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Bukayo Saka Arsenal Fulham GFXGOAL
Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Fulham: Bukayo Saka está de volta! “Starboy” brilha com mais intensidade enquanto os Gunners abrem seis pontos de vantagem - e aumentam o saldo de gols - na vitória fácil no Emirates

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Arsenal
B. Saka
V. Gyoekeres
Premier League
Especiais e Opinião
M. Arteta
Arsenal x Fulham
Fulham

Bukayo Saka marcou seu primeiro gol e deu uma assistência em sua primeira partida como titular na Premier League desde março, quando o Arsenal goleou o Fulham por 3 a 0 no Emirates na noite de sábado, abrindo seis pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança da tabela. O “Starboy” dos Gunners havia retornado de uma lesão no tendão de Aquiles apenas na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões, no meio da semana, contra o Atlético de Madrid, mas não demonstrou sinais de falta de ritmo naquele que era um jogo imperdível para sua equipe.

De fato, Saka atormentou o lateral-esquerdo do Fulham, Antonee Robinson, durante uma fantástica atuação no primeiro tempo, na qual deixou Viktor Gyokeres livre para empurrar a bola para o gol após driblar sensacionalmente Raúl Jiménez pela ala direita — antes de ampliar a vantagem do Arsenal com um excelente remate no primeiro poste, após receber passe do seu companheiro de equipe sueco.

Gyokeres fez então o 3 a 0 para o time da casa, que busca o título, ao cabecear para o gol um cruzamento de Leandro Trossard pouco antes do intervalo e, com o jogo já ganho, Arteta decidiu sabiamente tirar Saka para que o ponta esteja 100% pronto para o confronto de volta contra o Atlético, na terça-feira.

O GOAL avalia todos os jogadores do Arsenal que entraram em campo no norte de Londres...

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    David Raya (6/10):

    Não teve quase nada para fazer contra um fraco time do Fulham.

    Ben White (5/10):

    O elo fraco da defesa do Arsenal. Tentou avançar sempre que podia, mas sua distribuição de bola foi fraca.

    William Saliba (7/10):

    Sem nada para fazer na defesa, o francês conseguiu avançar algumas vezes e quase deu assistência para o seu parceiro na zaga, Gabriel, marcar um gol com um belo passe para o segundo poste.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Venceu, sem surpresa, o duelo físico com o atacante do Fulham, Jiménez, e, como de costume, causou o caos nas jogadas de bola parada.

    Riccardo Calafiori (8/10):

    Chamado de volta à lateral esquerda, o italiano teve azar ao ver um belo cabeceio (corretamente) anulado por impedimento e outro acertar a trave, mas provou ser uma excelente opção pelo flanco esquerdo durante toda a noite. Também fez um bloqueio crucial para impedir Jimenez no primeiro tempo e espera ser titular na partida de volta contra o Atlético de Madrid.

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  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Escolhido para a sua posição preferida no meio-campo, desempenhou um papel fundamental na dominação do jogo pelo Arsenal, vencendo inúmeros duelos e quase sem errar um passe. Será que ele terá a preferência em detrimento de um Martin Zubimendi cansado contra o Atlético?..

    Declan Rice (7/10):

    Teve uma partida tranquila na base do meio-campo do Arsenal, mas manteve o ritmo do jogo com seus passes precisos. Recebeu um merecido descanso logo após a marca de uma hora.

    Eberechi Eze (6/10):

    Assumiu a função de camisa 10 com o capitão Martin Odegaard indisponível por lesão e desempenhou um papel fundamental no segundo gol do Arsenal com um belo passe por trás da defesa para Gyokeres. Um pouco como o Arsenal, porém, ele careceu de intensidade e incisão após o intervalo. Como resultado, provavelmente voltará ao banco na noite de terça-feira.

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (8/10):

    Anunciou seu tão esperado retorno à equipe titular com uma assistência sublime para Gyokeres e, em seguida, fez o 2 a 0 com uma finalização certeira após mais uma boa combinação com o sueco. Como era de se esperar, foi substituído no intervalo, com o Atlético em mente.

    Viktor Gyokeres (8/10):

    Abriu o placar com o tipo de gol para o qual foi contratado e, em seguida, colocou Saka na cara do gol para marcar o segundo do Arsenal. O melhor ainda estava por vir, porém, com o sueco se saindo de forma notável ao desviar o cruzamento alto de Trossard para o fundo da rede. O único ponto negativo foi Gyokeres não ter conseguido completar seu hat-trick após receber um passe em profundidade no início do segundo tempo.

    Leandro Trossard (7/10):

    Uma atuação animada do belga, que teve uma assistência anulada porque Calafiori estava em impedimento quando cabeceou para o gol após seu cruzamento, mas recebeu sua merecida recompensa graças a Gyokeres, após uma brilhante arrancada pela ala esquerda.

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Noni Madueke (6/10):

    Entrou no intervalo no lugar de Saka e também causou problemas a Robinson.

    Martin Zubimendi (6/10):

    Assumiu o meio-campo no lugar de Rice no meio do segundo tempo e manteve o ritmo da partida.

    Gabriel Jesus (6/10):

    Substituiu Gyokeres no ataque aos 64 minutos, mas teve apenas algumas chances parciais.

    Max Dowman (N/A):

    Entrou apenas nos últimos 13 minutos, mas mostrou um lampejo de suas brilhantes habilidades de drible.

    Cristhian Mosquera (N/A):

    Entrou no lugar de White no final da partida e fez uma intervenção crucial para impedir que o Fulham marcasse um gol de honra.

    Mikel Arteta (8/10):

    A noite não poderia ter sido melhor para o espanhol. Saka foi sensacional, Gyokeres marcou mais dois gols e o jogo estava decidido já no intervalo, o que permitiu que ele tirasse os dois artilheiros e Rice mais cedo. O Arsenal está agora em excelente posição tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões.

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