Bruno Fernandes Getty
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores de Portugal contra o México: Sem Ronaldo, sem diversão; a Seleção se contenta com um empate frustrante com a ausência do craque lesionado

Player ratings
Portugal
México x Portugal
México
Amistosos

Portugal mostrou-se sólido na defesa, mas pouco criou no ataque, e foi obrigado a contentar-se com um empate sem gols contra um México bastante alterado, com Cristiano Ronaldo fora de campo devido a lesão. Os jogadores de Roberto Martinez tiveram a posse de bola, mas pouco conseguiram concretizar. As duas equipes somaram, juntas, três chutes a gol ao longo de 90 minutos esquecíveis.

Gonçalo Ramos foi quem esteve mais perto de marcar no início da partida, quando desviou um passe de Bruno Fernandes em direção ao gol, mas acabou acertando a trave. Logo em seguida, ele nem conseguiu acertar a bola em um cruzamento recuado. O México, por sua vez, criou poucas oportunidades no contra-ataque. Raúl Jiménez explorou os espaços nas laterais e teve algumas chances de gol, mas nunca teve uma oportunidade clara para concretizar. 

Fernandes esteve perto no início do segundo tempo, chutando para fora da entrada da área. O México teve sua chance em seguida, mas Roberto Alvarado mandou a bola para fora. O El Tri mostrou mais qualidade ofensiva à medida que o jogo avançava. O jovem Armando Gonzalez foi perigoso ao sair do banco e perdeu a melhor chance da equipe da casa na noite ao cabecear para fora, a três metros da trave. 

A Seleção mostrou alguma reação no final, mas uma equipe bastante alterada nunca conseguiu criar nada convincente o suficiente para ameaçar o gol do México. No fim das contas, este foi um empate aceitável para uma equipe que não funciona da mesma forma sem seu principal jogador. 

O GOAL avalia os jogadores de Portugal no Azteca...

    Goleiro e defesa

    Rui Silva (6/10):

    Quase não foi testado no primeiro tempo. Também não teve muito trabalho no segundo. 

    Matheus Nunes (6/10):

    Levou bem a bola, fez algumas intervenções defensivas. No entanto, não completou um único cruzamento. 

    António Silva (5/10):

    Passou a maior parte do tempo a fazer passes laterais. Um dia muito discreto para ele. 

    Renato Veiga (7/10):

    Fez uma recuperação crucial para impedir um gol certo. Uma atuação serena na defesa por parte do jovem. 

    Nuno Mendes (7/10):

    Não teve muitas oportunidades de fazer suas características arrancadas para a frente, mas cumpriu bem suas tarefas defensivas. 

    Meio-campo

    Ruben Neves (7/10):

    45 minutos impecáveis no meio-campo central. Continua sendo fundamental para esta equipe. 

    Samu (7/10):

    Impressionou após ter sido integrado na equipa. Poderia ter levado a bola mais para a frente, mas nunca a perdeu. 

    Bruno Fernandes (8/10):

    Criou chance atrás de chance, combinou bem com os companheiros. Foi substituído a 10 minutos do fim, provavelmente se perguntando o que mais poderia ter feito. 

    Ataque

    Francisco Conceição (6/10):

    Sempre procurou enfrentar o seu adversário e se movimentou bastante. Deixou a desejar no passe final. 

    Gonçalo Ramos (5/10):

    Acertou a trave no início da partida e, em seguida, desperdiçou uma chance a cinco metros da meta. Uma atuação decepcionante do jogador do PSG. 

    João Félix (6/10):

    Teve alguns momentos brilhantes e bons toques de bola, mas nunca conseguiu dar o toque de qualidade necessário para abrir o placar. 

    Reservas e técnico

    João Cancelo (6/10):

    Deu alguns bons passes, cumpriu bem o seu papel defensivo e mostrou-se à vontade com a bola. 

    Diogo Dalot (6/10):

    Boa atuação pela direita. Será uma disputa interessante entre ele e Nunes por essa vaga. 

    Vitinha (6/10):

    Trouxe um pouco mais de criatividade ao meio-campo. 

    João Neves (5/10):

    Apenas alguns de seus passes chegaram ao terço final do campo, o que não vai deixar seu técnico satisfeito. 

    Pedro Neto (5/10):

    Poderia ter sido expulso quase imediatamente após agarrar um adversário pela cabeça. Não compensou isso com muitas jogadas positivas. 

    Gonçalo Guedes (5/10):

    Quase não tocou na bola

    Tomás Araújo (7/10):

    Posicionamento correto e seguro na defesa. Tem chances de ganhar mais tempo de jogo. 

    Paulinho (7/10):

    Foi muito bem recebido pela torcida mexicana, já que joga pelo Toluca. Mostrou alguns toques e jogadas de habilidade. 

    Trincão (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto. 

    Roberto Martinez (5/10):

    Um jogo frustrante. Certamente ficará satisfeito com o esforço defensivo, mas irritado por sua equipe não conseguir criar muitas oportunidades na ausência de Ronaldo.  

