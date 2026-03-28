Avaliações dos jogadores da seleção masculina dos EUA contra a Bélgica: Após um início animado, os americanos foram atropelados pelos Diabos Vermelhos em um segundo tempo desastroso

ATLANTA — Foram 45 minutos de verdadeiro otimismo para a Seleção Masculina dos Estados Unidos. A equipe estava no ataque, enfrentando a Bélgica de igual para igual e, naquele momento, levando vantagem. Weston McKennie havia marcado seu gol, a defesa da USMNT se mantinha firme e tudo corria bem para a equipe de Mauricio Pochettino.

Então, tudo desmoronou.

O que começou como um tropeço se transformou em um colapso total, algo que dará a Pochettino e à Seleção muito o que refletir enquanto se preparam para enfrentar times exatamente como este nas próximas partidas.

No final, o placar ficou em 5 a 2 para a Bélgica, e foi merecido. Depois de sofrer um gol bobo pouco antes do intervalo, em um chute de longa distância de Zeno Debast, os belgas castigaram a seleção americana durante todo o segundo tempo. Se havia uma maneira de sofrer um gol, a seleção americana geralmente encontrava uma maneira de sofrê-lo: marcações perdidas, um pênalti, chutes com efeito impressionantes no segundo poste. Havia um gol para todos, e todos eles vinham do lado belga do campo.

Dodi Lukebakio marcou dois deles, saindo do banco para chutar com efeito aos 68 minutos, marcando o quarto da Bélgica, antes de colocar a cereja no bolo com um gol aos 82 minutos. Amadou Onana e Charles De Ketelaere também entraram na festa, com o primeiro mandando para o fundo da rede de longa distância antes que o segundo marcasse de pênalti seis minutos depois. Esses dois gols foram o verdadeiro sinal da capitulação da seleção americana, com as finalizações de Lukebakio transformando a partida de uma humilhação para os EUA em algo próximo de um vexame.

Felizmente para a seleção americana, Patrick Agyemang estava lá para encerrar o dia com algo que se assemelhava a uma nota positiva, marcando no final para deixar o placar um pouco melhor. Não há como amenizar a situação, porém: este foi um dia difícil para a seleção americana, que trouxe de volta alguns dos temores que marcaram grande parte de 2025.

O GOAL avalia os jogadores da seleção dos EUA no Mercedes-Benz Stadium...