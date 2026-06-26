INGLEWOOD, Califórnia — Não foi perfeito, mas esteve quase imbatível. A Seleção Masculina dos EUA estava a poucos segundos de encerrar uma excelente campanha na fase de grupos da Copa do Mundo sem nenhuma derrota. A equipe também tinha a chance de garantir três vitórias nesta fase pela primeira vez em sua história. Então, com o tempo quase esgotado e um jogador-chave prejudicado por uma lesão, a Turquia arrancou uma vitória por 3 a 2 no último suspiro.

O resultado foi, na verdade, praticamente irrelevante. A Seleção Masculina dos EUA ainda assim venceu o grupo, e a Turquia continua de volta para casa. Mas eles partirão um pouco mais felizes, enquanto os americanos avançam para as oitavas de final com o ânimo um pouco abalado depois de deixarem um empate escapar praticamente no último lance.

Depois de não conseguir marcar em suas primeiras 62 finalizações neste torneio, a Turquia aproveitou ao máximo suas chances contra uma seleção americana com muitas alterações na escalação. A equipe dos EUA, porém, nunca vacilou, abrindo o placar antes de mostrar garra para virar o jogo e quase garantir um resultado positivo.

Nos primeiros minutos, parecia que a seleção dos EUA, que contava com nove novos titulares, poderia dominar o jogo novamente. Auston Trusty marcou logo aos três minutos, correndo em direção ao banco para comemorar mais um gol precoce dos EUA. Os dois primeiros foram marcados como gols contra, mas este não; foi uma combinação perfeita entre Trusty e Sebastian Berhalter, que lhe deu o passe decisivo em um escanteio.

A Turquia então desferiu dois golpes. O primeiro veio de seu craque, Arda Güler, que aproveitou uma falha na defesa da seleção americana aos 10 minutos. Em seguida, aos 31 minutos, a zaga dos EUA desmoronou novamente diante de uma investida turca em número, permitindo que Orkan Kokcu finalizasse com facilidade.

Os EUA se reanimaram no segundo tempo. O belo gol de Berhalter aos 49 empatou o placar, antes que a “cavalaria” de Christian Pulisic chegasse logo em seguida. De volta após se recuperar de uma lesão, Pulisic criou várias chances, mas nenhuma delas deu certo. Isso, no fim das contas, acabou custando caro. Com Trusty mancando devido a uma aparente lesão no tornozelo, Kaan Ayhan apareceu para marcar aos 96 minutos, partindo o coração dos americanos.

Na verdade, eles não ficarão muito abatidos. O técnico Mauricio Pochettino, de modo geral, ficará satisfeito com o desempenho, dadas as circunstâncias. No fim das contas, simplesmente não foi bom o suficiente para manter a invencibilidade.

O GOAL avalia os jogadores da seleção americana de Los Angeles...