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Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores de Portugal contra o Chile: Desculpa, Cristiano, mas Bruno é a estrela da Seleção! Fernandes garante a vitória no amistoso depois que o imprudente Rafael Leão é expulso e Gonçalo Guedes ofusca Ronaldo, que ficou na sombra

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Portugal x Chile
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O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, mostrou por que é o jogador mais importante de Portugal à beira da Copa do Mundo deste verão na América do Norte, ao brilhar na vitória por 2 a 1 em um amistoso contra o Chile, em Lisboa, na noite de sábado — partida marcada por um cartão vermelho desnecessário recebido pelo ponta Rafael Leão e por uma atuação preocupantemente ineficaz do capitão da Seleção, Cristiano Ronaldo.

Leão chegou à partida após uma temporada extremamente frustrante no AC Milan, na qual teve dificuldades tanto para encontrar a forma quanto para manter a boa condição física, mas foi, sem dúvida, o atacante mais perigoso de sua equipe nos primeiros 45 minutos. No entanto, nos acréscimos do primeiro tempo, que terminou sem gols, Leão se envolveu desnecessariamente em uma confusão perto da linha lateral direita e recebeu um cartão vermelho direto por agredir Ivan Ramon, que também foi expulso por seu papel no confronto.

O técnico de Portugal, Roberto Martinez, fez várias alterações no intervalo e duas delas se combinaram para abrir o placar, com Ruben Neves dando um passe de fio no chão sublime para o substituto de Ronaldo, Gonçalo Guedes, que finalizou com inteligência com a parte de fora do pé direito após um excelente primeiro toque.

Bruno, então, ampliou a vantagem de Portugal ao mandar a bola para o fundo da rede de fora da área, após mais uma boa jogada de Guedes e um passe habilidoso de Francisco Conceição. O Chile diminuiu a diferença nos segundos finais com Lucas Cepeda, que venceu Rui Silva com um chute rasteiro de 20 metros, mas a seleção da casa segurou o resultado e venceu seu penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores de Portugal que entraram em campo no Estádio Nacional...

  • Joao Cancelo Portugal ChileGetty

    Goleiro e defesa

    José Sa (6/10):

    Quase não teve trabalho antes de ser substituído no intervalo.

    Nelson Semedo (6/10):

    Não teve dificuldades na defesa, mas, com exceção de uma bela jogada, contribuiu muito pouco no ataque.

    Rúben Dias (7/10):

    Teve tão pouco trabalho na defesa que pôde avançar à vontade e quase abriu o placar logo no início com uma cabeçada que foi bem defendida por Lawrence Vigouroux.

    Renato Veiga (6/10):

    Exibição sólida do jovem zagueiro do Villarreal antes de ser substituído no intervalo.

    João Cancelo (7/10):

    Um dos jogadores mais ativos de Portugal. Foi um cruzamento de Cancelo que quase resultou em gol de Dias, enquanto o versátil lateral também obrigou Vigouroux a fazer uma boa defesa com um chute acrobático de bicicleta.

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  • Bernardo Silva Portugal ChileGetty

    Meio-campo

    Samu Costa (6/10):

    O volante do Mallorca não se destacou muito, mas ajudou Portugal a controlar o jogo antes de ser substituído no intervalo.

    Bernardo Silva (6/10):

    Uma atuação discreta do jogador do Manchester City, que, como de costume, foi preciso na posse de bola, mas não criou muitas oportunidades antes de sua saída precoce.

    Bruno Fernandes (8/10):

    O capitão do Manchester United esteve ativo como de costume e provou mais uma vez ser o jogador mais importante de Portugal ao marcar o segundo gol da Seleção na noite com um chute de longa distância executado com maestria.

  • Rafael Leao Portugal ChileGetty

    Ataque

    Francisco Conceição (6/10):

    Causou problemas com sua velocidade, como de costume, e embora seu passe final tenha falhado repetidamente, como de costume, ele contribuiu para o segundo gol de Portugal.

    Cristiano Ronaldo (5/10):

    Lançou Leão pela ala esquerda com um inteligente passe de calcanhar, mas ficou na retaguarda na maior parte do tempo e desperdiçou sua melhor chance de marcar ao cair desnecessariamente em impedimento. Sem dúvida ficará furioso por seu substituto ter marcado.

    Rafael Leão (3/10):

    Leão estava a ter um dos seus jogos mais eficazes pelo clube e pela seleção nesta temporada — chegou mesmo a acertar na trave após uma investida na área —, mas recebeu um cartão vermelho idiota que apenas aumentou ainda mais as dúvidas sobre o seu temperamento.

  • Roberto Martinez Portugal ChileGetty

    Reservas e técnico

    Rui Silva (6/10):

    Substituiu José Sá no gol no intervalo e teve 45 minutos bastante tranquilos.

    Gonçalo Inácio (6/10):

    Entrou no lugar de Veiga no intervalo e se encaixou perfeitamente na defesa.

    Rúben Neves (7/10):

    Assumiu o meio-campo no lugar de Samu Costa no segundo tempo e não demorou a marcar presença, com uma bela assistência para Guedes.

    Diogo Dalot (6/10):

    Entrou como lateral-direito no lugar de Semedo.

    Gonçalo Guedes (8/10):

    Substituiu Ronaldo no ataque e ofuscou o capitão com um belo gol. Guedes também criou uma boa oportunidade para o companheiro Pedro Neto, que também havia entrado em campo.

    Pedro Neto (6/10):

    Substituiu Bernardo Silva no intervalo e representou uma ameaça maior do que Conceição.

    João Félix (N/A):

    Entrou apenas no último quarto de hora.

    Tomás Araújo (N/A):

    Entrou nos últimos quatro minutos do tempo regulamentar.

    Roberto Martinez (7/10):

    O espanhol deve ter ficado muito frustrado com Leão por ter sido expulso, já que ele estava realmente em boa fase após uma temporada desastrosa no San Siro. Ronaldo também deixou a desejar, mas obviamente não há como Martinez fazer nada a respeito. Ele vai se concentrar apenas nos pontos positivos, sendo o mais importante deles Guedes ter provado que pode ser uma opção muito útil saindo do banco.

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