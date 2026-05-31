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Christian Pulisic, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Traduzido por

Avaliações dos jogadores da seleção masculina dos EUA contra o Senegal: Christian Pulisic brilha ao recuperar a forma, enquanto os americanos impressionam no jogo de preparação para a Copa do Mundo

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Especiais e Opinião
Estados Unidos x Senegal
Estados Unidos
Senegal
Amistosos
C. Pulisic

Christian Pulisic voltou a mostrar seu melhor nível, Ricardo Pepi e Folarin Balogun impressionaram, e a seleção dos EUA deu motivos reais para otimismo em relação à Copa do Mundo contra o Senegal.

CHARLOTTE — Diz o velho ditado que é preciso começar como se pretende continuar. A Seleção Masculina dos EUA começou bem contra o Senegal no domingo e, apesar do que o placar indique, nunca mais olhou para trás. Nesta partida, o primeiro momento decisivo da Copa do Mundo, os EUA tiveram o início de que precisavam, um que lhes permitirá seguir para a próxima fase com a cabeça um pouco mais erguida.

Depois de sofrer duas derrotas para dois pesos pesados, Bélgica e Portugal, em março, a Seleção Masculina dos EUA enfrentou o atual campeão da AFCON, o Senegal, numa vitória por 3 a 2. Esse placar é, de certa forma, enganador. Os EUA tiveram vários gols anulados devido a decisões apertadas de impedimento e, em outro dia, com base na forma como o jogo foi disputado, este poderia ter sido um jogo de placar elástico.

O jogo começou rápido. Apenas sete minutos depois, Christian Pulisic combinou com Ricardo Pepi antes de dar assistência para Sergino Dest abrir o placar. Pulisic então marcou o seu próprio gol aos 20 minutos, silenciando qualquer especulação em torno de sua seca de gols, agora encerrada. A partir daí, os EUA controlaram amplamente o jogo, exceto por um momento de perigo criado por Sadio Mané, que permitiu ao Senegal fazer o 2 a 1 pouco antes do intervalo.

Após o intervalo, os EUA fizeram mudanças generalizadas, colocando em campo 10 novos jogadores. O jogo parecia praticamente o mesmo, embora com mais momentos de instabilidade defensiva da seleção americana. Um erro de Miles Robinson ao passar a bola para Mane permitiu que o Senegal marcasse o segundo, mas a investida da seleção americana realmente entrou em alta velocidade a partir daí. De alguma forma, isso resultou em apenas um gol, marcado por Balogun, mas os EUA acertaram o fundo da rede várias vezes, além de acertarem a trave também.

No fim das contas, foi uma atuação e tanto, mas não perfeita. Houve erros defensivos que certamente precisam ser corrigidos, e alguns momentos de ataque que precisarão ser um pouco mais precisos quando os jogos de verdade começarem. O domingo foi um motivo de otimismo, porém, que é exatamente o que essa equipe precisava para dar o pontapé inicial na programação de verão.

O GOAL avalia os jogadores da USMNT no Bank of America Stadium...

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    Goleiro e defesa

    Matt Turner (7/10):

    Fez algumas defesas importantes, o que deve ter sido muito gratificante, considerando suas duas últimas partidas pela seleção americana. Definitivamente, um desempenho que elevou seu valor.

    Antonee Robinson (6/10):

    Defensivamente, foi razoável, mas poderia ter sido um pouco mais preciso com a bola.

    Tim Ream (6/10):

    Teve um momento de vacilo em que errou uma cabeçada, mas McKenzie resolveu a situação. Fora isso, foi bem

    Mark McKenzie (6/10):

    Lidou bem com aquele momento de susto e foi bastante seguro. Não foi incrível, mas foi sólido.

    Alex Freeman (6/10):

    Poderia ter ajudado um pouco mais no gol de Mané, mas é fácil perceber sua visão de jogo atuando como zagueiro central durante todo o primeiro tempo, já que sua velocidade e força ajudaram a manter o Senegal sob controle na maioria das vezes em que eles avançaram pelo seu lado.

    Sergino Dest (8/10):

    Grande finalização, é claro, mas ele também simplesmente destruiu alguns defensores com seus dribles. Essa foi a versão de Dest que causa pesadelos para quem tem que marcá-lo.

    • Publicidade
  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Meio-campo

    Tyler Adams (6/10):

    Não conseguiu reagir com rapidez suficiente para impedir o gol de Mané. Por mais estranho que pareça, não houve muitos momentos em que ele precisou fazer o que faz de melhor: defender.

    Sebastian Berhalter (5/10):

    Nada mal, mas houve alguns momentos em que ele demonstrou um pouco de nervosismo e algumas ocasiões em que deu dois toques na bola, quando, contra times desse nível, é preciso dar apenas um. Uma boa lição, com certeza, e uma em que ele não foi totalmente penalizado por nenhuma dessas jogadas vacilantes.

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Ataque

    Gio Reyna (7/10):

    Houve alguns lampejos! Também houve alguns momentos em que ele esteve tão perto de criar uma chance decisiva que acabou não dando certo. Vamos considerar isso um bom passo à frente, no entanto, para um jogador que precisa de alguns desses.

    Christian Pulisic (9/10):

    Um dia ideal para o atacante mais dinâmico da seleção dos EUA. Deu a assistência para o gol de Dest antes de marcar o seu próprio. Quaisquer preocupações com a sua forma estão oficialmente superadas.

    Ricardo Pepi (9/10):

    Uma atuação de destaque. Desempenhou um papel importante no primeiro gol e deu uma assistência no segundo. Teve azar por não ter marcado um gol ele mesmo. Uma grande demonstração de que ele mostrou tudo o que sabe fazer.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Chris Brady (5/10):

    Talvez pudesse ter tomado uma decisão diferente no segundo gol do Senegal, mas foi colocado em uma situação muito difícil pelo erro defensivo.

    Auston Trusty (7/10):

    Muito sereno, com e sem a bola. Definitivamente, ajudou um pouco a sua causa.

    Joe Scally (7/10):

    Geralmente sabemos o que esperar de Scally, que fez jus à sua reputação de zagueiro confiável.

    Miles Robinson (4/10):

    Simplesmente não se pode perder a bola dessa maneira, especialmente tão cedo no primeiro tempo. Ele sabe disso melhor do que ninguém

    Cristian Roldan (5/10):

    Um jogo razoável, mas houve alguns pequenos tropeços que não vão acalmar os céticos, por mais irracionais que muitas vezes sejam.

    Malik Tillman (8/10):

    Combinou muito bem com Balogun e depois teve um azar danado ao ver um gol seu ser anulado. Costumava estar no lugar certo na hora certa.

    Max Arfsten (6/10):

    Não se destacou muito, o que geralmente é aceitável para um ponta que virou lateral-esquerdo.

    Timothy Weah (6/10):

    Teve uma chance de gol que não acertou o alvo. Definitivamente, criou alguns momentos de perigo.

    Weston McKennie (6/10):

    De forma atípica, ele parecia um pouco fora de sintonia. O segundo tempo parecia pronto para que ele realmente assumisse o controle do jogo, mas enquanto alguns jogadores ao seu redor o fizeram, ele nunca conseguiu sair da primeira marcha.

    Folarin Balogun (9/10):

    Na verdade, poderia ter marcado vários gols. O Senegal não teve resposta para ele, embora o árbitro certamente tenha tido, o que o impediu de realmente abrir o placar.

    Alex Zendejas (7/10):

    Definitivamente animado. Avançou pelo lado direito, mas foi um pouco indeciso demais, o que o empurrou para muito longe para conseguir um ângulo limpo de chute a gol.

    Mauricio Pochettino (8/10):

    Ele disse que o principal objetivo da partida era sair com todos ilesos. O desempenho foi um bônus e tanto, então, já que as duas escalações diferentes de Pochettino fizeram muito para inspirar confiança e elevar o ânimo.

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