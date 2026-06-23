Avaliações dos jogadores de Portugal contra o Uzbequistão: Cristiano Ronaldo está de volta à ativa! O astro em grande forma reescreve os livros de história da Copa do Mundo, enquanto Nuno Mendes e Bruno Fernandes brilham na vitória esmagadora

Ronaldo precisou de apenas seis minutos para abrir o placar, ao mandarem para o fundo da rede com um chute de meia-voleio no primeiro poste, após cruzamento de João Cancelo, tornando-se o primeiro jogador masculino a marcar em seis Copas do Mundo diferentes. Em seguida, ele deu uma amostra de seu talento de ator ao fingir que iria cobrar uma falta a 20 jardas, mas foi Mendes quem acabou se adiantando e mandou um chute rasteiro no canto inferior.

O Uzbequistão pensou ter descontado quando Azizjon Ganiev venceu Diogo Costa com um chute espetacular de longe, mas o VAR interveio para anular o gol por uma falta em Cancelo na jogada anterior. Ronaldo, então, garantiu a vitória ao aproveitar um passe em profundidade de Bruno Fernandes e chutar rasteiro, passando por Abduvohid Nematov.

Um desvio na linha do gol de Khusanov impediu Ronaldo de completar seu hat-trick nos acréscimos do primeiro tempo, mas o zagueiro do Manchester City não pôde fazer nada para impedir que um escanteio rasteiro de Fernandes quicasse nele e entrasse no próprio gol, marcando o quarto gol de Portugal pouco antes da marca de uma hora de jogo.

Nematov defendeu duas vezes chutes de Ronaldo, enquanto o pentacampeão da Bola de Ouro buscava um hat-trick individual, e coube a Leão selar o resultado com um chute potente no ângulo superior.

O GOAL avalia os jogadores de Portugal em Houston...