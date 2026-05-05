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Bukayo Saka Arsenal Atletico Madrid GFXGOAL
Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Atlético de Madrid: Os Gunners vão para Budapeste! Bukayo Saka foi decisivo para levar a equipe de Mikel Arteta à final da Liga dos Campeões, em uma noite inesquecível no norte de Londres

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Arsenal
B. Saka
Liga dos Campeões
Especiais e Opinião
Arsenal x Atlético de Madrid

Bukayo Saka marcou o único gol da partida, levando o Arsenal à sua primeira final da Liga dos Campeões em 20 anos ao derrotar o Atlético de Madrid por 1 a 0 em um confronto acirrado e tenso na terça-feira, avançando com um placar agregado de 2 a 1. A disputa da semifinal estava perfeitamente equilibrada depois que Viktor Gyokeres e Julián Álvarez trocaram pênaltis no Metropolitano na semana passada, e mais uma vez houve pouca diferença entre as duas equipes em um confronto de desgaste na partida de volta no Emirates.

Sempre parecia que um erro poderia decidir o jogo — e foi exatamente o que aconteceu. Faltando apenas um minuto para o fim do primeiro tempo, Jan Oblak deixou escapar um chute de Leandro Trossard, que caiu nos pés de Saka, permitindo que o herói da base do Arsenal marcasse com facilidade de dentro da pequena área, levando a torcida da casa ao delírio.

O Atlético pressionou um pouco no segundo tempo, mas sua melhor chance surgiu, na verdade, de um erro de William Saliba. Infelizmente para o técnico Diego Simeone, seu filho Giuliano não conseguiu balançar as redes após aproveitar um cabeceio fraco do francês — apesar de ter driblado David Raya.

Como resultado, o Arsenal segurou o resultado com bastante tranquilidade, colocando-se a uma vitória de conquistar sua primeira Copa da Europa. Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores dos Gunners que entraram em campo nesta noite histórica no Emirates...

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    Goleiro e defesa

    David Raya (7/10):

    Na verdade, não teve muito trabalho, mas se destacou quando foi chamado na segunda etapa, enquanto sua distribuição de bola foi satisfatória durante toda a partida.

    Ben White (7/10):

    Deu o passe em profundidade para Gyokeres que resultou no primeiro gol e não cometeu erros defensivos.

    William Saliba (6/10):

    Fez algumas boas intervenções defensivas para impedir que Alvarez escapasse no primeiro tempo, mas teve muita sorte de que seu cabeceio errado não tenha resultado no empate de Giuliano.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Fez um trabalho incrível ao neutralizar Giuliano sem derrubá-lo, e também conseguiu eliminar o perigo após uma defesa de Raya logo em seguida, colocando o corpo entre a bola e o adversário.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    O italiano manteve a vaga na lateral esquerda à frente de Hincapie e, como de costume, sempre procurou avançar sempre que podia. Teve muita sorte, porém, pois o apito já havia soado para uma falta leve sobre Gabriel quando ele pisou em Griezmann dentro da área.

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Meio-campo

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Foi escalado à frente de Zubimendi após uma atuação impressionante contra o Fulham no fim de semana e, embora tenha tido muita sorte de escapar de um cartão amarelo logo no início por derrubar Llorente, teve uma atuação incrivelmente madura para um jogador de 19 anos que disputava apenas sua segunda partida no meio-campo dos Gunners.

    Declan Rice (7/10):

    Fez um bloqueio crucial para impedir um gol certo de Giuliano, além de algumas investidas sensacionais no território do Atlético — apesar de estar atuando em uma função mais recuada.

    Eberechi Eze (4/10):

    Escolhido para sua posição preferida, mas foi muito fraco. Se não tivesse perdido a posse de bola algumas vezes, você teria esquecido que ele estava jogando. Foi substituído corretamente antes da marca de uma hora.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (7/10):

    Ficou discreto durante a maior parte do jogo, mas, de forma decisiva, colocou o Arsenal na frente pouco antes do intervalo com um gol fácil, após reagir mais rápido ao erro de Oblak. Como era de se esperar, cansou-se rapidamente, já que esta foi apenas sua segunda partida como titular desde que voltou de lesão, e foi substituído aos 58 minutos.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Não foi surpresa que o primeiro gol tenha surgido após uma boa jogada pela direita do sueco, já que ele vinha explorando bem os espaços desde o início. Ele também perdeu uma chance clara de ampliar a vantagem da equipe, mas ainda assim foi uma noite positiva para o atacante tão criticado.

    Leandro Trossard (7/10):

    Teve participação no gol com um chute decente que Oblak não conseguiu segurar e fez um grande trabalho na lateral esquerda do ponto de vista defensivo.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Martin Odegaard (6/10):

    O capitão, já recuperado, entrou no meio do segundo tempo no lugar do ineficaz Eze e ajudou o Arsenal a garantir a vitória.

    Noni Madueke (6/10):

    Substituiu Saka na ala direita e trouxe uma intensidade real com sua pressão.

    Piero Hincapie (6/10):

    Criou uma chance gloriosa para Gyokeres logo após assumir a lateral-esquerda no lugar de Calafiori.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Entrou no meio-campo no lugar de Lewis-Skelly apenas nos minutos finais.

    Gabriel Martinelli (N/A):

    Substituiu Trossard a menos de 10 minutos do fim.

    Mikel Arteta (8/10):

    Escolheu uma escalação inicial positiva e sua aposta na boa forma de Saka valeu a pena, com o craque do Arsenal marcando um gol digno de um atacante pouco antes do intervalo. Também merece grande crédito por confiar em Lewis-Skelly em um jogo tão importante para o clube.

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