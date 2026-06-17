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Ronaldo Bernardo Portugal DR CongoGetty/GOAL
James Westwood

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Avaliações dos jogadores de Portugal contra a RD do Congo: Gianni Infantino nem precisava ter se dado ao trabalho! Cristiano Ronaldo não consegue aproveitar ao máximo a chance dada pela FIFA em uma atuação sem brilho na Copa do Mundo, enquanto Bernardo Silva tem uma atuação desastrosa no empate decepcionante

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C. Ronaldo
Copa do Mundo
Portugal x RD Congo
Especiais e Opinião

Portugal ficou com um empate decepcionante de 1 a 1 contra a modesta República Democrática do Congo em sua primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo, com um gol de Yoane Wissa anulando o gol inicial de João Neves. Cristiano Ronaldo demonstrou frustração no ataque, enquanto Bernardo Silva também teve uma tarde para esquecer, já que a equipe de Roberto Martinez não conseguiu fazer jus à expectativa de ser uma das favoritas antes do torneio.

Portugal abriu o placar logo aos seis minutos, com Pedro Neto fazendo um cruzamento milimétrico para encontrar a arrancada de Neves, que então mandou uma cabeçada brilhante no canto oposto, marcando apenas seu quarto gol pela seleção. A RD Congo ficou atordoada, mas, em vez de aproveitar a vantagem, Portugal pareceu diminuir o ritmo e tratar a partida como um treino, trocando passes sem rumo por longos períodos.

A equipe criou apenas algumas meias-chances, enquanto a República Democrática do Congo mostrou-se promissora nos contra-ataques, com Wissa fazendo o possível para desestabilizar a defesa portuguesa. Wissa e a República Democrática do Congo acabaram recebendo a recompensa que mereciam pelo esforço nos acréscimos do primeiro tempo, quando o jogador do Newcastle apareceu desmarcado para desviar para o gol um cruzamento perigoso de Arthur Masuaku.

Portugal pensou ter retomado a liderança logo no início do segundo tempo, mas um chute acrobático de João Cancelo foi corretamente anulado por impedimento. Cédric Bakambu, então, partiu para o outro lado do campo e acertou a trave pela República Democrática do Congo após superar Bruno Fernandes em força física, em mais um momento preocupante para a equipe de Roberto Martínez.

O substituto Francisco Conceição acabou sendo o destaque de Portugal e conseguiu passar pela defesa da República Democrática do Congo até a linha de fundo para servir Ronaldo em duas ocasiões, mas o atacante de 41 anos desperdiçou as chances. Portugal se esforçou até o apito final, mas não conseguiu marcar o segundo gol, enquanto a República Democrática do Congo garantiu um ponto em sua primeira partida na Copa do Mundo desde 1974.

O GOAL avalia todos os jogadores de Portugal em Houston...

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Diogo Costa (5/10):

    Mostrou sinais de nervosismo com seus chutes irregulares e deveria ter pelo menos tentado sair para pegar o cruzamento alto de Masuaku no gol da República Democrática do Congo.

    João Cancelo (6/10):

    Suficientemente sólido na defesa e trabalhador e preciso no ataque, embora não tenha oferecido penetração suficiente pelo lado direito. Teve um gol espetacular de bicicleta anulado por impedimento claro.

    Tomás Araújo (5/10):

    Uma atuação em grande parte segura, prejudicada por sua imperdoável falta de atenção no gol de empate de Wissa. Ficou olhando para a bola enquanto a República Democrática do Congo superava Portugal em número no segundo poste.

    Renato Veiga (6/10):

    Fez com que a ausência do lesionado Dias não fosse sentida, graças à sua força física e à sua excelente leitura de jogo. Também deu alguns belos passes por trás da defesa que deveriam ter sido melhor aproveitados.

    Nuno Mendes (5/10):

    Uma ameaça constante com suas investidas pelas laterais, mas o passe final o deixou na mão com muita frequência. Também perdeu a maioria dos duelos físicos.

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Vitinha (6/10):

    Manteve a seleção de Portugal em movimento com seu estilo característico e passes quase impecáveis. No entanto, não esteve no seu melhor momento para romper as linhas adversárias e se contentou em permanecer próximo da linha do meio-campo.

    João Neves (7/10):

    Mostrou mais uma vez sua habilidade aérea subestimada com uma cabeçada perfeita que colocou Portugal à frente por 1 a 0. Cobriu cada pedaço de grama e sempre pareceu o jogador com mais chances de criar oportunidades.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Uma atuação discreta do capitão do Manchester United. Sempre se esforçou para receber a bola, mas mostrou pouco de sua criatividade habitual no terço final do campo.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Ataque

    Bernardo Silva (3/10):

    Falhou espetacularmente em justificar sua surpreendente transferência a título gratuito para o Real Madrid, após atuar na ala direita. Quase não teve participação no jogo antes de ser substituído no intervalo.

    Cristiano Ronaldo (3/10):

    A FIFA não precisava ter se dado ao trabalho de provocar uma reação negativa ao suspender a punição de Ronaldo nas eliminatórias para que ele pudesse jogar na primeira rodada de partidas. Ficou à margem da ação durante 99% do jogo e desperdiçou as duas melhores chances de Portugal. Ele já está há nove partidas consecutivas em torneios importantes sem marcar um gol.

    Pedro Neto (6/10):

    Deu uma excelente assistência para Neves abrir o placar, mas, fora isso, foi ineficaz. Precisa pressionar seu marcador com mais frequência para continuar como titular.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Reservas e Técnico

    Francisco Conceição (7/10):

    Entrou no intervalo no lugar de Silva. Reivindicou seu lugar na equipe titular com uma atuação animada, injetando velocidade e astúcia no jogo de Portugal.

    Raphael Leão (5/10):

    Entrou no lugar de Neto aos 71 minutos. Não fez o suficiente para se destacar nem para dar amplitude ao jogo de Portugal.

    Nelson Semedo (5/10):

    Jogou os últimos 20 minutos após substituir Mendes, mas não ofereceu a mesma periculosidade nas jogadas por trás da defesa adversária.

    Gonçalo Ramos (N/A):

    Entrou no lugar de Vitinha aos 83 minutos.

    Roberto Martínez (3/10):

    A formação tática previsível saiu pela culatra, assim como sua fé cega em Ronaldo, que já está bem além do auge. Ele ficará sob enorme pressão se Portugal não se recuperar contra o Uzbequistão na segunda rodada.

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