Avaliações dos jogadores do Arsenal contra o Atlético de Madrid: Os Gunners vão para Budapeste! Bukayo Saka foi decisivo para levar a equipe de Mikel Arteta à final da Liga dos Campeões, em uma noite inesquecível no norte de Londres

Sempre parecia que um erro poderia decidir o jogo — e foi exatamente o que aconteceu. Faltando apenas um minuto para o fim do primeiro tempo, Jan Oblak deixou escapar um chute de Leandro Trossard, que caiu nos pés de Saka, permitindo que o herói da base do Arsenal marcasse com facilidade de dentro da pequena área, levando a torcida da casa ao delírio.

O Atlético pressionou um pouco no segundo tempo, mas sua melhor chance surgiu, na verdade, de um erro de William Saliba. Infelizmente para o técnico Diego Simeone, seu filho Giuliano não conseguiu balançar as redes após aproveitar um cabeceio fraco do francês — apesar de ter driblado David Raya.

Como resultado, o Arsenal segurou o resultado com bastante tranquilidade, colocando-se a uma vitória de conquistar sua primeira Copa da Europa. Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores dos Gunners que entraram em campo nesta noite histórica no Emirates...