Avaliações dos jogadores de Portugal contra a Colômbia: Cristiano Ronaldo e companhia, sem brilho, tiveram sorte de sair de Miami com um empate após uma enxurrada de chutes no segundo tempo

O ingresso mais barato para o Miami Stadium custava, segundo relatos, cerca de US$ 2.600 nos mercados de revenda, o que tornou essa partida uma das mais caras da fase de grupos. Os torcedores de Portugal provavelmente vão querer seu dinheiro de volta.

Apesar de contar com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto e outros, a Seleção nunca conseguiu realmente se destacar no ataque e, como resultado, entregou à Colômbia suas tênues esperanças de vencer o Grupo K. Na verdade, foi uma partida que Portugal poderia facilmente ter perdido.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, apesar da Colômbia ter tido uma vantagem de 55 a 45 na posse de bola. Aos 39 minutos, Fernandes teve a melhor chance de Portugal na primeira etapa, chutando de perto, mas Camilo Vargas fez a defesa. Logo no início do segundo tempo, a Colômbia quase presenteou Portugal com o primeiro gol, depois que um erro grave na saída de bola criou uma jogada de dois contra um com João Félix e Ronaldo contra Jhon Lucumí, com Vargas esperando no gol. Ronaldo, porém, calculou mal sua corrida e foi marcado como impedido.

A partir daí, o jogo foi de um lado só para a Colômbia, que contava com forte apoio da torcida no estádio. Os Cafeteros tiveram 11 chutes no segundo tempo, incluindo três no alvo, e quase abriram o placar quando James Rodríguez mandou uma bomba de longa distância em direção ao gol vazio, mas a bola ricocheteou em um zagueiro português.

Então, nos acréscimos, Davinson Sánchez parecia ter garantido a vitória, mandando uma cabeçada para além de Diogo Costa, que, fora isso, teve uma excelente atuação naquela noite com seis defesas. Sánchez correu em direção às arquibancadas para comemorar com a torcida colombiana, mas o árbitro marcou impedimento. O VAR analisou a jogada, e o gol de Sánchez foi anulado por uma margem mínima.

Como resultado, Roberto Martínez e sua equipe saíram do sul da Flórida com um ponto e a segunda colocação no grupo. Mas o técnico de Portugal terá muitas perguntas a responder após uma atuação marcada por desperdício no ataque, falhas defensivas e uma sorte imensa.