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Portugal RatingsGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores de Portugal contra a Croácia: Cristiano Ronaldo finalmente marca seu primeiro gol nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas o super-reserva Gonçalo Ramos rouba a cena e garante o confronto contra a Espanha

Player ratings
C. Ronaldo
G. Ramos
Portugal
Croácia
Especiais e Opinião
Portugal x Croácia
Copa do Mundo

Gonçalo Ramos marcou o gol da vitória nos acréscimos, após uma partida caótica entre Portugal e a Croácia, com a equipe de Roberto Martínez conquistando uma vitória apertada por 2 a 1 e avançando para as oitavas de final da Copa do Mundo. A Croácia abriu o placar, mas Portugal conseguiu virar o jogo. Ronaldo marcou um gol de pênalti e foi substituído por Ramos, que protagonizou o momento mais marcante da partida.

O primeiro tempo foi repleto de boas ideias, mas faltou qualidade. Ronaldo teve algumas oportunidades parciais. João Cancelo cruzou algumas bolas perigosas pela esquerda. Mas nenhuma das equipes chegou realmente perto de marcar.

E então, o jogo ganhou vida. A Croácia, talvez percebendo que tinha uma chance de vencer a partida, mostrou-se mais assertiva nos contra-ataques. As chances surgiram em ritmo acelerado. Diogo Costa defendeu o primeiro chute de Mateo Kovacic. Mas pouco pôde fazer contra o chute de Ivan Perisic apenas dois minutos depois, quando o experiente lateral-ala mandou a bola para o fundo da rede, dando à Croácia a vantagem de 1 a 0.

Poderia ter sido dois gols também. Kovacic viu duas tentativas serem habilmente defendidas por Costa. E então Portugal voltou ao jogo. Ronaldo empatou de pênalti depois que Renato Veiga foi derrubado dentro da área. Eles continuaram pressionando à medida que a partida avançava. Ramos, que havia entrado no lugar de Ronaldo, garantiu a vitória no final. Leão, que vinha mandando cruzamentos muito fortes, finalmente acertou um, mandando a bola com força para o segundo poste. E Ramos saltou entre dois defensores e cabeceou, sem chances para o goleiro.

E então veio o drama. A Croácia pensou ter empatado nos acréscimos do segundo tempo, mas uma longa análise do VAR determinou que Mario Pasalic estava em impedimento quando passou a bola de volta para Josko Gvardiol marcar o gol.

De forma agridoce, houve consequências aqui. Luka Modric, agora com 40 anos, mas elegante como sempre, provavelmente disputou sua última partida em uma Copa do Mundo. Foi uma maneira nada harmoniosa de as coisas terminarem.

Foi exaustivo, desgastante e, de alguma forma, o melhor time venceu.

O GOAL avalia os jogadores de Portugal no Estádio de Toronto...

  • Nuno MendesGetty

    Goleiro e Defesa

    Diogo Costa (7/10):

    Fez uma defesa crucial no início do segundo tempo. Não teve como evitar o gol. Fez mais algumas defesas importantes.

    João Cancelo (6/10):

    Poderia ter marcado Perisic mais de perto no gol.

    Rúben Dias (5/10):

    Teve uma partida difícil. Recebeu um cartão amarelo logo no início e pareceu bastante instável na defesa.

    Renato Veiga (7/10):

    Fez algumas excelentes defesas no último momento e cabeçadas. Salvou o Dias algumas vezes.

    Nuno Mendes (7/10):

    Criou três chances, segurou bem o seu lado do campo e manteve a posse de bola circulando.

    • Publicidade
  • Bruno FernandesGetty

    Meio-campo

    João Neves (7/10):

    Uma atuação ativa no meio-campo. Sempre disposto a correr e também fez algumas entradas decisivas.

    Vitinha (6/10):

    Um pouco decepcionante, na verdade. Teve bastante posse de bola, mas nunca ofereceu grande impulso ofensivo.

    Bruno Fernandes (4/10):

    Seu pior jogo do torneio. Não criou nenhuma chance e não conseguiu se envolver na partida.

  • Cristiano RonaldoGetty

    Ataque

    Rafa Leão (6/10):

    Uma presença constantemente ativa pela esquerda. Cheio de energia e sempre disposto a enfrentar seu marcador — mas contribuiu pouco em termos de finalização.

    Cristiano Ronaldo (6/10):

    Não jogou particularmente bem, marcou um gol maravilhoso que foi anulado por impedimento, converteu um pênalti e foi substituído. Um jogo realmente estranho.

    Pedro Neto (5/10):

    Correu bastante, mas nunca mostrou qualidade de verdade. Foi substituído após uma hora de jogo decepcionante.

  • Roberto Martinez Getty

    Reservas e Técnico

    Nelson Semedo (6/10):

    Fez uma boa atuação como lateral-direito ao entrar como reserva. Não teve muito trabalho.

    Bernardo Silva (6/10):

    Quase não tocou na bola, mas manteve o meio-campo croata sob controle com muitas corridas

    Francesco Conceição (5/10):

    Não teve impacto significativo ao entrar como reserva.

    Gonçalo Ramos (10/10):

    O herói da partida. Substituiu a lenda em campo e marcou o gol da vitória de cabeça.

    Ruben Neves (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Roberto Martinez (7/10):

    Tomou a decisão ousada de substituir Ronaldo, e valeu a pena. De alguma forma, a equipe chegou às oitavas de final.

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