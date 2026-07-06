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Portugal GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Avaliações dos jogadores de Portugal contra a Espanha: Acabou para Cristiano Ronaldo! A trajetória de CR7 na Copa do Mundo termina em amarga decepção, enquanto Bruno Fernandes volta a ficar de fora

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Especiais e Opinião
Portugal x Espanha

A trajetória de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo chegou a um fim extremamente decepcionante, quando Portugal foi derrotado por 1 a 0 pela vizinha Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na segunda-feira. O lendário atacante passou despercebido até que o gol de Mikel Merino, nos acréscimos, decidiu um confronto entre grandes potências que deixou a desejar, em Dallas.

O primeiro tempo do clássico ibérico foi bastante equilibrado. João Cancelo chutou por cima de longe em uma das extremidades aos sete minutos, e Mikel Oyarzabal ficou livre na outra extremidade logo em seguida, mas mandou a bola para fora.

Enquanto as duas equipes continuavam trocando ataques, Ronaldo obrigou o goleiro a fazer uma defesa rotineira de um ângulo, e o goleiro de Portugal, Diogo Costa, entrou em ação para fazer uma excelente defesa dupla em chutes com efeito de Lamine Yamal e Alex Baena.

Portugal passou a ter ligeira vantagem no final do primeiro tempo. A cabeçada de João Félix no segundo poste causou confusão na área espanhola, mas o desvio improvisado de Ronaldo em direção ao gol não teve força suficiente para incomodar Unai Simón. O melhor momento da Seleção aconteceu pouco antes do intervalo, quando um chute forte de Nuno Mendes foi desviado na trave.

O segundo tempo foi, em grande parte, um fiasco, embora Costa tenha sido forçado a desviar por cima um chute de falta de Yamal e Fernandes tenha mandado um chute na rede lateral do outro lado do campo. Mas então veio o golpe fatal.

Aos 91 minutos, o reserva espanhol Mikel Merino recebeu um passe inteligente de Ferran Torres e chutou rasteiro com precisão, passando pelo goleiro deslocado, garantindo a vitória e eliminando Portugal e Ronaldo da competição. O reserva Bernardo Silva esteve muito perto de empatar do nada no último minuto dos acréscimos, mas sua cabeçada desviada acertou a parte de cima da rede.

O GOAL avalia os jogadores de Portugal em Dallas...

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Diogo Costa (7/10):

    Fez uma bela defesa dupla no primeiro tempo, se lançando primeiro para um lado e depois para o outro. Não teve como impedir o gol.

    João Cancelo (5/10):

    Avançou como de costume e viu um chute de longe passar por pouco por cima do gol. Teve sorte de escapar de um cartão amarelo no primeiro tempo. Foi substituído a 20 minutos do fim.

    Rúben Dias (6/10):

    Sua cabeça parecia um ímã em alguns momentos, ao realizar várias cabeçadas para afastar a bola. Fez uma grande defesa para impedir Dani Olmo. Foi surpreendido pelo passe de Torres.

    Renato Veiga (7/10):

    Fez uma intervenção crucial para interceptar um passe para Yamal. Defendeu com atenção.

    Nuno Mendes (7/10):

    Deu alguns passes longos sublimes e, em grande parte, neutralizou Yamal. Esteve muito perto de marcar quando seu chute desviou na trave, mas foi substituído por lesão logo após o intervalo.

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Meio-campo

    João Neves (6/10):

    Nada espetacular, mas se empenhou no trabalho defensivo e lutou com garra.

    Vitinha (5/10):

    Não conseguiu comandar o jogo como faz no clube e não criou nada digno de nota antes de ser substituído.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Mais uma partida em que ele não conseguiu deixar sua marca no jogo, apesar de ter se esforçado bastante.

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    Ataque

    Pedro Neto (5/10):

    Algumas investidas promissoras e velozes para a frente, mas faltou muito o resultado final.

    Cristiano Ronaldo (5/10):

    Teve um chute forte que saiu pela linha de fundo, mas, em geral, teve poucas oportunidades e demonstrou frustração. Certamente, o fim de sua carreira na Copa do Mundo.

    João Félix (6/10):

    Muitas vezes pareceu ser o atacante mais brilhante de Portugal, com alguns toques bonitos, mas perdeu um pouco de intensidade e foi substituído.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Nelson Semedo (6/10):

    Entrou no lugar de Mendes e teve que enfrentar Yamal. Mas não se saiu tão mal assim.

    Diogo Dalot (5/10):

    Desperdiçou uma boa oportunidade de ataque com um toque ruim.

    Rafael Leão (6/10):

    Aproveitou bem sua velocidade em algumas arrancadas.

    Francisco Conceição (N/A):

    Não conseguiu entrar no jogo.

    Bernardo Silva (N/A):

    Recebeu cartão amarelo logo no início por uma falta desnecessária no final da jogada. Esteve muito perto de empatar nos últimos instantes.

    Roberto Martínez (3/10):

    Um final realmente decepcionante para uma campanha na Copa do Mundo que nunca decolou de verdade e mais uma atuação que mostrou a necessidade de reformular o ataque. Há relatos de que ele vai se demitir, e ele deixa para trás um legado peculiar.