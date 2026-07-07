Avaliações dos jogadores da seleção masculina dos EUA contra a Bélgica: uma enxurrada de erros acaba com as esperanças dos EUA, e a Copa do Mundo termina de forma chocante, mas já conhecida

SEATTLE — No fim das contas, a trajetória da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo não desmoronou em um único instante, mas em vários. Ela chegou ao fim na segunda-feira, em Seattle, desmoronando lentamente, mas de forma inevitável, de um jeito que parecia tão improvável, considerando tudo o que havíamos visto antes.

Isso porque essa partida, uma derrota por 4 a 1 para a Bélgica nas oitavas de final, foi diferente de todas as quatro anteriores. Nesses jogos, a Seleção Masculina dos EUA foi implacável; neste, foi dominada. Naquelas partidas, a seleção americana estava cheia de energia; nesta, parecia coletivamente sem ânimo. E, o mais importante, naquelas partidas, a seleção americana jogou um futebol sem erros. Nesta, não faltaram erros por toda parte.

O primeiro erro aconteceu logo no início. Após uma tentativa de afastamento de Alex Freeman, vários defensores da seleção americana ficaram parados vendo a bola quicar dentro da própria área. Nicolas Raskin apareceu, aproveitou o presente e cruzou para Charles De Ketelaere, que só precisou empurrar a bola para o gol aos nove minutos. Foi fácil demais. Para a Bélgica, as coisas só ficariam mais fáceis.

Poucos segundos depois que a seleção americana empatou com uma cobrança de falta de Malik Tillman aos 31 minutos, De Ketelaere voltou a atacar pelo outro lado, saltando por cima de Tim Ream para mandar uma cabeçada altíssima para o fundo da rede, restaurando a vantagem da Bélgica. Mesmo depois que a seleção americana ganhou novo fôlego após o intervalo, a Bélgica nunca mais olhou para trás, marcando seu terceiro gol após um erro crasso de Matt Freese que deixou Hans Vanaken diante do gol vazio. O gol de Romelu Lukaku nos acréscimos foi pouco mais do que um golpe de misericórdia, então, quando ele fez o 4 a 1.

Tudo parecia dar errado para a seleção dos EUA. O desempenho foi apático, apesar dos esforços da torcida de Seattle. Christian Pulisic deu o melhor de si — às vezes com excesso de empenho —, mas estava longe de seu melhor antes que uma lesão encerrasse sua participação mais cedo. Sergino Dest fez sua pior partida do torneio, e a defesa e o goleiro Matt Freese, há muito apontados como pontos fracos, finalmente deram munição aos críticos. Os reservas contribuíram pouco, embora, na verdade, vários deles só tenham entrado em campo depois que os erros já haviam garantido a derrota.

Para os EUA, esse foi o cenário de pesadelo. Depois de semanas conquistando corações e 24 horas como o maior vilão da Copa do Mundo, tudo, para simplificar, desmoronou. Nas horas e dias que se seguirão, haverá explicações e discussões sobre o porquê. Nesse dia, porém, tudo o que importava era o resultado. Não foi bom o suficiente e, por consequência, pode-se argumentar que esta Copa do Mundo também não foi. Apesar de tudo o que essa seleção mostrou na fase de grupos e nas oitavas de final, ela mais uma vez desmoronou nas oitavas de final da maneira já conhecida: um adversário europeu de ponta, um gol cruel e uma enorme diferença de nível.

Duro? Sim, mas segunda-feira foi mais um lembrete de que as Copas do Mundo são duras, implacáveis e, no caso deste jogo, a derrota aconteceu tanto em um instante quanto lentamente, com muitos momentos de sofrimento ao longo do caminho.

O GOAL avalia os jogadores da seleção dos EUA que atuaram em Seattle...