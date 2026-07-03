O primeiro tempo foi repleto de boas ideias, mas faltou qualidade. Ronaldo teve algumas oportunidades parciais. João Cancelo cruzou algumas bolas perigosas pela esquerda. Mas nenhuma das equipes chegou realmente perto de marcar.

E então, o jogo ganhou vida. A Croácia, talvez percebendo que tinha uma chance de vencer a partida, mostrou-se mais assertiva nos contra-ataques. As chances surgiram em ritmo acelerado. Diogo Costa defendeu o primeiro chute de Mateo Kovacic. Mas pouco pôde fazer contra o chute de Ivan Perisic apenas dois minutos depois, quando o experiente lateral-ala mandou a bola para o fundo da rede, dando à Croácia a vantagem de 1 a 0.

Poderia ter sido dois gols também. Kovacic viu duas tentativas serem habilmente defendidas por Costa. E então Portugal voltou ao jogo. Ronaldo empatou de pênalti depois que Renato Veiga foi derrubado dentro da área. Eles continuaram pressionando à medida que a partida avançava. Ramos, que havia entrado no lugar de Ronaldo, garantiu a vitória no final. Leão, que vinha mandando cruzamentos muito fortes, finalmente acertou um, mandando a bola com força para o segundo poste. E Ramos saltou entre dois defensores e cabeceou, sem chances para o goleiro.

E então veio o drama. A Croácia pensou ter empatado nos acréscimos do segundo tempo, mas uma longa análise do VAR determinou que Mario Pasalic estava em impedimento quando passou a bola de volta para Josko Gvardiol marcar o gol.

De forma agridoce, houve consequências aqui. Luka Modric, agora com 40 anos, mas elegante como sempre, provavelmente disputou sua última partida em uma Copa do Mundo. Foi uma maneira nada harmoniosa de as coisas terminarem.

Foi exaustivo, desgastante e, de alguma forma, o melhor time venceu.

O GOAL avalia os jogadores de Portugal no Estádio de Toronto...