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Ryan Tolmich

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Avaliações dos jogadores da seleção masculina dos EUA contra a Bósnia e Herzegovina: Malik Tillman salva o dia, e os americanos sobrevivem ao polêmico cartão vermelho de Folarin Balogun para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo

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Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina

A rodada das oitavas de final desta quarta-feira representou um desafio que a seleção masculina de futebol dos EUA jamais teria desejado, mas os jogadores fizeram o que era preciso para sair da Bay Area e permanecer no torneio.

SANTA CLARA, Califórnia --- A Seleção Masculina dos EUA precisava desesperadamente de um alívio. Em vez disso, recebeu uma ovação. Com um jogador a menos, um gol de vantagem e agarrando-se às esperanças no torneio, Malik Tillman assumiu a responsabilidade e deu ao país um motivo para respirar aliviado e comemorar, tudo de uma vez.

Foi a cobrança de falta de Tillman que selou a lendária vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, dando à Seleção Masculina dos EUA sua primeira vitória nas oitavas de final em 24 anos. Essa vitória, porém, não ocorreu sem percalços, já que a Seleção Masculina dos EUA, com apenas 10 jogadores em campo — tão acostumada a se destacar nessas primeiras semanas da Copa do Mundo —, foi temporariamente forçada a lutar pela sobrevivência.

Com um gol de vantagem graças à finalização de Folarin Balogun, a seleção parecia caminhar para mais uma vitória confortável. Então, de repente, Balogun recebeu um cartão vermelho direto aos 64 minutos, após uma revisão do VAR. Foi, no mínimo, polêmico, já que o astro americano foi expulso imediatamente após pisar no tornozelo do zagueiro Tarik Muharemovic. A partir daí, a seleção teve que se esforçar ao máximo, e foi o que fez. No fim, eles encontraram uma maneira.

Essa solução veio dos pés de Tillman, que se posicionou para cobrar uma fantástica falta com efeito 18 minutos após o cartão vermelho. As comemorações em Santa Clara foram intensas, com torcedores e jogadores da seleção americana soltando gritos que soavam como suspiros de alívio.

Mas agora é hora de seguir em frente. Essa tarefa específica estava cumprida, ainda que de forma frustrante. A ausência de Balogun na próxima partida, contra a Bélgica, será um golpe, mas é um golpe para outro dia. A partir do momento em que o atacante foi expulso, o foco passou a ser apenas chegar lá e, graças aos 30 minutos mais determinados desta Copa do Mundo, a seleção dos EUA conseguiu.

O GOAL avalia os jogadores da seleção dos EUA em Santa Clara...

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Matt Freese (7/10):

    Foi chamado à ação várias vezes no primeiro tempo, inclusive em uma tentativa de “Olímpico”. Mostrou-se bastante seguro quando a Seleção dos EUA precisou dele, fazendo todas as três defesas necessárias.

    Antonee Robinson (7/10):

    Teve um momento de grande tensão no primeiro tempo, mas nada de grave aconteceu. Teve seus momentos pela esquerda, mas a seleção americana, de modo geral, voltou a se concentrar mais pela direita.

    Tim Ream (8/10):

    Extremamente composto, o que tirou a seleção dos EUA de uma ou duas situações complicadas no início, antes de trazer uma calma incrível no segundo tempo. Liderança incrível do veterano experiente.

    Chris Richards (8/10):

    Assim como Ream, Richards foi absolutamente fundamental, principalmente no jogo aéreo contra uma seleção bósnia alta e forte fisicamente. Não foi uma batalha fácil, mas Richards saiu vitorioso.

    Alex Freeman (7/10):

    Recebeu a bola inúmeras vezes e, em geral, fez as jogadas certas. Boa compostura do jogador mais jovem da seleção americana.

    • Publicidade
  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Tyler Adams (7/10):

    Ajudou a preparar o primeiro gol de Balogun com um belo toque de cabeça. Isso é sempre um bônus, considerando tudo o que ele faz também sem a bola.

    Weston McKennie (7/10):

    Ativo e enérgico como sempre. Mais do mesmo de um jogador que tem se destacado durante todo o verão.

    Malik Tillman (9/10):

    Não receberá o crédito pela assistência, já que a bola deu várias voltas na área, mas foi Tillman quem deu o passe que resultou no gol de Balogun. Em seguida, marcou um gol espetacular para selar a vitória com uma cobrança de falta incrível. Uma partida magnífica de um jogador que está começando a receber o reconhecimento que merece.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Christian Pulisic (6/10):

    Avançou bastante, mas nunca conseguiu concretizar. Ficou isolado no segundo tempo, depois que Balogun saiu. Teve azar de ter um gol anulado por impedimento.

    Sergino Dest (6/10):

    Mais uma vez combinou bem com McKennie pela direita, mas não tão bem quanto contra a Austrália. Poderia ter sido um pouco melhor no terço final do campo.

    Folarin Balogun (7/10):

    Uma partida fantástica arruinada por uma expulsão das piores de todas. Foi de partir o coração para um jogador que parecia capaz de marcar mais gols.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Uma substituição óbvia, dada a situação. Fez o que era preciso: correr.

    Ricardo Pepi (7/10):

    Sabia qual era seu papel, que era servir de apoio e segurar a bola. Fez isso de forma maravilhosa

    Gio Reyna (N/A):

    Entrou nos acréscimos.

    Mauricio Pochettino (8/10):

    O plano de jogo foi certeiro, mesmo após o cartão vermelho de Balogun. Não entrou em pânico. Em vez disso, confiou em seus craques para seguir em frente e resolver a situação. Foi a decisão certa.