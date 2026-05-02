De fato, Saka atormentou o lateral-esquerdo do Fulham, Antonee Robinson, durante uma fantástica atuação no primeiro tempo, na qual deixou Viktor Gyokeres livre para empurrar a bola para o gol após driblar sensacionalmente Raúl Jiménez pela ala direita — antes de ampliar a vantagem do Arsenal com um excelente remate no primeiro poste, após receber passe do seu companheiro de equipe sueco.

Gyokeres fez então o 3 a 0 para o time da casa, que busca o título, ao cabecear para o gol um cruzamento de Leandro Trossard pouco antes do intervalo e, com o jogo já ganho, Arteta decidiu sabiamente tirar Saka para que o ponta esteja 100% pronto para o confronto de volta contra o Atlético, na terça-feira.

O GOAL avalia todos os jogadores do Arsenal que entraram em campo no norte de Londres...