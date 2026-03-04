Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Brighton: uma vitória digna de campeões?! O colossal Gabriel se destaca, enquanto Bukayo Saka garante sete pontos de vantagem para os Gunners

Depois de garantir vitórias consecutivas nos clássicos de Londres, este seria sempre um jogo importante para o Arsenal, que buscava pelo menos manter sua vantagem sobre o City antes da quinta rodada da FA Cup no fim de semana. E, depois de sobreviver a um susto no início, quando Gabriel foi forçado a tirar a bola da linha após um mau passe de David Raya, o time abriu o placar com Saka.

Fazendo sua 300ª partida pelo clube da sua infância, o capitão substituto do Arsenal naquela noite cortou pela direita após receber um passe de Jurrien Timber e chutou, a bola desviou em Carlos Baleba e enganou Bart Verbruggen no gol do Brighton.

O Arsenal teve dificuldades para aproveitar o gol inicial, com o Brighton causando muitos problemas no primeiro tempo, mas os visitantes sobreviveram a alguns momentos de tensão e assumiram a liderança da tabela graças à heroica atuação do Nottingham Forest em Manchester.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Amex Stadium...