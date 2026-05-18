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Arsenal GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Burnley: Falta só mais um jogo! Kai Havertz brilha e coloca os Gunners à beira do tão esperado título da Premier League

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Burnley
Especiais e Opinião
Arsenal x Burnley
Premier League
K. Havertz

Não foi nada bonito, mas o Arsenal está a apenas um jogo do título da Premier League depois de vencer por 1 a 0 o já rebaixado Burnley na noite de segunda-feira, graças a um cabeceio imponente de Kai Havertz em mais uma jogada de bola parada. O atacante alemão subiu para cabecear o escanteio cobrado por Bukayo Saka pouco antes do intervalo, embora tenha tido sorte de não ter sido expulso mais tarde na partida. A vitória por 1 a 0 significa que os Gunners serão campeões se o Manchester City perder pontos contra o Bournemouth, que está em alta, na terça-feira.

Como era de se esperar, o jogo foi um confronto entre ataque e defesa desde o início, com os Clarets se posicionando em um bloco baixo e tentando conter os aspirantes ao título, mas parecia apenas uma questão de tempo até o Arsenal abrir o placar. Leandro Trossard acertou a base do poste após uma bela jogada combinada com Eberechi Eze aos quinze minutos, e o cruzamento perigoso de Saka passou bem na frente da baliza.

Os Gunners estavam convencidos de que deveriam ter recebido um pênalti quando Saka caiu na pequena área, quando parecia mais fácil empurrar para o gol o cruzamento rasteiro de Havertz. Os replays mostraram que ele havia chutado a perna de Lucas Pires ao tentar chutar, e o VAR não alterou a decisão de não marcar o pênalti.

O Arsenal pareceu perder o rumo no segundo tempo, em mais uma partida tensa no Emirates. Eze desperdiçou duas grandes chances em dois minutos logo após o reinício, incluindo um voleio que acertou a trave.

Havertz foi então o centro de outro momento de tensão a cerca de 20 minutos do fim, embora desta vez pelo motivo errado. Ele escapou de um cartão vermelho apesar de ter se lançado contra Lesley Ugochukwu e acertado-o na parte de trás da perna, já que o árbitro e o VAR consideraram que não se tratava de uma falta grave.

O Arsenal deu um suspiro de alívio e resistiu a um final de jogo confuso para conquistar três pontos vitais. O resultado significa que os londrinos do norte serão campeões se o City perder pontos contra o Bournemouth na terça-feira; caso contrário, eles podem muito bem ter que vencer o Crystal Palace na última rodada, enquanto o City enfrenta o Aston Villa.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates...

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    David Raya (6/10):

    Basicamente um espectador, embora tenha precisado se esticar na trave para ver um chute no início da partida sair pela linha de fundo.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Na verdade, se saiu muito bem no ataque, tentando combinar jogadas com Saka. Defendeu com atenção nas poucas ocasiões em que foi necessário.

    William Saliba (6/10):

    Passe, passe, passe. Também se saiu bem na disputa contra o físico Zian Flemming.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Basicamente atuou como meio-campista avançado, avançando para ajudar na construção das jogadas.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Uma atuação sem grandes destaques do italiano, que conseguiu algumas boas posições no ataque.

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  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Declan Rice (7/10):

    Fez o seu trabalho habitual e fez uma grande intervenção dentro da área para proteger a vantagem.

    Martin Odegaard (6/10):

    Culpado por dar toques a mais em alguns momentos, mas tentou avançar o jogo sempre que possível.

    Eberechi Eze (6/10):

    Sempre procurou criar jogadas. Desperdiçou duas boas oportunidades e teve sorte de não ser punido por um passe impreciso, o que provocou a ira da torcida da casa.

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (7/10):

    Cobrou um escanteio perfeito para o cabeceio de Havertz e esteve muito perto de marcar um gol maravilhoso. Trabalhou duro na defesa.

    Kai Havertz (7/10):

    Aproveitou uma meia-oportunidade antes de subir para cabecear e colocar o Arsenal na frente. Teve muita sorte de não ter recebido cartão vermelho mais tarde, antes de ser substituído.

    Leandro Trossard (7/10):

    Azarou ao acertar a trave com um chute rasteiro e forte. Muitas jogadas inteligentes com os pés e movimentação.

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Piero Hincapie (6/10):

    Provavelmente não teve a mesma influência que Calafiori, mas sua função era garantir o resultado.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Correu muito, mas não conseguiu encontrar a brecha para garantir a vitória sobre o Burnley.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Envolveu-se na disputa pelo meio-campo, que se tornou um pouco acirrada.

    Gabriel Martinelli (N/A):

    Entrou nos acréscimos.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Igual a Martinelli, já que Arteta buscava garantir o resultado.

    Mikel Arteta (6/10):

    Não foi nada bonito, mas o que importava para Arteta e sua equipe era o resultado. Eles aceitam o 1 a 0 sem pestanejar. Falta apenas mais um jogo.

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