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GFX Max Dowman GyokeresGetty/GOAL
Harry Sherlock

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Everton: Max Dowman, você é uma superestrela! O incrível impacto do jovem prodígio leva os Gunners a uma vitória crucial sobre os Toffees, dando um grande impulso na disputa pelo título

O Arsenal venceu o Everton por 2 a 0 graças a uma reviravolta no finalzinho da partida no sábado e à incrível atuação de Max Dowman, de 16 anos. O jovem saiu do banco para dar o cruzamento que resultou no primeiro gol de Viktor Gyokeres e, em seguida, marcou ele mesmo o segundo, em cenas verdadeiramente incríveis no norte de Londres.

Aos 17 minutos, Dwight McNeil cortou pela direita e disparou um chute fantástico à baliza, mas a bola acertou na trave, poucos segundos depois de Riccardo Calafiori ter feito uma defesa espetacular para impedir o ala dentro da área.

Aos 23 minutos, Kai Havertz se jogou no chão dentro da área após uma dividida com Michael Keane, mas não foi marcado pênalti. Os replays mostraram que ele pode ter sido derrubado, mas a dramatização da queda certamente influenciou na decisão de não marcar a penalidade. 

Em um golpe para Mikel Arteta e para as esperanças dos Gunners na liderança, Jurrien Timber foi substituído antes do intervalo devido a uma aparente lesão muscular.

Raya fez uma defesa espetacular após o intervalo, quando Beto girou na área e chutou rasteiro, com o espanhol esticando a perna para impedir o gol.

Nos últimos minutos do segundo tempo, Arteta colocou Max Dowman em campo, já tendo escalado Viktor Gyokeres no lugar de Havertz, enquanto o Arsenal buscava desesperadamente o gol da vitória. 

E Dowman desempenhou um papel fundamental no primeiro gol do Arsenal, cruzando com precisão para dentro da área, onde a bola foi desviada para Gyokeres marcar, antes de ele mesmo marcar um brilhante gol individual bem no final. Que impacto! 

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-EVERTONAFP

    Goleiro e defesa

    David Raya (7/10):

    Foi ajudado pela trave logo no início. Fez algumas boas defesas no primeiro tempo, antes de mostrar reações brilhantes para impedir Beto. Um jogo sem sofrer gols que ele teve que conquistar.

    Jurrien Timber (6/10):

    Substituído aos 36 minutos após aparentemente sofrer uma lesão muscular, um golpe para o técnico Mikel Arteta.

    William Saliba (7/10):

    Tentou sair da defesa sempre que podia, mas o Everton lidou bem com isso. Enfrentou bem o jogo físico do Everton.

    Gabriel (6/10):

    Firme nas disputas. Teve alguns momentos de nervosismo com a bola, mas não foi o único nessa situação.

    Riccardo Calafiori (7/10):

    Bloqueio excepcional para impedir McNeil no início da partida. Teve alguns toques desajeitados, mas lutou bem. Foi substituído por Hincapie.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-EVERTONAFP

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (6/10):

    Cobre uma área imensa. Sua técnica às vezes pode deixá-lo na mão, mas é por causa de sua dedicação que ele está no time. Entrou no lugar de Dowman quando Arteta decidiu arriscar.

    Declan Rice (7/10):

    Perdeu a chuteira nos primeiros 20 segundos após uma entrada que pareceu dolorosa. Conduziu bem a bola; deixou McNeil passar por ele quando este acertou a trave, mas se recuperou bem defensivamente.

    Eberechi Eze (6/10):

    Teve dificuldade para encontrar seu ritmo. Deixou Pickford na defensiva com uma excelente tentativa no segundo tempo e depois forçou uma defesa. Sua desesperança para fazer algo acontecer refletiu as ansiedades do Arsenal, já que não deu muito certo.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (6/10):

    Atacou o Everton sempre que pôde e demonstrou certa frustração ao longo do segundo tempo. 

    Kai Havertz (5/10):

    Ficou furioso quando não lhe foi marcado um pênalti. Teve dificuldades para receber a bola durante toda a partida e foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo. Não foi o seu dia.

    Noni Madueke (5/10):

    Não conseguiu nada contra Garner. Mudou de lado para uma arrancada elétrica; ele é muito mais eficaz pela direita. Foi substituído logo após essa jogada individual.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Christhian Mosquera (5/10):

    Substituiu Timber, que se lesionou. Passou muito tempo no campo do Everton, mas teve dificuldades para criar jogadas. Quase marcou um gol contra, que, estranhamente, foi considerado um tiro de meta. 

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Entrou no lugar de Havertz. Não recebeu muitas oportunidades até marcar o gol da vitória.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Substituiu Madueke aos 30 minutos do segundo tempo. Também teve dificuldades até forçar uma defesa de Pickford no final da partida.

    Piero Hincapie (6/10):

    Substituiu Calafiori. Entrou na defesa sem grandes dificuldades e tocou a bola na trajetória de Gyokeres para o gol da vitória. 

    Max Dowman (9/10):

    O jovem prodígio entrou no lugar de Zubimendi e foi decisivo quase imediatamente. Seu belíssimo cruzamento resultou no gol da vitória de Gyokeres e, em seguida, ele marcou o segundo. Ele nem mesmo concluiu o ensino fundamental ainda! 

    Mikel Arteta (5/10):

    O Arsenal ainda tem dificuldade para desmontar as defesas adversárias, e sua escalação não permitiu um início rápido. Suas reclamações no segundo tempo sobre a perda de tempo do Everton foram um tanto hipócritas, dada a forma como os Gunners têm jogado nesta temporada, mas o time conseguiu o resultado mais uma vez. Quando a sorte está do seu lado... 

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