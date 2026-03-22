O Arsenal esteve perto de abrir o placar aos sete minutos, mas foi frustrado três vezes em questão de segundos pelo goleiro do City, James Trafford, que defendeu dois chutes à queima-roupa de Bukayo Saka e um de Kai Havertz.
Os Gunners dominaram grande parte do primeiro tempo, mas ficaram atrás no placar após o intervalo, ao não conseguirem lidar com um período prolongado de pressão do City. Rayan Cherki avançou pela linha de fundo e cruzou por cima de Kepa Arrizabalaga, que deixou a bola escapar, permitindo que Nico O'Reilly aparecesse na frente de Martin Zubimendi e empurrasse a bola para o fundo da rede, abrindo o placar.
Minutos depois, O'Reilly mandou a bola para o fundo da rede do Arsenal novamente. Desta vez, Matheus Nunes avançou pela lateral e cruzou, com o lateral-esquerdo do City se colocando entre William Saliba e Saka para cabecear para o gol.
O Arsenal tentou reagir, mesmo com o ânimo abalado, com Riccardo Calafiori obrigando Trafford a fazer uma defesa após uma cobrança de falta com efeito de Declan Rice e, em seguida, mandando uma meia-voleio para fora, mas o City fez um excelente trabalho para tirar qualquer suspense da partida.
Um cruzamento longo de Noni Madueke foi desviado de cabeça por Gabriel Jesus no final da partida, acertando a trave, mas essa foi a única chance de gol do time, e o City levou o troféu para casa.
O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Estádio de Wembley...