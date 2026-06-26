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Ryan Tolmich

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Avaliações dos jogadores da seleção masculina dos EUA contra a Turquia: Christian Pulisic volta, Sebastian Berhalter e Auston Trusty impressionam, mas gol no final estraga o início perfeito

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Turquia x Estados Unidos da América
Turquia

Christian Pulisic voltou após se recuperar de uma lesão, e Sebastian Berhalter foi o destaque, mas a seleção dos EUA, com muitas alterações na escalação, sofreu um gol nos acréscimos, e a Turquia pôs fim à sua campanha perfeita no início da Copa do Mundo.

INGLEWOOD, Califórnia — Não foi perfeito, mas esteve quase imbatível. A Seleção Masculina dos EUA estava a poucos segundos de encerrar uma excelente campanha na fase de grupos da Copa do Mundo sem nenhuma derrota. A equipe também tinha a chance de garantir três vitórias nesta fase pela primeira vez em sua história. Então, com o tempo quase esgotado e um jogador-chave prejudicado por uma lesão, a Turquia arrancou uma vitória por 3 a 2 no último suspiro.

O resultado foi, na verdade, praticamente irrelevante. A Seleção Masculina dos EUA ainda assim venceu o grupo, e a Turquia continua de volta para casa. Mas eles partirão um pouco mais felizes, enquanto os americanos avançam para as oitavas de final com o ânimo um pouco abalado, depois de deixarem um empate escapar praticamente no último lance.

Depois de não conseguir marcar em suas primeiras 62 finalizações neste torneio, a Turquia aproveitou ao máximo suas chances contra uma seleção americana com muitas alterações na escalação. A equipe dos EUA, porém, nunca vacilou, abrindo o placar antes de mostrar garra para virar o jogo e quase garantir um resultado positivo.

Nos primeiros minutos, parecia que a seleção dos EUA, que contava com nove novos titulares, poderia dominar o jogo novamente. Auston Trusty marcou logo aos três minutos, correndo em direção ao banco para comemorar mais um gol precoce dos EUA. Os dois primeiros foram marcados como gols contra, mas este não; foi uma combinação perfeita entre Trusty e Sebastian Berhalter, que lhe deu o passe decisivo em um escanteio.

A Turquia então desferiu dois golpes. O primeiro veio de seu craque, Arda Güler, que aproveitou uma falha na defesa da seleção americana aos 10 minutos. Em seguida, aos 31 minutos, a zaga dos EUA desmoronou novamente diante de uma investida turca em número, permitindo que Orkan Kokcu finalizasse com facilidade.

Os EUA se reanimaram no segundo tempo. O belo gol de Berhalter aos 49 empatou o placar, antes que a “cavalaria” de Christian Pulisic chegasse logo em seguida. De volta após se recuperar de uma lesão, Pulisic criou várias chances, mas nenhuma delas deu certo. Isso, no fim das contas, acabou custando caro. Com Trusty mancando devido a uma aparente lesão no tornozelo, Kaan Ayhan apareceu para marcar aos 96 minutos, partindo o coração dos americanos.

Na verdade, eles não ficarão muito abatidos. O técnico Mauricio Pochettino, de modo geral, ficará satisfeito com o desempenho, dadas as circunstâncias. No fim das contas, simplesmente não foi bom o suficiente para manter a invencibilidade.

O GOAL avalia os jogadores da seleção americana de Los Angeles...

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    Goleiro e Defesa

    Matt Turner (6/10):

    A defesa o deixou na mão nos dois gols, que foram os únicos dois chutes a gol da Turquia no primeiro tempo. No segundo tempo, ele saiu da linha para impedir uma jogada perigosa da Turquia.

    Auston Trusty (7/10):

    Que momento para um jogador que, durante anos, teve que lutar por uma chance na seleção dos EUA. Ele aproveitou ao máximo a oportunidade que surgiu na quinta-feira e, na verdade, teve mais algumas chances que também poderiam ter acabado no fundo da rede. Defensivamente, teve alguns momentos difíceis na posição de lateral-esquerdo, à qual não está acostumado. Esperamos que a lesão que sofreu no final da partida não seja grave.

    Mark McKenzie (5/10):

    Foi surpreendido com muita facilidade no passe que resultou no primeiro gol. Depois, teve azar ao ver um gol seu ser anulado. Teve aquele vacilo inicial, mas conseguiu se recompor e voltar ao jogo.

    Miles Robinson (5/10):

    Foi um dos vários jogadores que não se destacaram no segundo gol da Turquia. Tentou ser esperto demais com um toque, em vez de simplesmente se jogar na bola. No entanto, fez muitos outros desarmes.

    Joe Scally (6/10):

    Foi bem. O segundo gol saiu pelo seu lado, mas ele fez o melhor que pôde, considerando o número de jogadores da Turquia naquele momento.

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    Meio-campo

    Sebastian Berhalter (9/10):

    Incrível nas jogadas ensaiadas, como sempre, o que lhe rendeu uma assistência para o primeiro gol. Em seguida, marcou seu próprio gol com um chute espetacular. Entre uma coisa e outra, foi o meio-campista da seleção dos EUA com maior responsabilidade defensiva. No geral, uma partida excelente.

    Weston McKennie (7/10):

    Mais do que vimos nos dois primeiros jogos. McKennie está fazendo tantas coisas bem, e essas coisas são um grande motivo pelo qual os EUA têm se mostrado tão bem neste início de torneio.

    Gio Reyna (5/10):

    Deu muitos passes, mas eles nunca realmente levaram a nada. Embora Reyna tenha mantido o ritmo, ele não trouxe aquela dose de criatividade que costuma apresentar quando veste a camisa da seleção americana.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Tim Weah (4/10):

    Teve muitas dificuldades, pelo menos para os padrões dele. Ficou fora de jogo com muita frequência e nunca pareceu realmente capaz de passar pelo zagueiro adversário. Simplesmente não deu certo naquela lateral esquerda, com a qual ele não está tão acostumado.

    Brenden Aaronson (6/10):

    Teve uma chance de ouro no segundo tempo, mas chutou para fora. No geral, esteve ativo e se saiu bem no terço final do campo, mas não conseguiu dar aquele toque mágico no momento decisivo.

    Ricardo Pepi (5/10):

    Não esteve tão envolvido quanto todos gostariam. Simplesmente não conseguiu encontrar aquele espaço de um ou dois metros, já que os zagueiros centrais da Turquia o mantiveram sob controle na maior parte do tempo.

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    Reservas e Técnico

    Christian Pulisic (8/10):

    Mostrou sua qualidade logo de cara. Teve um chute defendido, acertou a trave e perdeu uma chance por pouco. Não foi sua melhor atuação, pois, se fosse, uma dessas teria entrado, mas não há como negar que ele deu vida ao jogo.

    Alex Zendejas (6/10):

    Participou de uma jogada perigosa, mas o árbitro anulou por impedimento.

    Alex Freeman (6/10):

    Teve alguns momentos em que precisou se destacar pelo lado direito.

    Sergino Dest (N/A):

    Quase não tocou na bola.

    Malik Tillman (N/A):

    Jogou apenas alguns minutos no final, enquanto os EUA buscavam o gol da vitória.

    Mauricio Pochettino (8/10):

    Não conseguiu a vitória, mas deve estar satisfeito com o desempenho da equipe. Mostrou que a equipe é capaz de abrir o placar e também de virar o jogo. Há muitos motivos para otimismo à medida que os EUA continuam se desenvolvendo.

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