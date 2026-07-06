Avaliações dos jogadores de Portugal contra a Espanha: Acabou para Cristiano Ronaldo! A trajetória de CR7 na Copa do Mundo termina em amarga decepção, enquanto Bruno Fernandes volta a ficar de fora

O primeiro tempo do clássico ibérico foi bastante equilibrado. João Cancelo chutou por cima de longe em uma das extremidades aos sete minutos, e Mikel Oyarzabal ficou livre na outra extremidade logo em seguida, mas mandou a bola para fora.

Enquanto as duas equipes continuavam trocando ataques, Ronaldo obrigou o goleiro a fazer uma defesa rotineira de um ângulo, e o goleiro de Portugal, Diogo Costa, entrou em ação para fazer uma excelente defesa dupla em chutes com efeito de Lamine Yamal e Alex Baena.

Portugal passou a ter ligeira vantagem no final do primeiro tempo. A cabeçada de João Félix no segundo poste causou confusão na área espanhola, mas o desvio improvisado de Ronaldo em direção ao gol não teve força suficiente para incomodar Unai Simón. O melhor momento da Seleção aconteceu pouco antes do intervalo, quando um chute forte de Nuno Mendes foi desviado na trave.

O segundo tempo foi, em grande parte, um fiasco, embora Costa tenha sido forçado a desviar por cima um chute de falta de Yamal e Fernandes tenha mandado um chute na rede lateral do outro lado do campo. Mas então veio o golpe fatal.

Aos 91 minutos, o reserva espanhol Mikel Merino recebeu um passe inteligente de Ferran Torres e chutou rasteiro com precisão, passando pelo goleiro deslocado, garantindo a vitória e eliminando Portugal e Ronaldo da competição. O reserva Bernardo Silva esteve muito perto de empatar do nada no último minuto dos acréscimos, mas sua cabeçada desviada acertou a parte de cima da rede.

O GOAL avalia os jogadores de Portugal em Dallas...