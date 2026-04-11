Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Bournemouth: Os Gunners, em péssima fase, precisam acordar! Gabriel Martinelli, Kai Havertz e Noni Madueke tiveram atuações desastrosas e permitiram que o Man City voltasse ao jogo

Arteta havia pedido aos torcedores do Arsenal que fizessem a diferença nesse jogo disputado ao meio-dia, mas os anfitriões não deram motivos para comemoração aos seus adeptos, já que tiveram dificuldades para criar jogadas contra o Bournemouth, que agora soma 12 jogos sem derrota no campeonato.

Após um início promissor, os visitantes abriram o placar merecidamente aos 17 minutos, quando Junior Kroupi desviou para o gol um cruzamento de Adrien Truffert, que subiu na medida certa para ele na trave oposta após um desvio em William Saliba.

Viktor Gyokeres empatou antes do intervalo, cobrando pênalti, mas o Arsenal nunca pareceu realmente capaz de conquistar a vitória de que tanto precisava, e não foi surpresa quando Alex Scott marcou no final do segundo tempo, dando aos Cherries uma vitória merecida.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium...