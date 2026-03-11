Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Bayer Leverkusen: Kai Havertz assombra seu antigo clube, enquanto Noni Madueke deixa sua marca após Bukayo Saka e a defesa do Arsenal enfrentarem dificuldades no empate da Liga dos Campeões

Apesar do Arsenal ter começado bem, houve poucas chances claras para ambos os lados no primeiro tempo. Gabriel Martinelli foi quem mais se aproximou de abrir o placar, quando uma bela jogada coletiva terminou com ele acertando a trave.

No entanto, os Gunners foram surpreendidos logo após o intervalo, quando o Leverkusen avançou com a bola logo após o pontapé inicial e Martin Terrier cabeceou para o gol. David Raya fez uma boa defesa, desviando a bola por cima da trave, mas não conseguiu impedir Andrich de cabecear para o gol após o escanteio resultante, quando o jogador da seleção alemã apareceu sorrateiramente no segundo poste.

O Arsenal passou a dominar o campo do Leverkusen durante o restante do segundo tempo, mas não conseguiu testar Janis Blaswich no gol do Leverkusen, com Jurrien Timber chegando mais perto do empate ao cabecear por cima da trave.

O time acabou sendo salvo da derrota quando Noni Madueke invadiu a área e foi derrubado por Malik Tillman, deixando Havertz sem chances de errar na cobrança de pênalti.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal na BayArena...