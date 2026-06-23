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Cristiano Ronaldo Portugal HICGetty Images
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores de Portugal contra o Uzbequistão: Cristiano Ronaldo está de volta à ativa! O astro em grande forma reescreve os livros de história da Copa do Mundo, enquanto Nuno Mendes e Bruno Fernandes brilham na vitória esmagadora

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Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Portugal x Uzbequistão

Cristiano Ronaldo e Portugal responderam aos críticos em grande estilo ao vencerem o Uzbequistão por 5 a 0, conquistando sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. Ronaldo marcou duas vezes e se tornou o maior artilheiro de seu país na história das fases finais, enquanto uma bela cobrança de falta de Nuno Mendes, um gol contra de Abdukodir Khusanov no segundo tempo e um gol no final da partida do reserva Rafael Leão garantiram que a equipe de Roberto Martinez se recuperasse do decepcionante empate na estreia contra a República Democrática do Congo.

Ronaldo precisou de apenas seis minutos para abrir o placar, ao mandarem para o fundo da rede com um chute de meia-voleio no primeiro poste, após cruzamento de João Cancelo, tornando-se o primeiro jogador masculino a marcar em seis Copas do Mundo diferentes. Em seguida, ele deu uma amostra de seu talento de ator ao fingir que iria cobrar uma falta a 20 jardas, mas foi Mendes quem acabou se adiantando e mandou um chute rasteiro no canto inferior.

O Uzbequistão pensou ter descontado quando Azizjon Ganiev venceu Diogo Costa com um chute espetacular de longe, mas o VAR interveio para anular o gol por uma falta em Cancelo na jogada anterior. Ronaldo, então, garantiu a vitória ao aproveitar um passe em profundidade de Bruno Fernandes e chutar rasteiro, passando por Abduvohid Nematov.

Um desvio na linha do gol de Khusanov impediu Ronaldo de completar seu hat-trick nos acréscimos do primeiro tempo, mas o zagueiro do Manchester City não pôde fazer nada para impedir que um escanteio rasteiro de Fernandes quicasse nele e entrasse no próprio gol, marcando o quarto gol de Portugal pouco antes da marca de uma hora de jogo.

Nematov defendeu duas vezes chutes de Ronaldo, enquanto o pentacampeão da Bola de Ouro buscava um hat-trick individual, e coube a Leão selar o resultado com um chute potente no ângulo superior.

O GOAL avalia os jogadores de Portugal em Houston...

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Diogo Costa (6/10):

    Foi obrigado a fazer algumas defesas fáceis e, fora isso, lidou bem com as bolas que chegaram à sua área.

    João Cancelo (8/10):

    Uma excelente arrancada pela direita preparou o primeiro gol de Ronaldo, e ele continuou a ser uma ameaça pela direita. Teve um pouco de sorte por não ter sido penalizado por segurar a bola por tempo demais antes do gol anulado, mas, fora isso, foi excelente antes de ser substituído no segundo tempo.

    Rúben Dias (6/10):

    Voltou à escalação e não teve muito com que se preocupar com o ataque do Uzbequistão.

    Raphael Veiga (6/10):

    Mostrou-se sereno tanto com a bola quanto sem ela, embora tenha recebido um cartão amarelo no segundo tempo.

    Nuno Mendes (8/10):

    A entrada de Félix permitiu que ele avançasse pela lateral e quase deu assistência para Ronaldo marcar um gol logo no início. Um excelente tiro livre fez o placar chegar a 2 a 0, enquanto ele demonstrou brilhante capacidade de recuperação na defesa em mais de uma ocasião.

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    Meio-campo

    João Neves (6/10):

    Deu alguns passes imprecisos, mas, fora isso, se destacou no meio-campo para manter Portugal na ofensiva.

    Vitinha (7/10):

    Excelência discreta, como de costume. Manteve Portugal em movimento no meio-campo, ao mesmo tempo em que ajudou a proteger a defesa quando necessário.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Tomou algumas decisões questionáveis no início, mas uma brilhante arrancada e um passe precisos deram origem ao segundo gol de Ronaldo. Suas jogadas inteligentes em lances de bola parada causaram estragos, principalmente no gol contra de Khusanov.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Pedro Neto (7/10):

    Usou sua agilidade para se livrar dos defensores e provocar faltas, inclusive a que resultou na cobrança de falta que foi convertida no segundo gol. Foi substituído no intervalo.

    Cristiano Ronaldo (9/10):

    Fez duas finalizações brilhantes para dar o pontapé inicial em sua campanha no torneio, além de ter enganado a todos na jogada que resultou na cobrança de falta de Mendes. Foi uma pena não ter conseguido um hat-trick, já que foi impedido por Khusanov e duas vezes por Nematov, mas, fora isso, pareceu ter voltado a ser o que sempre foi.

    João Félix (7/10):

    Assumiu posições perigosas como ponta esquerda e contribuiu para a criação de oportunidades por parte de Portugal. Sua pontaria estava um pouco imprecisa na hora de chutar.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Nelson Semedo (6/10):

    Fez algumas investidas perigosas para o ataque após entrar em campo no intervalo.

    Francisco Conceição (5/10):

    Teve dificuldades para influenciar o jogo após substituir Neto no segundo tempo.

    Francisco Trincão (5/10):

    Ficou à margem do jogo após entrar no lugar de Félix.

    Bernardo Silva (6/10):

    Sólida participação de 15 minutos no meio-campo, substituindo Neves.

    Rafael Leão (6/10):

    Após alguns toques ruins logo após entrar em campo, o atacante do AC Milan recuperou o faro de gol e marcou o quinto gol com um chute forte.

    Roberto Martinez (8/10):

    A decisão de colocar Félix em campo deu mais equilíbrio à equipe, enquanto a confiança depositada em Ronaldo foi recompensada pelo capitão. Aproveitou a oportunidade para poupar alguns de seus jogadores mais importantes, já que a vitória estava garantida ainda no primeiro tempo.

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