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Arsenal Bournemouth 2025-26 Premier LeagueGetty Images
Charles Watts

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Bournemouth: Os Gunners, em péssima fase, precisam acordar! Gabriel Martinelli, Kai Havertz e Noni Madueke tiveram atuações desastrosas e permitiram que o Man City voltasse ao jogo

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Arsenal
Especiais e Opinião
Arsenal x Bournemouth
Bournemouth
Premier League
K. Havertz
N. Madueke
G. Martinelli

O Arsenal sofreu um duro golpe na disputa pelo título da Premier League ao cair por 2 a 1 em casa para o Bournemouth, sua terceira derrota em quatro partidas em todas as competições. A equipe de Mikel Arteta foi inferior em todos os aspectos em uma tarde desanimadora para o líder do campeonato, que perdeu a oportunidade de abrir uma vantagem de 12 pontos sobre o rival Manchester City antes do confronto contra o Chelsea no domingo.

Arteta havia pedido aos torcedores do Arsenal que fizessem a diferença nesse jogo disputado ao meio-dia, mas os anfitriões não deram motivos para comemoração aos seus adeptos, já que tiveram dificuldades para criar jogadas contra o Bournemouth, que agora soma 12 jogos sem derrota no campeonato.

Após um início promissor, os visitantes abriram o placar merecidamente aos 17 minutos, quando Junior Kroupi desviou para o gol um cruzamento de Adrien Truffert, que subiu na medida certa para ele na trave oposta após um desvio em William Saliba. 

Viktor Gyokeres empatou antes do intervalo, cobrando pênalti, mas o Arsenal nunca pareceu realmente capaz de conquistar a vitória de que tanto precisava, e não foi surpresa quando Alex Scott marcou no final do segundo tempo, dando aos Cherries uma vitória merecida.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium...

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    David Raya (5/10):

    Não teve nada a ver com o gol de Kroupi. Rompeu bem as linhas algumas vezes com a bola nos pés, mas teve muita sorte de se safar de um passe descuidado no segundo tempo, que quase acabou caindo nos pés de Evanilson. 

    Ben White (5/10):

    Desempenho misto. Foi surpreendido algumas vezes, inclusive no primeiro gol, mas tentou avançar sempre que pôde.

    William Saliba (6/10):

    Azarado com o cruzamento para o gol de Kroupi, que desviou na sua chuteira. Teve que estar sempre alerta diante do ataque ágil do Bournemouth.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Boa disputa com Evanilson. Provavelmente o melhor zagueiro do Arsenal em um dia muito abaixo do esperado.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Apenas sua segunda partida como titular na Premier League nesta temporada. Grande melhora em relação ao seu desempenho contra o Southampton.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (3/10):

    Um jogador que está realmente com dificuldades para encontrar a forma ideal. Demorou demais com a bola quando estava com a posse, o que causou problemas.

    Declan Rice (7/10):

    Capitão do dia e fez tudo o que pôde para motivar a equipe. 

    Kai Havertz (4/10):

    Um dia ruim no trabalho. O herói no meio da semana em Portugal, mas nada deu certo para ele hoje. Perdeu uma chance de ouro com uma cabeçada e cometeu alguns erros bobos com a posse de bola. 

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Ataque

    Noni Madueke (3/10):

    Cobrou alguns escanteios perigosos, mas foi o máximo que conseguiu. Foi substituído por Dowman logo após o intervalo.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Muito ativo e converteu um excelente pênalti para empatar em 1 a 1.

    Gabriel Martinelli (3/10):

    Não conseguiu entrar no jogo pela esquerda. Não ofereceu nenhuma ameaça real e foi substituído no início do segundo tempo.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Eberechi Eze (6/10):

    Deu ao Arsenal um pouco mais de presença nas áreas centrais, mas não conseguiu causar impacto no terço final do campo.

    Max Dowman (5/10):

    Não conseguiu repetir os feitos heroicos contra o Everton.

    Leandro Trossard (5/10):

    Fez um excelente bloqueio na entrada da sua própria área, mas foi o máximo que conseguiu.

    Gabriel Jesus (N/A):

    Não teve impacto ao entrar no final da partida.

    Cristhian Mosquera (N/A):

    Entrou nos minutos finais para substituir White.

    Mikel Arteta (5/10):

    Não foi ajudado pelos problemas com lesões, mas optou por um trio de ataque que nunca funcionou de verdade e suas substituições não conseguiram causar impacto.

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