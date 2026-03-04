Goal.com
Charles Watts

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Brighton: uma vitória digna de campeões?! O colossal Gabriel se destaca, enquanto Bukayo Saka garante sete pontos de vantagem para os Gunners

O gol de Bukayo Saka no primeiro tempo garantiu ao Arsenal uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Brighton, aproveitando ao máximo o empate surpreendente do Manchester City por 2 a 2 com o Nottingham Forest para abrir sete pontos de vantagem na liderança da Premier League. A equipe de Mikel Arteta esteve longe de seu melhor no Amex Stadium, mas o gol de Saka aos nove minutos deu a ela algo em que se apoiar e, com Gabriel Magalhães colossal na defesa, conquistou uma vitória importante em uma noite que pode ser decisiva na disputa pelo título.

Depois de garantir vitórias consecutivas nos clássicos de Londres, este seria sempre um jogo importante para o Arsenal, que buscava pelo menos manter sua vantagem sobre o City antes da quinta rodada da FA Cup no fim de semana. E, depois de sobreviver a um susto no início, quando Gabriel foi forçado a tirar a bola da linha após um mau passe de David Raya, o time abriu o placar com Saka.

Fazendo sua 300ª partida pelo clube da sua infância, o capitão substituto do Arsenal naquela noite cortou pela direita após receber um passe de Jurrien Timber e chutou, a bola desviou em Carlos Baleba e enganou Bart Verbruggen no gol do Brighton.

O Arsenal teve dificuldades para aproveitar o gol inicial, com o Brighton causando muitos problemas no primeiro tempo, mas os visitantes sobreviveram a alguns momentos de tensão e assumiram a liderança da tabela graças à heroica atuação do Nottingham Forest em Manchester.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Amex Stadium...

    Goleiro e defesa

    David Raya (7/10):

    Salvo por Gabriel após um erro terrível no início. No entanto, se recuperou bem depois disso e protegeu bem a sua área.

    Jurrien Timber (7/10):

    Mais uma contribuição para o gol com uma assistência para Saka. Sólido como sempre pela direita.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    Entrou no lugar do lesionado Saliba e recebeu um cartão amarelo logo no início. No entanto, lidou muito bem com a situação e fez algumas intervenções cruciais. 

    Gabriel Magalhães (9/10):

    Tirou uma bola da linha nos primeiros minutos e isso definiu o tom para o que se seguiu. Lançou-se à frente de tudo. Colossal. 

    Piero Hincapie (8/10):

    Mais uma excelente exibição de um jogador em grande forma. Não teve grande impacto no ataque, mas defendeu bem e foi soberbo quando passou a jogar como zagueiro central no segundo tempo.

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (6/10):

    Um jogador que parece precisar de um descanso adequado. Demora muito tempo quando está com a bola e parece muito mais inseguro durante seus primeiros meses na Premier League.

    Declan Rice (7/10):

    Mais um jogo em que cometeu alguns erros individuais. Ele mesmo se recuperou em alguns momentos com boas recuperações e foi muito importante no segundo tempo.

    Eberechi Eze (6/10):

    Fez um belo passe para liberar Saka no início, mas não conseguiu pegar a bola para fazer algo acontecer depois disso. 

    Ataque

    Bukayo Saka (7/10):

    Marcou seu 300º jogo pelo Arsenal com um gol no início da partida. Teve um pouco de sorte com o desvio, mas foi bom vê-lo chutar a gol.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Teve dificuldades em uma partida que não favoreceu seus pontos fortes. Teve que lutar por bolas longas de costas para o gol, e o Brighton lidou com ele com facilidade.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Sem impacto real. Trabalhou duro como sempre, mas não representou nenhuma ameaça pela esquerda.

    Substitutos e treinador

    Kai Havertz (6/10):

    Deu ao Arsenal mais controle no ataque, o que ajudou a equipe a conseguir os tão necessários períodos de posse de bola no campo do Brighton. 

    Leandro Trossard (5/10):

    Sofreu com a torcida do Brighton, que se divertiu particularmente com um chute errado que saiu para lateral.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Sua entrada permitiu ao Arsenal ter mais alegria no meio-campo com a forma como ele estava invertendo.

    Christian Norgaard (N/A):

    Substituiu o cansado Zubimendi nos últimos 10 minutos.

    Mikel Arteta (7/10):

    Ele não deve ter ficado satisfeito com o desempenho de sua equipe no primeiro tempo. No entanto, suas mudanças após o intervalo levaram a uma melhora.

