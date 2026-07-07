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Ryan Tolmich

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Avaliações dos jogadores da seleção masculina dos EUA contra a Bélgica: Christian Pulisic, Sergino Dest e Matt Freese entre os que tiveram dificuldades, enquanto a Copa do Mundo termina com a já conhecida decepção nas oitavas de final

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Estados Unidos da América
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Bélgica
Bélgica

Depois de conquistar tanta simpatia ao longo do verão, os EUA viram tudo desmoronar com seu pior desempenho nesta Copa do Mundo.

SEATTLE — No fim das contas, a trajetória da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo não desmoronou em um único instante, mas em vários. Ela chegou ao fim na segunda-feira, em Seattle, desmoronando lentamente, mas de forma inevitável, de um jeito que parecia tão improvável, considerando tudo o que havíamos visto antes.

Isso porque essa partida, uma derrota por 4 a 1 para a Bélgica nas oitavas de final, foi diferente de todas as quatro anteriores. Nesses jogos, a Seleção Masculina dos EUA foi implacável; neste, foi dominada. Naquelas partidas, a seleção americana estava cheia de energia; nesta, parecia coletivamente apática. E, o mais importante, naquelas partidas, a seleção americana jogou um futebol sem erros. Nesta, não faltaram erros por toda parte.

O primeiro erro aconteceu logo no início. Após uma tentativa de afastamento de Alex Freeman, vários defensores da seleção americana ficaram parados vendo a bola quicar dentro da própria área. Nicolas Raskin apareceu, aproveitou o presente e cruzou para Charles De Ketelaere, que só precisou empurrar a bola para o gol aos nove minutos. Foi fácil demais. Para a Bélgica, as coisas só ficariam mais fáceis.

Poucos segundos depois que a seleção americana empatou com uma cobrança de falta de Malik Tillman aos 31 minutos, De Ketelaere voltou a atacar pelo outro lado, saltando por cima de Tim Ream para mandar uma cabeçada altíssima para o fundo da rede, restaurando a vantagem da Bélgica. Mesmo depois que a seleção americana ganhou novo fôlego após o intervalo, a Bélgica nunca mais olhou para trás, marcando seu terceiro gol após um erro crasso de Matt Freese que deixou Hans Vanaken diante do gol vazio. O gol de Romelu Lukaku nos acréscimos foi pouco mais do que um golpe de misericórdia, então, quando ele fez 4 a 1.

Tudo parecia dar errado para a seleção dos EUA. O desempenho foi apático, apesar dos esforços da torcida de Seattle. Christian Pulisic deu o melhor de si — às vezes com excesso de empenho —, mas estava longe de seu melhor nível antes que uma lesão encerrasse sua participação mais cedo. Sergino Dest fez sua pior partida do torneio, e a defesa e o goleiro Matt Freese, há muito apontados como pontos fracos, finalmente deram munição aos críticos. Os reservas contribuíram pouco, embora, na verdade, vários deles só tenham entrado em campo depois que os erros já haviam garantido a derrota.

Para os EUA, esse foi o cenário de pesadelo. Depois de semanas conquistando corações e 24 horas como o maior vilão da Copa do Mundo, tudo, para simplificar, desmoronou. Nas horas e dias que se seguirão, haverá explicações e discussões sobre o motivo. Nesse dia, porém, tudo o que importava era o resultado. Não foi bom o suficiente e, por consequência, pode-se argumentar que esta Copa do Mundo também não foi. Apesar de tudo o que essa seleção mostrou na fase de grupos e nas oitavas de final, ela mais uma vez desmoronou nas oitavas de final da maneira já conhecida: um adversário europeu de ponta, um gol cruel e uma enorme diferença de nível.

Duro? Sim, mas segunda-feira foi mais um lembrete de que as Copas do Mundo são duras, implacáveis e, no caso deste jogo, a derrota aconteceu tanto em um instante quanto lentamente, com muitos momentos de sofrimento ao longo do caminho.

O GOAL avalia os jogadores da seleção dos EUA que atuaram em Seattle...

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Matt Freese (4/10):

    Foi o melhor jogador da seleção masculina dos EUA no primeiro tempo, mas depois cometeu um erro fatal no segundo. Esse erro praticamente selou o destino da partida.

    Antonee Robinson (5/10):

    Nunca conseguiu entrar no jogo. Foi bem na defesa, mas contribuiu muito pouco no ataque.

    Tim Ream (4/10):

    Ficou olhando para a bola no primeiro gol e depois sofreu uma jogada de enterrada no segundo. Uma despedida difícil para um jogador que, até aquele momento, vinha se saindo tão bem.

    Chris Richards (4/10):

    Foi o melhor dos dois zagueiros centrais antes de perder a bola no último gol. Não fez diferença, mas, ao mesmo tempo, fez.

    Alex Freeman (6/10):

    Talvez pudesse ter afastado a bola de cabeça no primeiro gol e não conseguiu fechar bem no segundo. No entanto, se saiu bem diante da pressão da Bélgica, que foi claramente desencadeada quando ele recebeu a bola.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Tyler Adams (6/10):

    Parecia absolutamente furioso enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Fez o melhor que pôde, mas não conseguiu compensar o caos que reinava em todas as outras posições.

    Weston McKennie (6/10):

    Assim como praticamente todos os outros, este também foi seu pior jogo do torneio. Não causou muitos problemas à Bélgica, nem no ataque nem na defesa.

    Malik Tillman (6/10):

    Marcou o gol, mas, na verdade, fez pouco mais do que isso. Não teve nem de longe o contato com a bola que os EUA gostariam que ele tivesse.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Christian Pulisic (4/10):

    Um jogo em que, aparentemente, tudo deu errado. Parecia que seus instintos o traíram no primeiro tempo, antes que seu corpo o traísse no segundo, forçando uma substituição precoce.

    Sergino Dest (3/10):

    Muito abaixo do nível. Não conseguiu afastar a bola no primeiro gol, foi superado no cruzamento do segundo e não contribuiu em nada no ataque. Uma péssima atuação da parte dele, e ele foi substituído, com razão, no intervalo.

    Folarin Balogun (5/10):

    Depois de todo o debate sobre sua escalação, ele não fez grande diferença. Teve uma meia-chance no primeiro tempo, mas a bola passou voando por cima do travessão.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Gio Reyna (6/10):

    Uma mudança muito necessária no intervalo. Mostrou um pouco de tranquilidade com a bola, o que ajudou, mas não foi nem de longe o suficiente.

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Quase marcou com um chute fulminante de fora da área. É fácil imaginar se as coisas poderiam ter sido diferentes se aquele chute tivesse ido um pouco mais para a direita.

    Ricardo Pepi (5/10):

    Uma substituição promissora, mas não muito eficaz.

    Haji Wright (N/A):

    Não teve tempo suficiente para fazer nada.

    Max Arfsten (N/A):

    Seus primeiros minutos em uma Copa do Mundo. Não foram como ele gostaria que fossem.

    Mauricio Pochettino (4/10):

    Os gols, no fim das contas, foram resultado de erros individuais, mas a seleção dos EUA também ficou em segundo plano em praticamente todos os aspectos da partida. Será que o momento foi grande demais para eles? É fácil entender por que isso pode ter acontecido, mas Pochettino, é claro, era o responsável por prepará-los para esse momento.

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