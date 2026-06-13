INGLEWOOD, Califórnia — Após anos de expectativa, a Copa do Mundo de 2026 chegou. Na noite de sexta-feira, o futebol americano pode muito bem ter chegado também.

Tal foi o nível de domínio da Seleção Masculina dos EUA, um grupo que entrou neste torneio travando batalhas em várias frentes. Durante anos, eles quiseram mudar a perspectiva do futebol americano, tanto em casa quanto no exterior. Não importa de onde você tenha sintonizado para assistir a esta estreia na Copa do Mundo contra o Paraguai, você viu algo que nunca tinha visto antes: um grupo da USMNT pronto e capaz de conquistar este momento.

No final, a estreia da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo terminou em 4 a 1. Na verdade, foi algo mais do que isso. Para os fãs mais dedicados, este foi o ápice de uma jornada de uma década para uma geração de ouro. Para os novatos, este foi o tipo de desempenho que conquista corações e mentes, que é a oportunidade que esta equipe tem neste verão.

Este jogo foi marcado por oportunidades, e houve muitas para os EUA, que dominaram completamente uma seleção paraguaia impotente. Tudo começou cedo, com um gol contra aos sete minutos, em que Christian Pulisic e Weston McKennie combinaram para dar à USMNT aquele início perfeito.

A partir daí, só melhorou. A confiança cresceu exponencialmente, e o Paraguai pouco pôde fazer para impedir. Eles foram expostos por Pulisic e Balogun no segundo gol da seleção americana, uma jogada do primeiro para o segundo, que finalizou de primeira aos 31 minutos. Então, nos acréscimos do primeiro tempo, Balogun repetiu a dose para marcar o segundo, avançando rapidamente após um passe de Malik Tillman, driblando dois defensores e chutando no ângulo superior. Uma noite perfeita não foi totalmente perfeita, é claro, já que os EUA sofreram um gol imperdoável de Mauricio após uma jogada sem sentido de linha direta aos 73 minutos. Ainda havia tempo, porém, para Gio Reyna restabelecer o equilíbrio com o quarto gol, na última jogada da partida. A performance de quatro gols marcou o maior número de gols marcados pela seleção americana em uma única partida de Copa do Mundo, quebrando um recorde que perdurava desde 1930, quando os americanos venceram tanto a Bélgica quanto o Paraguai por 3 a 0.

Foram os tipos de momentos que acendem uma Copa do Mundo. São também os tipos de momentos que acendem uma equipe e um país. A relação entre a equipe e o país mudou drasticamente ao longo de 90 minutos de futebol quase perfeito e, em algum momento, esses 90 minutos podem muito bem ser vistos como o momento que deu início a tudo para uma equipe que parece mais pronta do que nunca para esse tipo de desafio.

A GOAL avalia a seleção dos EUA em Los Angeles...