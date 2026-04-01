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Christian Pulisic, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Traduzido por

Avaliações dos jogadores da seleção masculina dos EUA contra Portugal: Christian Pulisic e companhia foram superados, com a diferença de qualidade marcando a segunda derrota consecutiva

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Estados Unidos x Portugal
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Os EUA jogaram com mais intensidade e criaram várias oportunidades para conseguir algo neste jogo, mas nunca conseguiram acertar nos detalhes finais em ambos os lados do campo

ATLANTA — Após um fim de semana repleto de discussões sobre intensidade, a Seleção Masculina dos EUA entrou em campo com garra. Não faltou empenho nem vontade de lutar contra Portugal, especialmente no início da partida. Houve momentos que deixarão Mauricio Pochettino frustrado, é verdade, mas, no geral, ele conseguiu muito do que pediu.

O que faltou à Seleção Masculina dos EUA na terça-feira foram momentos de verdadeira qualidade. Portugal teve, e essa foi a diferença na vitória por 2 a 0.

Bruno Fernandes, o astro do Manchester United, deu as duas assistências. Trincão aproveitou ao máximo a oportunidade no primeiro tempo, ocupando todo o espaço que Fernandes abriu para ele marcar o primeiro gol. João Félix também aproveitou a chance, punindo a USMNT por uma péssima defesa em jogadas ensaiadas com um finalização fantástica de fora da área. Esses momentos fizeram a diferença e ambos deixarão a USMNT frustrada.

Para piorar a situação, a seleção americana teve seus próprios momentos. Christian Pulisic, cuja sequência sem gols continua sendo assunto, teve algumas boas chances de gol. O astro americano já soma oito partidas (534 minutos) sem marcar – sua maior seca de gols pela seleção e a segunda mais longa em minutos.

Houve outros que chegaram perto também. Malik Tillman forçou uma defesa logo no início. Weston McKennie, nos primeiros momentos da partida, chutou para fora. Folarin Balogun, que saiu do banco, também errou o alvo. 

A falta de eficiência e qualidade é motivo de preocupação com a Copa do Mundo se aproximando? Pode ser. Mas esta também era uma seleção de Portugal capaz de disputar o título neste verão. Eles sempre iriam criar momentos de magia. Os EUA não conseguiram criar nenhum – e é por isso que isso termina como mais uma derrota por muitos gols para uma potência europeia.

O GOAL avalia os jogadores da seleção masculina dos EUA no Mercedes-Benz Stadium...

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Matt Freese (7/10):

    Grande defesa contra Fernandes logo no início, definindo o tom da partida. Teve alguns momentos brilhantes que provavelmente consolidaram sua vaga neste verão.

    Antonee Robinson (5/10):

    Talvez ele pudesse ter recuado um pouco mais no primeiro gol de Portugal? Não foi ruim, fora isso, mas também não esteve no seu melhor.

    Auston Trusty (6/10):

    Poderia ter fechado o ângulo em vez de bloquear o gol de Portugal. Entendo por que ele tomou essa decisão, mas, fora isso, ele foi muito bem contra uma seleção de Portugal que realmente o colocou à prova.

    Chris Richards (6/10):

    Foi razoável. Trusty foi o mais imponente dos dois, no entanto

    Alex Freeman (6/10):

    Um teste bastante bom para ele, no qual, em geral, se saiu bem. Teve alguns momentos de descuido, mas não pareceu estar fora de ritmo contra o melhor adversário que enfrentou até agora.

    • Publicidade
  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Meio-campo

    Aidan Morris (5/10):

    Ficou apenas um ou dois passos atrás nos dois gols, e, às vezes, isso faz a diferença. No entanto, isso é um pouco injusto, considerando o quão bem ele lidou com o meio-campo repleto de estrelas de Portugal durante a maior parte da partida.

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Uma grande oportunidade e um grande teste para ele, e ele se saiu bem. Esses foram, de longe, os melhores meio-campistas que ele já enfrentou, e embora ele certamente não tenha vencido a batalha, ele manteve o placar mais equilibrado do que a maioria imaginaria, considerando o talento de Portugal.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Ataque

    Malik Tillman (7/10):

    Teve uma chance de gol logo no início e continuou a crescer a partir daí. Não teve o grande momento que talvez merecesse, mas mostrou claramente sinais de que é capaz de jogar neste nível.

    Tim Weah (6/10):

    Conseguiu se destacar algumas vezes pela direita, mas não com frequência suficiente para realmente preocupar Portugal.

    Weston McKennie (5/10):

    Tecnicamente, perdeu a bola na jogada que resultou no primeiro gol de Portugal, mas foi colocado em uma situação difícil ali. Também teve uma chance no início, que acabou errando por pouco.

    Christian Pulisic (5/10):

    Sim, ele é avaliado com uma certa indulgência, e sim, esteve frequentemente envolvido nos melhores momentos da seleção dos EUA, mas, caramba, ele precisava mesmo de ver uma dessas bolas entrar no fundo da rede. Esteve perto, mas não aconteceu, o que significa que as discussões sobre a sua forma continuam.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Max Arfsten (6/10):

    Entrou no intervalo e não foi nem melhor nem pior do que Robinson, o que é um passo aceitável, considerando o jogo contra a Bélgica.

    Tanner Tessmann (5/10):

    Dá para entender por que Pochettino queria mais um jogador no meio-campo, mas isso definitivamente não resultou em maior controle.

    Patrick Agyemang (7/10):

    Fez muito bem em uma jogada ao chegar à linha de fundo e segurar um zagueiro. Definitivamente causou impacto.

    Folarin Balogun (5/10):

    Teve uma chance de gol, mas o ângulo nunca ia dar certo.

    Joe Scally (5/10):

    Teve alguns toques na bola, mas nada além disso.

    Gio Reyna (6/10):

    Teve apenas um momento decisivo que acabou escapando. Fora isso, foi tranquilo quando recebia a bola.

    Brenden Aaronson (6/10):

    Avançou bem, deixando Portugal um pouco desconfortável.

    Cristian Roldan (6/10):

    Provocou uma falta e cometeu mais algumas, então não dá para dizer que sua presença não foi sentida.

    Mark McKenzie (N/A):

    Entrou nos acréscimos.

    Mauricio Pochettino (6/10):

    Deve estar muito, muito frustrado com os gols que os EUA sofreram e com a falta de um gol do outro lado. Será que ele aprendeu o suficiente para realmente facilitar o processo de seleção do elenco?