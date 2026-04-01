Avaliações dos jogadores da seleção masculina dos EUA contra Portugal: Christian Pulisic e companhia foram superados, com a diferença de qualidade marcando a segunda derrota consecutiva

ATLANTA — Após um fim de semana repleto de discussões sobre intensidade, a Seleção Masculina dos EUA entrou em campo com garra. Não faltou empenho nem vontade de lutar contra Portugal, especialmente no início da partida. Houve momentos que deixarão Mauricio Pochettino frustrado, é verdade, mas, no geral, ele conseguiu muito do que pediu.

O que faltou à Seleção Masculina dos EUA na terça-feira foram momentos de verdadeira qualidade. Portugal teve, e essa foi a diferença na vitória por 2 a 0.

Bruno Fernandes, o astro do Manchester United, deu as duas assistências. Trincão aproveitou ao máximo a oportunidade no primeiro tempo, ocupando todo o espaço que Fernandes abriu para ele marcar o primeiro gol. João Félix também aproveitou a chance, punindo a USMNT por uma péssima defesa em jogadas ensaiadas com um finalização fantástica de fora da área. Esses momentos fizeram a diferença e ambos deixarão a USMNT frustrada.

Para piorar a situação, a seleção americana teve seus próprios momentos. Christian Pulisic, cuja sequência sem gols continua sendo assunto, teve algumas boas chances de gol. O astro americano já soma oito partidas (534 minutos) sem marcar – sua maior seca de gols pela seleção e a segunda mais longa em minutos.

Houve outros que chegaram perto também. Malik Tillman forçou uma defesa logo no início. Weston McKennie, nos primeiros momentos da partida, chutou para fora. Folarin Balogun, que saiu do banco, também errou o alvo.

A falta de eficiência e qualidade é motivo de preocupação com a Copa do Mundo se aproximando? Pode ser. Mas esta também era uma seleção de Portugal capaz de disputar o título neste verão. Eles sempre iriam criar momentos de magia. Os EUA não conseguiram criar nenhum – e é por isso que isso termina como mais uma derrota por muitos gols para uma potência europeia.

O GOAL avalia os jogadores da seleção masculina dos EUA no Mercedes-Benz Stadium...