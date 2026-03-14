Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Everton: Max Dowman, você é uma superestrela! O incrível impacto do jovem prodígio leva os Gunners a uma vitória crucial sobre os Toffees, dando um grande impulso na disputa pelo título

Aos 17 minutos, Dwight McNeil cortou pela direita e disparou um chute fantástico à baliza, mas a bola acertou na trave, poucos segundos depois de Riccardo Calafiori ter feito uma defesa espetacular para impedir o ala dentro da área.

Aos 23 minutos, Kai Havertz se jogou no chão dentro da área após uma dividida com Michael Keane, mas não foi marcado pênalti. Os replays mostraram que ele pode ter sido derrubado, mas a dramatização da queda certamente influenciou na decisão de não marcar a penalidade.

Em um golpe para Mikel Arteta e para as esperanças dos Gunners na liderança, Jurrien Timber foi substituído antes do intervalo devido a uma aparente lesão muscular.

Raya fez uma defesa espetacular após o intervalo, quando Beto girou na área e chutou rasteiro, com o espanhol esticando a perna para impedir o gol.

Nos últimos minutos do segundo tempo, Arteta colocou Max Dowman em campo, já tendo escalado Viktor Gyokeres no lugar de Havertz, enquanto o Arsenal buscava desesperadamente o gol da vitória.

E Dowman desempenhou um papel fundamental no primeiro gol do Arsenal, cruzando com precisão para dentro da área, onde a bola foi desviada para Gyokeres marcar, antes de ele mesmo marcar um brilhante gol individual bem no final. Que impacto!

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium...