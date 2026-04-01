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Bruno FernandesGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores de Portugal contra a seleção dos EUA: Bruno Fernandes comanda o jogo enquanto João Félix impressiona na ausência de Cristiano Ronaldo

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J. Felix
B. Fernandes
Especiais e Opinião
Estados Unidos x Portugal
Estados Unidos
Portugal
Amistosos

Bruno Fernandes deu duas assistências e João Félix marcou um gol, levando Portugal a derrotar a seleção dos EUA por 2 a 0. A Seleção marcou gols antes e depois do intervalo e manteve a disciplina durante o jogo, garantindo uma vitória tranquila em Atlanta. O técnico Roberto Martínez gostaria de ter contado com Cristiano Ronaldo, mas ficará animado com o fato de que sua equipe conseguiu vencer mesmo sem o seu principal jogador.

Portugal resistiu bem à pressão inicial dos EUA, com uma defesa reorganizada a lidar com o ataque dinâmico de Christian Pulisic e Malik Tillman. 

Eles também foram os instigadores nos contra-ataques. Fernandes esteve excelente na função de camisa 10 e acertou as mãos de Matt Freese logo no início, com um chute cruzado aos oito minutos. Foi Fernandes também quem deu a assistência para o primeiro gol. Ele avançou pelas costas da defesa, mas Chris Richards fechou seu ângulo de chute. Fernandes respondeu com um delicado passe de calcanhar para Trincão, que mandou para o fundo da rede, abrindo o placar em 1 a 0.

O segundo gol saiu logo após o intervalo. Fernandes também esteve no centro dessa jogada. Ele lançou uma bola nos pés de Félix, que controlou e chutou de voleio da entrada da área. Houve algum trabalho defensivo à medida que o tempo se esgotava, mas Martinez ficou mais ou menos satisfeito em aproveitar suas substituições. Aos 80 minutos, até mesmo Sa estava descansando. Este não foi um jogo que provou que a Seleção vai ganhar a Copa do Mundo. Mas foi uma boa exibição contra um adversário inferior. 

O GOAL avalia os jogadores de Portugal no Mercedes-Benz Stadium...

  • Goncalo InacioGetty

    Goleiro e defesa

    José Sa (7/10):

    Mostrou-se atento e fez algumas defesas precisas no primeiro tempo. Foi substituído aos 80 minutos, após uma atuação sólida. 

    Diogo Dalot (6/10):

    Exibição segura pela direita. Manteve Tillman bastante neutralizado e segurou o adversário. 

    Tomas Araujo (7/10):

    Lidou com o movimentado Pulisic no primeiro tempo e pareceu incomodá-lo um pouco. 

    Gonçalo Inácio (6/10):

    Uma exibição promissora de um zagueiro que está tentando provar seu valor para conquistar uma vaga no time titular. 

    João Cancelo (7/10):

    Participou da construção de jogadas, mas foi superado em velocidade por Tim Weah em alguns momentos.

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  • VitinhaGetty

    Meio-campo

    Vitinha (7/10):

    Orquestrou o jogo a partir da defesa e avançou bem. Realizou mais passes do que qualquer outro jogador enquanto esteve em campo. 

    Samu (6/10):

    Exibiu disciplina na base do meio-campo antes de ser substituído no intervalo. 

    Bruno Fernandes (8/10):

    De longe o melhor jogador em campo. Poderia ter marcado logo no início, deu assistência para dois gols e comandou o jogo. 

  • Trincao Getty

    Ataque

    Trincão (7/10):

    Marcou um gol maravilhoso, mesmo tendo tido muito espaço para isso.

    Gonçalo Ramos (5/10):

    Não foi o jogo em que mais se destacou. Esteve sempre em movimento, mas não teve muitas oportunidades de remate. 

    Pedro Neto (5/10):

    Ficou um pouco na defensiva, na verdade. Não dá para criticar o seu empenho, mas a sua participação foi, na melhor das hipóteses, limitada. 

  • Roberto Martinez Getty

    Reservas e técnico

    Antonio Silva (6/10):

    Foi razoável na zaga, mesmo tendo sido bastante pressionado pelo ataque mais dinâmico dos EUA. 

    Matheus Nunes (6/10):

    Circulou bem a bola e avançou para o ataque em algumas ocasiões. 

    Nuno Mendes (7/10):

    Recuou, avançou para o terço final e fez tudo o que era necessário entre essas duas fases. Pura classe. 

    Francisco Conceição (5/10):

    Apenas um drible completado em 45 minutos. 

    Ruben Neves (7/10):

    Manteve a bola em movimento. Certamente será titular neste verão. 

    João Félix (8/10):

    Marcou um gol maravilhoso e teve pouco mais a fazer. 

    Ricardo Horta (7/10):

    Completou 100% dos seus passes, mas nunca teve uma chance clara de gol pela esquerda. 

    Paulinho (6/10):

    Usou seu peso na disputa e não ofereceu muito mais. 

    Renato Veiga (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto. 

    Ricardo Velho (N/A):

    Entrou com pouco tempo para mudar o jogo

    Matheus Fernandes (N/A):

    Entrou em campo faltando apenas cinco minutos para o fim. 

    Roberto Martinez (7/10):

    Escalou cerca de metade do seu time titular e aproveitou todas as substituições. Não foi exatamente uma exibição de tirar o fôlego, mas todos se mantiveram em forma e houve alguns bons momentos no ataque. 