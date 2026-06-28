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Avaliações dos jogadores de Portugal contra a Colômbia: Cristiano Ronaldo e companhia, sem brilho, tiveram sorte de sair de Miami com um empate após uma enxurrada de chutes no segundo tempo

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Especiais e Opinião
Colômbia x Portugal
Colômbia
Portugal
Copa do Mundo
C. Ronaldo
J. Rodriguez

Portugal ajudou a Colômbia a fazer história, mas não do jeito que ambas as equipes queriam. Em uma das partidas mais caras da fase de grupos, no sufocante Miami Stadium, os Cafeteros disputaram o primeiro jogo da Copa do Mundo que terminou em 0 a 0 em seus 100 anos de história — e Portugal merece grande parte da culpa por ter desperdiçado várias chances claras contra seu adversário sul-americano.

O ingresso mais barato para o Miami Stadium custava, segundo relatos, cerca de US$ 2.600 nos mercados de revenda, o que tornou essa partida uma das mais caras da fase de grupos. Os torcedores de Portugal provavelmente vão querer seu dinheiro de volta.

Apesar de contar com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto e outros, a Seleção nunca conseguiu realmente se destacar no ataque e, como resultado, entregou à Colômbia suas tênues esperanças de vencer o Grupo K. Na verdade, foi uma partida que Portugal poderia facilmente ter perdido.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, apesar da Colômbia ter tido uma vantagem de 55 a 45 na posse de bola. Aos 39 minutos, Fernandes teve a melhor chance de Portugal na primeira etapa, chutando de perto, mas Camilo Vargas fez a defesa. Logo no início do segundo tempo, a Colômbia quase presenteou Portugal com o primeiro gol, depois que um erro grave na saída de bola criou uma jogada de dois contra um com João Félix e Ronaldo contra Jhon Lucumí, com Vargas esperando no gol. Ronaldo, porém, calculou mal sua corrida e foi marcado como impedido.

A partir daí, o jogo foi de um lado só para a Colômbia, que contava com forte apoio da torcida no estádio. Os Cafeteros tiveram 11 chutes no segundo tempo, incluindo três no alvo, e quase abriram o placar quando James Rodríguez mandou uma bomba de longa distância em direção ao gol vazio, mas a bola ricocheteou em um zagueiro português.

Então, nos acréscimos, Davinson Sánchez parecia ter garantido a vitória, mandando uma cabeçada para além de Diogo Costa, que, fora isso, teve uma excelente atuação naquela noite com seis defesas. Sánchez correu em direção às arquibancadas para comemorar com a torcida colombiana, mas o árbitro marcou impedimento. O VAR analisou a jogada, e o gol de Sánchez foi anulado por uma margem mínima.

Como resultado, Roberto Martínez e sua equipe saíram do sul da Flórida com um ponto e a segunda colocação no grupo. Mas o técnico de Portugal terá muitas perguntas a responder após uma atuação marcada por desperdício no ataque, falhas defensivas e uma sorte imensa.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Diogo Costa (9/10):

    Sem dúvida o melhor em campo, realizando uma defesa crucial atrás da outra. Não há dúvida de que, sem o goleiro de 26 anos, Portugal teria perdido e poderia estar empatado em pontos com a República Democrática do Congo no Grupo K.

    João Cancelo (6/10):

    Teve um desempenho basicamente mediano antes de ser surpreendentemente substituído no intervalo. Esteve presente por toda a lateral direita do campo, preciso nos passes, mas não muito incisivo.

    Rúben Dias (7/10):

    Ficou um pouco lento durante a maior parte da partida, mas se destacou com uma cabeçada espetacular para bloquear a chance à queima-roupa de Luis Suárez aos 90 minutos.

    Renato Veiga (8/10):

    Excelente durante toda a noite e foi um dos principais motivos pelos quais Portugal conseguiu conter o ataque voraz da Colômbia.

    Nuno Mendes (7/10):

    Mais forte no ataque, com seis passes no terço final do campo, mas também conseguiu quatro recuperações de bola.

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    Meio-campo

    Ruben Neves (6/10):

    Estranhamente, foi escalado como titular no lugar de João Neves, uma decisão que Roberto Martinez rapidamente corrigiu no segundo tempo. Teve muitos toques na bola e esteve presente em todo o campo, mas não foi tão preciso quanto gostaria nos passes e não conseguiu dar assistências nem para Fernandes nem para Ronaldo.

    Vitinha (8/10):

    Excelente nos passes, acertou 54 de 54, um dos maiores índices de aproveitamento da partida. Criou uma grande chance e percorreu cada pedaço de grama.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Ficou praticamente discreto por cerca de 70 minutos, antes de marcar presença nos últimos 20 minutos da partida. Preciso nos passes e acertou cinco de cinco passes longos, mas teve dificuldades no terço final do campo. Perdeu uma grande chance e poderia ter marcado dois gols no primeiro tempo. Ele vai se arrepender dessas oportunidades perdidas. Compensou isso contribuindo para os esforços defensivos de Portugal no final.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    João Félix (6/10):

    Criou, sem dúvida, a maior chance da noite, mas Ronaldo calculou mal a corrida e foi marcado como impedido. Fora isso, Félix mostrou-se disposto a se empenhar, com três intervenções defensivas, mas sua velocidade limitada prejudica sua eficácia quando joga pela lateral.

    Pedro Neto (6/10):

    Teve o problema oposto ao de Félix, já que Neto possui boa velocidade, mas não conseguiu ser direto quando recebia a bola.

    Cristiano Ronaldo (5/10):

    No auge da carreira, Ronaldo provavelmente teria dominado esta partida, já que a linha defensiva compacta da Colômbia teria oferecido ao ícone português muito espaço para avançar. Infelizmente, Ronaldo tem agora 41 anos e não tem mais a mesma velocidade de antes. Isso ficou evidente. O impacto de Ronaldo foi bastante limitado na hora de ajudar sua equipe a construir jogadas no ataque. Pior ainda, Ronaldo teve três ou quatro chances, duas das quais deveriam ter resultado em gols. Não foi a noite dele.

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    Reservas e Técnico

    Diogo Dalot (7/10):

    Apresentou um ótimo desempenho durante 45 minutos, tanto na defesa quanto no ataque.

    João Neves (5/10):

    Martinez foi criticado nas redes sociais por deixar o jogador do PSG fora da escalação inicial, mas talvez ele estivesse certo. Ele correu bastante, mas não fez muito para influenciar o jogo.

    Samu (6/10):

    Entrou para dar um novo fôlego à equipe e não decepcionou.

    Rafael Leão (7/10):

    O jogador do AC Milan pode ter feito Martinez repensar sua escalação após sua atuação em apenas 20 minutos. Realizou o maior número de dribles da partida, com três, e foi incisivo sempre que tocou na bola.

    Matheus Nunes (NA):

    Entrou aos 90 minutos

    Roberto Martinez (5/10):

    Fez algumas escolhas confusas na escalação e, com exceção de uma partida, ainda não conseguiu encontrar o lugar certo para seu jogador de maior destaque, Ronaldo. Esta seleção de Portugal carece de objetividade no ataque no momento, e cabe ao técnico organizar melhor a equipe para tirar o máximo proveito do grupo. Ele precisa desesperadamente seguir o exemplo da Argentina de Lionel Scaloni.

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