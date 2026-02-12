Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Brentford: Eberechi Eze volta a falhar e os Gunners perdem pontos cruciais na corrida pelo título da Premier League, apesar do belo cabeceamento de Noni Madueke

Depois de ver o Manchester City vencer de forma tão convincente contra o Fulham 24 horas antes, todos os olhos estavam voltados para o Arsenal para ver como eles reagiriam contra o Brentford, que vem apresentando um ótimo desempenho nas últimas semanas. E os visitantes pareciam nervosos durante um primeiro tempo muito ruim, em que os Gunners, sem inspiração, não conseguiram acertar um único chute no gol.

A entrada de Martin Odegaard no lugar do decepcionante Eberechi Eze no intervalo provocou uma melhora e levou ao gol, com Madueke subindo de forma espetacular na trave posterior para cabecear o cruzamento de Piero Hincapie.

Mas o Brentford respondeu muito bem e empatou com um cabeceio de Lewis-Potter. Eles poderiam facilmente ter vencido o jogo no final, com Igor Thiago chegando perto duas vezes, embora Gabriel Martinelli também tenha perdido uma grande chance nos acréscimos, garantindo os três pontos para o Arsenal.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Gtech Community Stadium...