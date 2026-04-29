Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Atlético de Madrid: Viktor Gyokeres se destaca, enquanto Declan Rice domina, com a semifinal da Liga dos Campeões ainda em suspense

O Arsenal foi obrigado a se contentar com um empate de 1 a 1, conquistado com muita dificuldade, na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid nesta quarta-feira, mas a equipe deve se sentir injustiçada por ter sido negado um pênalti no final da partida que poderia ter garantido a vitória, depois que Viktor Gyokeres e Julián Álvarez já haviam convertido pênaltis um antes e outro depois do intervalo.

Os visitantes dominaram um primeiro tempo cauteloso, que culminou com Gyokeres mandando a bola para o fundo da rede após ter sido derrubado de forma desajeitada na área por David Hancko. David Raya foi obrigado a fazer uma boa defesa em um belo chute de Alvarez, e Noni Madueke esteve perto de marcar no outro lado do campo com um chute com efeito, mas, fora isso, foi um primeiro tempo com poucas oportunidades.

No entanto, a história mudou após o intervalo, quando o Arsenal perdeu o controle e se viu em apuros em alguns momentos. Alvarez empatou com um pênalti aos 10 minutos do segundo tempo, após Ben White ser punido por uma mão na bola. Isso precedeu uma série de lances perigosos para os Gunners, com destaque para a defesa de Raya em chute à queima-roupa de Ademola Lookman, o bloqueio incrível de Gabriel Magalhães para impedir Antoine Griezmann e a bola batendo na trave do francês.

O Arsenal pensou que teria o terceiro pênalti da noite e a chance de vencer o jogo a apenas 10 minutos do fim, quando o substituto Eberechi Eze caiu após outra entrada de Hancko — mas o árbitro reverteu sua decisão de forma controversa após consultar o monitor ao lado do campo. A frustração deles quase se agravou nos acréscimos, mas, felizmente, o chute de Nahuel Molina passou por cima do gol, e os Gunners tiveram que se contentar com um empate honroso na primeira partida.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Metropolitano...

    Goleiro e defesa

    David Raya (7/10):

    Poderia ter sido pior para o Arsenal se não fosse pelo goleiro. Fez defesas importantes contra Alvarez e Lookman, duas vezes cada, mas ficou sem chances no pênalti.

    Ben White (6/10):

    Ficou pressionado pelo perigoso Lookman e perdeu a marcação em algumas ocasiões. Foi punido por um braço aberto.

    William Saliba (7/10):

    Quase se colocou em apuros uma ou duas vezes, mas, fora isso, foi uma presença sólida e fez algumas intervenções importantes.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Um pouco impreciso com a bola no início. Fez um bloqueio milagroso para impedir Griezmann de marcar à queima-roupa.

    Piero Hincapie (6/10):

    Chegou a algumas boas posições de ataque, mas foi culpado por atrasar o jogo. Sólido defensivamente.

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (6/10):

    Jogou com tranquilidade, mas por vezes desapareceu na disputa pelo meio-campo, deixando Rice com grande parte do trabalho.

    Declan Rice (7/10):

    Brilhou na atmosfera intensa, aparecendo em todos os lugares. Fez algumas intervenções defensivas cruciais, além de dar início a jogadas de ataque.

    Martin Odegaard (5/10):

    Teve alguns bons toques para ligar o meio-campo ao ataque, mas não conseguiu criar tantas oportunidades quanto gostaria. Foi substituído relativamente cedo por Eze.

    Ataque

    Noni Madueke (6/10):

    Esteve a um fio de abrir o placar com um chute forte, mas perdeu muito fôlego depois disso e foi substituído.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Inicialmente mostrou boa dedicação e foi inteligente ao conquistar o pênalti antes de mandá-lo para o fundo da rede. Ficou bem mais discreto no segundo tempo.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Nunca conseguiu entrar no jogo e, sem surpresa, foi substituído quando o Atlético assumiu o controle.

    Reservas e técnico

    Eberechi Eze (7/10):

    Muito mais impactante do que Odegaard e provavelmente merecia um pênalti após uma jogada habilidosa.

    Gabriel Jesus (6/10):

    Entrou na jogada imediatamente e causou problemas com seu físico, embora não tenha tido nenhuma chance clara.

    Bukayo Saka (6/10):

    Representou uma ameaça maior do que Madueke, embora tenha faltado o seu habitual finalização.

    Leandro Trossard (6/10):

    Mostrou-se ativo no meio-espaço, mas muitas vezes foi cercado pelos defensores do Atlético antes de conseguir dar um passe ou chutar.

    Cristhian Mosquera (N/A):

    Entrou em campo para ajudar o Arsenal a garantir um importante empate.

    Mikel Arteta (7/10):

    Não deve estar satisfeito com a forma como sua equipe perdeu o controle no segundo tempo, mas provavelmente teria aceitado o empate antes do início da partida, e o profissionalismo de sua equipe no primeiro tempo foi impressionante.

