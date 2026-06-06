Leão chegou à partida após uma temporada extremamente frustrante no AC Milan, na qual teve dificuldades tanto para encontrar a forma quanto para manter a boa condição física, mas foi, sem dúvida, o atacante mais perigoso de sua equipe nos primeiros 45 minutos. No entanto, nos acréscimos do primeiro tempo, que terminou sem gols, Leão se envolveu desnecessariamente em uma confusão perto da linha lateral direita e recebeu um cartão vermelho direto por agredir Ivan Ramon, que também foi expulso por seu papel no confronto.

O técnico de Portugal, Roberto Martinez, fez várias alterações no intervalo e duas delas se combinaram para abrir o placar, com Ruben Neves dando um passe de fio no chão sublime para o substituto de Ronaldo, Gonçalo Guedes, que finalizou com inteligência com a parte de fora do pé direito após um excelente primeiro toque.

Bruno, então, ampliou a vantagem de Portugal ao mandar a bola para o fundo da rede de fora da área, após mais uma boa jogada de Guedes e um passe habilidoso de Francisco Conceição. O Chile diminuiu a diferença nos segundos finais com Lucas Cepeda, que venceu Rui Silva com um chute rasteiro de 20 metros, mas a seleção da casa segurou o resultado e venceu seu penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores de Portugal que entraram em campo no Estádio Nacional...