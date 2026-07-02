Avaliações dos jogadores da seleção masculina dos EUA contra a Bósnia e Herzegovina: Malik Tillman salva o dia, e os EUA sobrevivem ao polêmico cartão vermelho de Folarin Balogun para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo

SANTA CLARA, Califórnia --- A Seleção Masculina dos EUA precisava desesperadamente de um alívio. Em vez disso, recebeu uma ovação. Com um jogador a menos, um gol de vantagem e agarrando-se às esperanças no torneio, Malik Tillman assumiu a responsabilidade e deu ao país um motivo para respirar aliviado e comemorar, tudo de uma vez.

Foi a cobrança de falta de Tillman que selou a lendária vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, dando à Seleção Masculina dos EUA sua primeira vitória nas oitavas de final em 24 anos. Essa vitória, porém, não ocorreu sem percalços, já que a Seleção, reduzida a dez jogadores e tão acostumada a se destacar nessas primeiras semanas da Copa do Mundo, foi temporariamente forçada a lutar pela sobrevivência.

Com um gol de vantagem graças à finalização de Folarin Balogun, a seleção parecia caminhar para mais uma vitória confortável. Então, de repente, Balogun recebeu um cartão vermelho direto aos 64 minutos, após uma revisão do VAR. Foi, no mínimo, polêmico, já que o astro americano foi expulso imediatamente após pisar no tornozelo do zagueiro Tarik Muharemovic. A partir daí, a seleção teve que se esforçar ao máximo, e foi o que fez. No fim, eles encontraram uma maneira.

Essa solução veio dos pés de Tillman, que se posicionou para cobrar uma fantástica falta com efeito 18 minutos após o cartão vermelho. As comemorações em Santa Clara foram intensas, com torcedores e jogadores da seleção americana soltando gritos que soavam como suspiros de alívio.

Mas agora é hora de seguir em frente. Essa tarefa específica estava cumprida, ainda que de forma frustrante. A ausência de Balogun na próxima partida, contra a Bélgica, será um golpe, mas é um golpe para outro dia. A partir do momento em que o atacante foi expulso, o foco passou a ser apenas chegar lá e, graças aos 30 minutos mais determinados desta Copa do Mundo, a seleção dos EUA conseguiu.

O GOAL avalia os jogadores da seleção dos EUA em Santa Clara...