Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Burnley: Falta só mais um jogo! Kai Havertz brilha e coloca os Gunners à beira do tão esperado título da Premier League

Como era de se esperar, o jogo foi um confronto entre ataque e defesa desde o início, com os Clarets se posicionando em um bloco baixo e tentando conter os aspirantes ao título, mas parecia apenas uma questão de tempo até o Arsenal abrir o placar. Leandro Trossard acertou a base do poste após uma bela jogada combinada com Eberechi Eze aos quinze minutos, e o cruzamento perigoso de Saka passou bem na frente da baliza.

Os Gunners estavam convencidos de que deveriam ter recebido um pênalti quando Saka caiu na pequena área, quando parecia mais fácil empurrar para o gol o cruzamento rasteiro de Havertz. Os replays mostraram que ele havia chutado a perna de Lucas Pires ao tentar chutar, e o VAR não alterou a decisão de não marcar o pênalti.

O Arsenal pareceu perder o rumo no segundo tempo, em mais uma partida tensa no Emirates. Eze desperdiçou duas grandes chances em dois minutos logo após o reinício, incluindo um voleio que acertou a trave.

Havertz foi então o centro de outro momento de tensão a cerca de 20 minutos do fim, embora desta vez pelo motivo errado. Ele escapou de um cartão vermelho apesar de ter se lançado contra Lesley Ugochukwu e acertado-o na parte de trás da perna, já que o árbitro e o VAR consideraram que não se tratava de uma falta grave.

O Arsenal deu um suspiro de alívio e resistiu a um final de jogo confuso para conquistar três pontos vitais. O resultado significa que os londrinos do norte serão campeões se o City perder pontos contra o Bournemouth na terça-feira; caso contrário, eles podem muito bem ter que vencer o Crystal Palace na última rodada, enquanto o City enfrenta o Aston Villa.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates...