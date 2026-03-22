Kepa Havertz Rice Arsenal
Sean Walsh

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Man City: Mais um pesadelo na Carabao Cup para Kepa Arrizabalaga! O goleiro dos Gunners comete um erro grave, enquanto Kai Havertz não consegue brilhar na derrota na final

A espera de seis anos do Arsenal por um título vai se estender por pelo menos mais alguns meses, após a derrota por 2 a 0 para o Manchester City na final da Carabao Cup, no domingo. Os Gunners eram favoritos para conquistar um quadruplo inédito, mas não conseguiram na primeira tentativa de conquistar um título nesta temporada, com Mikel Arteta sendo derrotado por seu mentor, Pep Guardiola.

O Arsenal esteve perto de abrir o placar aos sete minutos, mas foi frustrado três vezes em questão de segundos pelo goleiro do City, James Trafford, que defendeu dois chutes à queima-roupa de Bukayo Saka e um de Kai Havertz.

Os Gunners dominaram grande parte do primeiro tempo, mas ficaram atrás no placar após o intervalo, ao não conseguirem lidar com um período prolongado de pressão do City. Rayan Cherki avançou pela linha de fundo e cruzou por cima de Kepa Arrizabalaga, que deixou a bola escapar, permitindo que Nico O'Reilly aparecesse na frente de Martin Zubimendi e empurrasse a bola para o fundo da rede, abrindo o placar.

Minutos depois, O'Reilly mandou a bola para o fundo da rede do Arsenal novamente. Desta vez, Matheus Nunes avançou pela lateral e cruzou, com o lateral-esquerdo do City se colocando entre William Saliba e Saka para cabecear para o gol.

O Arsenal tentou reagir, mesmo com o ânimo abalado, com Riccardo Calafiori obrigando Trafford a fazer uma defesa após uma cobrança de falta com efeito de Declan Rice e, em seguida, mandando uma meia-voleio para fora, mas o City fez um excelente trabalho para tirar qualquer suspense da partida.

Um cruzamento longo de Noni Madueke foi desviado de cabeça por Gabriel Jesus no final da partida, acertando a trave, mas essa foi a única chance de gol do time, e o City levou o troféu para casa.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Estádio de Wembley...

    Goleiro e defesa

    Kepa Arrizabalaga (2/10):

    Arteta optou por escalar Kepa novamente, já que o havia escalado em todas as rodadas anteriores, mas foi uma decisão que acabou prejudicando o Arsenal. Recebeu cartão amarelo por puxar Jeremy Doku para fora da área após calcular mal a trajetória de um passe longo por cima da defesa, antes de praticamente entregar o primeiro gol a O'Reilly de bandeja.

    Ben White (5/10):

    Raramente foi titular pelo Arsenal nesta temporada devido ao bom desempenho de Timber, mas foi escalado com a lesão do holandês. Controlou Doku no primeiro tempo, mas foi ultrapassado pelo belga após o intervalo. Foi substituído por Jesus no final da partida.

    William Saliba (6/10):

    Fez um excelente trabalho ao tirar Haaland da jogada, embora isso tenha acabado permitindo que outras ameaças, como O'Reilly, invadissem a área do Arsenal sem serem detectadas.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Da mesma forma, gostou de entrar em disputas físicas com o velho rival Haaland, mas teve um desempenho bastante mediano fora desses duelos.

    Piero Hincapie (5/10):

    Nunca soube como marcar o habilidoso Semenyo e não apareceu para impedir os dois cruzamentos que resultaram nos gols de O'Reilly. Foi substituído por Calafiori.

    Meio-campo

    Declan Rice (5/10):

    Entrou com tudo nas disputas para tentar dar um novo ímpeto ao confronto. Foi uma ameaça nas jogadas ensaiadas, mas foi o máximo que o meio-campista inglês conseguiu.

    Martin Zubimendi (5/10):

    Parecia perdido em sua primeira final de copa no futebol inglês, perdendo notavelmente a marcação de O'Reilly quando o City abriu o placar.

    Kai Havertz (4/10):

    Contribuiu muito, muito pouco para a partida antes de ser substituído por Madueke.

    Ataque

    Bukayo Saka (5/10):

    O City marcou Saka com uma série de entradas duras logo no início, antes de lançar marcações duplas sobre ele, dificultando que o ponta tivesse qualquer tipo de impacto. Passou a atuar na posição de camisa 10 após a entrada de Madueke.

    Viktor Gyokeres (4/10):

    Causou alguns problemas a Khusanov nas transições no primeiro tempo, mas raramente participou fora disso.

    Leandro Trossard (4/10):

    Foi facilmente neutralizado por Nunes e acabou sendo substituído por Martinelli.

    Reservas e técnico

    Noni Madueke (6/10):

    Pelo menos tentou avançar contra a defesa do City de uma forma que o time titular não havia feito até o momento em que ele entrou em campo.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Da mesma forma, causou algumas dores de cabeça ao City com suas investidas pelo terço final do campo, partindo de posições recuadas.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Entrou em campo apenas nos últimos 10 minutos, o que pareceu uma estranha omissão, considerando seu histórico impressionante contra o City nas últimas temporadas.

    Gabriel Jesus (5/10):

    Não conseguiu marcar contra seu ex-clube após entrar como substituto no final da partida.

    Mikel Arteta (4/10):

    O Arsenal foi muito passivo ou simplesmente não foi implacável o suficiente nos momentos do jogo em que estava em vantagem, enquanto ele reagiu tarde demais ao ficar atrás no placar. Mais um troféu que escapa.

