Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Bayer Leverkusen: Kai Havertz assombra seu antigo clube, enquanto Noni Madueke deixa sua marca após Bukayo Saka e a defesa do Arsenal enfrentarem dificuldades no empate da Liga dos Campeões

O Arsenal deixou para o final para salvar um empate em 1 a 1 contra o Bayer Leverkusen na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, com Kai Havertz voltando para assombrar seu antigo clube. O jogador da seleção alemã marcou de pênalti depois que Robert Andrich deu a vantagem aos anfitriões, e os Gunners conquistaram um resultado que seu desempenho geral mal merecia.

Apesar do Arsenal ter começado bem, houve poucas chances claras para ambos os lados no primeiro tempo. Gabriel Martinelli foi quem mais se aproximou de abrir o placar, quando uma bela jogada coletiva terminou com ele acertando a trave.

No entanto, os Gunners foram surpreendidos logo após o intervalo, quando o Leverkusen avançou com a bola logo após o pontapé inicial e Martin Terrier cabeceou para o gol. David Raya fez uma boa defesa, desviando a bola por cima da trave, mas não conseguiu impedir Andrich de cabecear para o gol após o escanteio resultante, quando o jogador da seleção alemã apareceu sorrateiramente no segundo poste.

O Arsenal passou a dominar o campo do Leverkusen durante o restante do segundo tempo, mas não conseguiu testar Janis Blaswich no gol do Leverkusen, com Jurrien Timber chegando mais perto do empate ao cabecear por cima da trave.

O time acabou sendo salvo da derrota quando Noni Madueke invadiu a área e foi derrubado por Malik Tillman, deixando Havertz sem chances de errar na cobrança de pênalti.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal na BayArena...

    Goleiro e defesa

    David Raya (6/10):

    Mostrou boa habilidade, e sua defesa contra Terrier no início do segundo tempo foi excelente. No entanto, cometeu alguns erros.

    Jurrien Timber (5/10):

    Um dos muitos que não estiveram no seu melhor, com alguns toques e passes imprecisos. Provavelmente poderia ter feito mais para apoiar Saka, antes de desperdiçar a melhor chance de empatar antes do pênalti, quando cabeceou por cima.

    William Saliba (4/10):

    Teve dificuldades em algumas ocasiões contra Kofane, e seus passes nem sempre encontraram o alvo.

    Gabriel Magalhães (3/10):

    Totalmente abalado pela força física de Kofane, cometeu erro após erro, tanto com a bola como sem ela. Uma noite atípica para o brasileiro.

    Piero Hincapie (5/10):

    Outro que parecia enferrujado ao tentar causar impacto contra seu clube original. Nunca esteve totalmente presente em nenhum aspecto do jogo.

    Meio-campo

    Declan Rice (7/10):

    Procurou impulsionar o Arsenal para a frente e se lançou em algumas disputas em uma exibição cheia de ação.

    Martin Zubimendi (5/10):

    Jogou com muita cautela quando estava com a posse de bola e foi surpreendido em algumas ocasiões ao demorar seus passes.

    Eberechi Eze (4/10):

    Fez alguns bons passes no início, mas gradualmente foi desaparecendo do jogo. Não conseguiu contornar a defesa e impedir Andrich de marcar o primeiro gol, apesar de ter sido bloqueado.

    Ataque

    Bukayo Saka (3/10):

    Praticamente tudo o que ele tentou não deu certo, e ele ficou cada vez mais frustrado. Foi substituído com razão aos 30 minutos do segundo tempo.

    Viktor Gyokeres (4/10):

    Começou bem, usando sua força para segurar a bola e quase fazendo com que Andrich fosse expulso nos primeiros cinco minutos. No entanto, não conseguiu se envolver o suficiente depois disso.

    Gabriel Martinelli (7/10):

    Facilmente o mais perigoso dos atacantes do Arsenal, esteve muito perto de abrir o placar ao acertar a trave no primeiro tempo.

    Substitutos e treinador

    Noni Madueke (8/10):

    Causou muito mais perigo pela direita após substituir Saka e foi recompensado ao sofrer o pênalti.

    Kai Havertz (7/10):

    Mostrou nervos de aço ao converter o pênalti e garantir o empate.

    Gabriel Jesus (N/A):

    Substituiu Gyokeres nos últimos 10 minutos.

    Mikel Arteta (5/10):

    Escolheu a equipe mais forte possível, mas os jogadores pareciam bastante enferrujados durante toda a partida, e a maneira como entraram em campo após o intervalo foi alarmante. Teve muita sorte em conseguir o empate, mesmo que tenham sido os substitutos que resgataram o empate.

0