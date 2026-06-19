Avaliações dos jogadores da seleção masculina dos EUA contra a Austrália: Folarin Balogun e Alex Freeman se destacam enquanto os americanos vencem os Socceroos e avançam para as oitavas de final da Copa do Mundo

Primeiro, houve um silêncio, e então veio o barulho. Enquanto a torcida rugia, Alex Freeman correu pela linha lateral, sem rumo específico e sem se dirigir a ninguém em particular. Ao seu redor, bandeiras tremulavam, cachecóis voavam e as comemorações americanas começavam. Foi naquele momento, diante de milhares de americanos em delírio em Seattle, que tudo ficou claro: a seleção masculina dos EUA estava fazendo isso de novo.

Apenas uma semana após uma vitória histórica na estreia da Copa do Mundo contra o Paraguai, a seleção masculina dos EUA conquistou sua segunda vitória consecutiva, garantindo sua vaga nas oitavas de final da competição. A vitória de sexta-feira, um triunfo por 2 a 0 sobre a Austrália, não foi tão desigual no placar quanto a goleada de 4 a 1 sobre o Paraguai, mas foi igualmente contundente. Pela segunda vez em uma semana, os EUA dominaram uma equipe muito boa para conquistar três pontos na Copa do Mundo, e fizeram isso sem seu craque, Christian Pulisic, que ficou de fora da partida devido a uma lesão na panturrilha.

Mais uma vez, o jogo começou cedo, e começou com um gol contra. Apenas aos 11 minutos, após algumas jogadas de aviso de ambos os lados, Folarin Balogun rompeu a defesa australiana e invadiu a área. Seu passe cruzado colocou a Austrália em uma situação delicada, tão delicada que Cameron Burgess não teve outra escolha a não ser desviar a bola para o próprio gol. Foi um gol crucial, tanto para acalmar os ânimos quanto para o plano de jogo da seleção americana. A partir daí, eles não vacilaram mais.

O gol de Freeman nos momentos finais do primeiro tempo foi o que colocou o jogo fora de alcance. Depois que um chute inicial de Sergino Dest foi bloqueado, a bola sobrou para Freeman, que cabeceou para o fundo da rede à queima-roupa. Sua comemoração não foi imediata, já que o zagueiro foi inicialmente considerado impedido antes de uma longa revisão do VAR. Então, veio a notícia: gol.

Foi uma notícia que valeu a pena esperar e que, no fim das contas, impulsionou a seleção americana para as oitavas de final. Eles podem ser os líderes do grupo já na noite de sexta-feira, se o Paraguai puder dar uma mãozinha.

Eles se colocaram nessa posição graças a duas atuações fantásticas que reescreveram as expectativas e estabeleceram um novo padrão para o futebol americano em uma Copa do Mundo. A torcida estava ao lado deles na sexta-feira, e esse apoio parece que só vai ficar ainda mais forte se eles continuarem jogando como fizeram na sexta-feira neste grande palco.

O GOAL avalia os jogadores da Seleção dos EUA em Seattle...