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Christian Pulisic, USMNTGetty
Ryan Tolmich

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Avaliações dos jogadores da seleção masculina dos EUA contra a Bélgica: Após um início animado, os americanos foram atropelados pelos Diabos Vermelhos em um segundo tempo desastroso

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Estados Unidos x Bélgica
Amistosos
C. Pulisic
M. Turner

Os EUA criaram algumas jogadas realmente positivas nos primeiros 45 minutos, mas o segundo tempo revelou muitas preocupações para a equipe de Mauricio Pochettino

ATLANTA — Foram 45 minutos de verdadeiro otimismo para a Seleção Masculina dos Estados Unidos. A equipe estava no ataque, enfrentando a Bélgica de igual para igual e, naquele momento, levando vantagem. Weston McKennie havia marcado seu gol, a defesa da USMNT se mantinha firme e tudo corria bem para a equipe de Mauricio Pochettino.

Então, tudo desmoronou. 

O que começou como um tropeço se transformou em um colapso total, algo que dará a Pochettino e à Seleção muito o que refletir enquanto se preparam para enfrentar times exatamente como este nas próximas partidas.

No final, o placar ficou em 5 a 2 para a Bélgica, e foi merecido. Depois de sofrer um gol bobo pouco antes do intervalo, em um chute de longa distância de Zeno Debast, os belgas castigaram a seleção americana durante todo o segundo tempo. Se havia uma maneira de sofrer um gol, a seleção americana geralmente encontrava uma maneira de sofrê-lo: marcações perdidas, um pênalti, chutes com efeito impressionantes no segundo poste. Havia um gol para todos, e todos eles vinham do lado belga do campo.

Dodi Lukebakio marcou dois deles, saindo do banco para chutar com efeito aos 68 minutos, marcando o quarto da Bélgica, antes de colocar a cereja no bolo com um gol aos 82 minutos. Amadou Onana e Charles De Ketelaere também entraram na festa, com o primeiro mandando para o fundo da rede de longa distância antes que o segundo marcasse de pênalti seis minutos depois. Esses dois gols foram o verdadeiro sinal da capitulação da seleção americana, com as finalizações de Lukebakio transformando a partida de uma humilhação para os EUA em algo próximo de um vexame.

Felizmente para a seleção americana, Patrick Agyemang estava lá para encerrar o dia com algo que se assemelhava a uma nota positiva, marcando no final para deixar o placar um pouco melhor. Não há como amenizar a situação, porém: este foi um dia difícil para a seleção americana, que trouxe de volta alguns dos temores que marcaram grande parte de 2025.

O GOAL avalia os jogadores da seleção dos EUA no Mercedes-Benz Stadium...

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Matt Turner (4/10):

    Não se pode culpá-lo pelo primeiro gol da Bélgica, e ele também não poderia ter feito muito em relação aos outros. Fez algumas boas defesas, mas qualquer dia em que você leva cinco gols não é um bom dia.

    Antonee Robinson (7/10):

    Que diferença com ele de volta ao time. Chutou logo no início e depois deu a assistência para o primeiro gol da partida. É fácil ver como esse time é muito melhor com ele em campo.

    Tim Ream (4/10):

    Azar na marcação de mão. Nunca foi realmente surrado no contra-ataque da maneira que se temia, dadas as preocupações em torno dele, mas definitivamente poderia ter se saído melhor em todos os outros aspectos.

    Mark McKenzie (5/10):

    Deixou espaço demais para Doku no segundo gol da Bélgica, embora muitos outros pudessem ter se saído melhor naquela jogada. Fora isso, porém, foi relativamente bem.

    Tim Weah (5/10):

    Foi completamente dominado por Doku algumas vezes, mas isso aconteceria com a maioria dos laterais, quanto mais com um ponta que virou lateral. Houve uma escolha óbvia nessa posição, já que Pochettino queria seu ataque, apesar das preocupações defensivas. Contra qualquer outro jogador que não fosse Doku, talvez tivesse funcionado melhor.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Meio-campo

    Johnny Cardoso (7/10):

    Muito melhor do meio-campista do Atlético de Madrid. Não vai calar os críticos, mas com certeza vai acalmá-los um pouco depois de alguns bons momentos, principalmente nos contra-ataques da Bélgica.

    Tanner Tessmann (6/10):

    Jogou de forma bastante organizada e fez bem em ajudar a resolver algumas situações. Não foi uma atuação que vá impressionar o mundo, mas que deu mais uma prova de que ele pode competir como volante em alto nível.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Ataque

    Malik Tillman (6/10):

    Dava para ver o pânico em seu rosto enquanto tentava impedir o segundo gol da Bélgica. Fez boas conexões e teve alguns bons momentos no ataque, mas não foi dinâmico o suficiente.

    Weston McKennie (8/10):

    Esteve sempre perto de marcar durante todo o primeiro tempo, até finalmente abrir o placar. É seguro dizer que a boa fase atravessou o Atlântico.

    Christian Pulisic (5/10):

    Teve alguns bons momentos com a bola, mas absolutamente nenhum resultado concreto. Deve estar frustrado por não ter testado o goleiro mais do que fez.

    Folarin Balogun (5/10):

    Corria bem pelos flancos, mas não tocava muito na bola. Como resultado, foi bastante ineficaz como atacante.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Cristian Roldan (6/10):

    Teve uma jogada em que recuou e recuperou a bola. Mas está longe de ser tão bom quanto Cardoso. 

    Alex Freeman (6/10):

    Não pareceu deslocado, mas também não fez nada para conter a avalanche.

    Max Arfsten (4/10):

    Entrou em campo e foi imediatamente dominado por Lukebakio. Foi colocado em uma situação difícil, mas ainda assim foi um momento complicado.

    Sebastian Berhalter (5/10):

    A bola ricocheteou nele no último gol da Bélgica. Provocou algumas faltas, mas não fez nada espetacular.

    Gio Reyna (5/10):

    Recebeu a bola algumas vezes, mas não foi tão perigoso quanto no outono.

    Joe Scally (5/10):

    Nada de particular destaque

    Patrick Agyemang (8/10):

    Teve uma boa chance antes de seu grande momento e marcou o gol com segurança. Não foi uma atuação longa, mas certamente marcante.

    Ricardo Pepi (7/10):

    Recebeu o crédito pela assistência no gol de Agyemang. Fez uma pressão excelente para recuperar a bola e realmente abrir aquela jogada

    Mauricio Pochettino (5/10):

    É difícil julgar o técnico apenas por isso, já que partidas como essa são avaliadas de maneira diferente. Ele aprendeu alguma coisa? Claro. Ele teria preferido mais pontos positivos? É claro. O verdadeiro teste é como ele vai reagir contra Portugal.

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