e foi substituído por Eze, que decidiu o jogo.

    Gabriel Jesus (5/10):

    Teve dificuldades com o primeiro toque e não conseguiu marcar, apesar de ter criado espaço para algumas grandes chances.

    Substitutos e treinador

    Piero Hincapie (6/10):

    Substituiu Trossard, lesionado aos 38 minutos, permitindo ao Arsenal voltar a uma formação convencional. Fez bem o seu trabalho, mesmo que alguns dos seus colegas não soubessem o que estavam a fazer.

    Eberechi Eze (8/10):

    Entrou no lugar de Havertz quando o Arsenal buscava recuperar a liderança e fez o seu trabalho com um belo chute. Ele simplesmente adora a FA Cup.

    Jurrien Timber (7/10):

    Entrou no lugar de Salmon, com Arteta na esperança de reforçar a defesa.

    Jaden Dixon (7/10):

    Fez sua estreia pelo Arsenal após a lesão de Calafiori. Fez um trabalho profissional, para seu crédito.

    Bukayo Saka (6/10):

    Entrou no lugar de Dowman. Teve um chute à queima-roupa defendido por Roberts.

    Mikel Arteta (6/10):

    Arriscou com sua escalação e uma estranha mudança de formação, mas o Arsenal cumpriu sua missão e isso é o que importa.

