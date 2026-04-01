Avaliações dos jogadores de Portugal contra a seleção dos EUA: Bruno Fernandes comanda o jogo enquanto João Félix impressiona na ausência de Cristiano Ronaldo

Portugal resistiu bem à pressão inicial dos EUA, com uma defesa reorganizada a lidar com o ataque dinâmico de Christian Pulisic e Malik Tillman.

Eles também foram os instigadores nos contra-ataques. Fernandes esteve excelente na função de camisa 10 e acertou as mãos de Matt Freese logo no início, com um chute cruzado aos oito minutos. Foi Fernandes também quem deu a assistência para o primeiro gol. Ele avançou pelas costas da defesa, mas Chris Richards fechou seu ângulo de chute. Fernandes respondeu com um delicado passe de calcanhar para Trincão, que mandou para o fundo da rede, abrindo o placar em 1 a 0.

O segundo gol saiu logo após o intervalo. Fernandes também esteve no centro dessa jogada. Ele lançou uma bola nos pés de Félix, que controlou e chutou de voleio da entrada da área. Houve algum trabalho defensivo à medida que o tempo se esgotava, mas Martinez ficou mais ou menos satisfeito em aproveitar suas substituições. Aos 80 minutos, até mesmo Sa estava descansando. Este não foi um jogo que provou que a Seleção vai ganhar a Copa do Mundo. Mas foi uma boa exibição contra um adversário inferior.

O GOAL avalia os jogadores de Portugal no Mercedes-Benz Stadium...