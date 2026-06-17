Avaliações dos jogadores de Portugal contra a RD do Congo: Gianni Infantino nem precisava ter se dado ao trabalho! Cristiano Ronaldo não consegue aproveitar ao máximo a chance dada pela FIFA em uma atuação sem brilho na Copa do Mundo, enquanto Bernardo Silva tem uma atuação desastrosa no empate decepcionante

Portugal abriu o placar logo aos seis minutos, com Pedro Neto fazendo um cruzamento milimétrico para encontrar a arrancada de Neves, que então mandou uma cabeçada brilhante no canto oposto, marcando apenas seu quarto gol pela seleção. A RD Congo ficou atordoada, mas, em vez de aproveitar a vantagem, Portugal pareceu diminuir o ritmo e tratar a partida como um treino, trocando passes sem rumo por longos períodos.

A equipe criou apenas algumas meias-chances, enquanto a República Democrática do Congo mostrou-se promissora nos contra-ataques, com Wissa fazendo o possível para desestabilizar a defesa portuguesa. Wissa e a República Democrática do Congo acabaram recebendo a recompensa que mereciam pelo esforço nos acréscimos do primeiro tempo, quando o jogador do Newcastle apareceu desmarcado para desviar para o gol um cruzamento perigoso de Arthur Masuaku.

Portugal pensou ter retomado a liderança logo no início do segundo tempo, mas um chute acrobático de João Cancelo foi corretamente anulado por impedimento. Cédric Bakambu, então, partiu para o outro lado do campo e acertou a trave pela República Democrática do Congo após superar Bruno Fernandes em força física, em mais um momento preocupante para a equipe de Roberto Martínez.

O substituto Francisco Conceição acabou sendo o destaque de Portugal e conseguiu passar pela defesa da República Democrática do Congo até a linha de fundo para servir Ronaldo em duas ocasiões, mas o atacante de 41 anos desperdiçou as chances. Portugal se esforçou até o apito final, mas não conseguiu marcar o segundo gol, enquanto a República Democrática do Congo garantiu um ponto em sua primeira partida na Copa do Mundo desde 1974.

O GOAL avalia todos os jogadores de Portugal em Houston...