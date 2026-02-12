Goal.com
Charles Watts

Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Brentford: Eberechi Eze volta a falhar e os Gunners perdem pontos cruciais na corrida pelo título da Premier League, apesar do belo cabeceamento de Noni Madueke

O Arsenal perdeu a chance de restaurar sua vantagem de seis pontos na liderança da tabela da Premier League após empatar em 1 a 1 com o Brentford na quinta-feira. A equipe de Mikel Arteta, que esteve longe de seu melhor durante uma noite frustrante no oeste de Londres, parecia ter encontrado uma maneira de vencer quando Noni Madueke marcou de cabeça de forma espetacular logo após a marca de uma hora de jogo. Mas Keane Lewis-Potter produziu sua própria cabeçada excepcional a 19 minutos do fim para garantir aos anfitriões um ponto que eles mereciam e prejudicar as esperanças do Arsenal de conquistar o título.

Depois de ver o Manchester City vencer de forma tão convincente contra o Fulham 24 horas antes, todos os olhos estavam voltados para o Arsenal para ver como eles reagiriam contra o Brentford, que vem apresentando um ótimo desempenho nas últimas semanas. E os visitantes pareciam nervosos durante um primeiro tempo muito ruim, em que os Gunners, sem inspiração, não conseguiram acertar um único chute no gol.

A entrada de Martin Odegaard no lugar do decepcionante Eberechi Eze no intervalo provocou uma melhora e levou ao gol, com Madueke subindo de forma espetacular na trave posterior para cabecear o cruzamento de Piero Hincapie.

Mas o Brentford respondeu muito bem e empatou com um cabeceio de Lewis-Potter. Eles poderiam facilmente ter vencido o jogo no final, com Igor Thiago chegando perto duas vezes, embora Gabriel Martinelli também tenha perdido uma grande chance nos acréscimos, garantindo os três pontos para o Arsenal.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Gtech Community Stadium...

    Goleiro e defesa

    David Raya (7/10):

    Fez uma defesa espetacular ao impedir o cabeceamento à queima-roupa de Thiago, depois de um lançamento ruim seu ter colocado o Arsenal em apuros. Esteve constantemente sob pressão nas jogadas ensaiadas.

    Jurrien Timber (6/10):

    Tipicamente sólido na defesa, mas não conseguiu influenciar muito no ataque.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Entrou para substituir Saliba e teve um bom desempenho, como tem feito quase sempre que entra em campo. Fez uma defesa fabulosa no final da partida para impedir Thiago.

    Gabriel Magalhães (8/10):

    Batalha física real com Thiago. Recebeu um cartão amarelo no início, mas não deixou que isso afetasse seu desempenho. Fez alguns bloqueios excelentes.

    Piero Hincapie (7/10):

    Fez algumas boas jogadas pela esquerda e cruzou duas vezes com perigo, incluindo a que resultou no gol de Madueke.

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (6/10):

    Organizado e preciso, mas não tão influente como de costume.

    Declan Rice (7/10):

    O melhor jogador do Arsenal durante um primeiro tempo abaixo da média. Poderia ter aproveitado melhor a chance criada por Odegaard quando o placar estava 1 a 0.

    Eberechi Eze (3/10):

    Noite muito difícil. Teve uma grande oportunidade devido à lesão de Havertz, mas não conseguiu aproveitá-la. Simplesmente não estava no jogo e foi substituído no intervalo. Parece um jogador com uma enorme falta de confiança.

    Ataque

    Noni Madueke (7/10):

    Excelente cabeçada para quebrar o empate no segundo tempo. Não tinha feito muito antes disso, mas foi um momento de verdadeira qualidade.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Trabalhou duro contra a defesa física do Brentford, mas não conseguiu chegar perto do gol.

    Leandro Trossard (5/10):

    Impressionante contra o Sunderland na última partida, mas não conseguiu repetir o desempenho desta vez. Teve alguns momentos decentes, mas ficou à margem das jogadas.

    Substitutos e treinador

    Martin Odegaard (6/10):

    Sua entrada no intervalo levou ao melhor momento do Arsenal na partida, mas ele permitiu que Lewis-Potter escapasse dele para marcar o gol de empate.

    Bukayo Saka (5/10):

    Não conseguiu entrar no jogo depois de substituir Madueke.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Perdeu uma chance de ouro de vencer no final da partida.

    Riccardo Calafiori (N/A):

    Entrou no final do jogo no lugar de Hincapie.

    Mikel Arteta (6/10):

    Sua preparação foi afetada pela perda de Havertz e Saliba, mas ele deve estar decepcionado com o desempenho da equipe. As mudanças não levaram a uma melhora no desempenho.

