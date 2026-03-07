Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Mansfield Town: Eberechi Eze continua sua paixão pela FA Cup, enquanto Max Dowman brilha e os Gunners sobrevivem a um grande susto

Max Dowman, em sua primeira partida desde que retornou de uma lesão no tornozelo, desperdiçou uma chance inicial de dar a vantagem ao Arsenal ao falhar em um confronto cara a cara com o goleiro Liam Roberts, enquanto Kepa Arrizabalaga fez duas boas defesas para impedir o Mansfield de marcar no outro lado do campo durante os frenéticos primeiros 12 minutos.
Noni Madueke, que havia acertado um escanteio na trave no início da partida, abriu o placar com um belo chute com efeito no final do primeiro tempo, mandando a bola para o fundo da rede de cerca de 18 metros depois que Roberts defendeu sua tentativa inicial pelo 100º gol do Arsenal em todas as competições nesta temporada.
Mas, após o intervalo, o Mansfield empatou o jogo. O jovem titular Marli Salmon fez um passe impreciso para Cristhian Mosquera e a bola foi interceptada pelo substituto Will Evans, que fugiu do zagueiro espanhol e chutou por baixo de Kepa.
O Arsenal deveria ter recuperado a liderança quando Madueke passou pela defesa do Mansfield e cruzou para Dowman, que devolveu para Gabriel Jesus, mas seu chute foi defendido na linha. No entanto, no ataque seguinte, os Gunners passaram à frente por 2 a 1, com Eberechi Eze, que entrou como substituto, girando para se livrar do seu marcador e chutando no ângulo superior da área.
Roberts fez outra bela defesa para impedir Bukayo Saka logo após o astro inglês entrar em campo, mas foi o mais perto que este jogo emocionante chegou de outro gol, com a equipe de Arteta segurando o resultado para garantir sua vaga na próxima fase e manter vivo o sonho de um tetracampeonato inédito.
O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no One Call Stadium...