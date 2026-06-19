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Alex Freeman, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

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Avaliações dos jogadores da seleção masculina dos EUA contra a Austrália: Folarin Balogun e Alex Freeman se destacam enquanto os americanos vencem os Socceroos e avançam para as oitavas de final da Copa do Mundo

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Estados Unidos da América x Austrália

Depois de estrearem no torneio com uma grande vitória sobre o Paraguai, os americanos voltaram a triunfar diante de uma torcida barulhenta em Seattle

Primeiro, houve um silêncio, e então veio o barulho. Enquanto a torcida rugia, Alex Freeman correu pela linha lateral, sem rumo específico e sem se dirigir a ninguém em particular. Ao seu redor, bandeiras tremulavam, cachecóis voavam e as comemorações americanas começavam. Foi naquele momento, diante de milhares de americanos em delírio em Seattle, que tudo ficou claro: a seleção masculina dos EUA estava fazendo isso de novo.

Apenas uma semana após uma vitória histórica na estreia da Copa do Mundo contra o Paraguai, a seleção masculina dos EUA conquistou sua segunda vitória consecutiva, garantindo sua vaga nas oitavas de final da competição. A vitória de sexta-feira, um triunfo por 2 a 0 sobre a Austrália, não foi tão desigual no placar quanto a goleada de 4 a 1 sobre o Paraguai, mas foi igualmente contundente. Pela segunda vez em uma semana, os EUA dominaram uma equipe muito boa para conquistar três pontos na Copa do Mundo, e fizeram isso sem seu craque, Christian Pulisic, que ficou de fora da partida devido a uma lesão na panturrilha.

Mais uma vez, o jogo começou cedo, e começou com um gol contra. Apenas aos 11 minutos, após algumas jogadas de aviso de ambos os lados, Folarin Balogun rompeu a defesa australiana e invadiu a área. Seu passe cruzado colocou a Austrália em uma situação delicada, tão delicada que Cameron Burgess não teve outra escolha a não ser desviar a bola para o próprio gol. Foi um gol crucial, tanto para acalmar os ânimos quanto para o plano de jogo da seleção americana. A partir daí, eles não vacilaram mais.

O gol de Freeman nos momentos finais do primeiro tempo foi o que colocou o jogo fora de alcance. Depois que um chute inicial de Sergino Dest foi bloqueado, a bola sobrou para Freeman, que cabeceou para o fundo da rede à queima-roupa. Sua comemoração não foi imediata, já que o zagueiro foi inicialmente considerado impedido antes de uma longa revisão do VAR. Então, veio a notícia: gol.

Foi uma notícia que valeu a pena esperar e que, no fim das contas, impulsionou a seleção americana para as oitavas de final. Eles podem ser os líderes do grupo já na noite de sexta-feira, se o Paraguai puder dar uma mãozinha.

Eles se colocaram nessa posição graças a duas atuações fantásticas que reescreveram as expectativas e estabeleceram um novo padrão para o futebol americano em uma Copa do Mundo. A torcida estava ao lado deles na sexta-feira, e esse apoio parece que só vai ficar ainda mais forte se eles continuarem jogando como fizeram na sexta-feira neste grande palco.

O GOAL avalia os jogadores da Seleção dos EUA em Seattle...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Matt Freese (6/10):

    Teve que fazer uma parada logo no início para acalmar os ânimos. A partir daí, foi tudo da seleção americana.

    Antonee Robinson (6/10):

    Teve algumas jogadas boas pelo lado esquerdo, mas recebeu um cartão amarelo bobo no segundo tempo.

    Tim Ream (7/10):

    Venceu muitas disputas aéreas e fez o que sempre faz quando se trata de passar a bola. Totalmente seguro.

    Chris Richards (7/10):

    Teve um momento de susto no início, mas se acalmou e ajudou a neutralizar uma jogada no segundo tempo, quando a Austrália partiu para o ataque. Terminar como o jogador da seleção americana com mais toques na bola ajudou os EUA a vencerem e a manterem a posse de bola.

    Alex Freeman (8/10):

    Um gol importantíssimo, que valeu a pena toda a espera que o precedeu. Mesmo além daquela cabeçada disputada, Freeman se mostrou forte e ajudou a ditar o ritmo contra uma seleção australiana que apostou no jogo físico.

    Sergino Dest (7/10):

    Ele estava jogando como se estivesse nas ruas de novo. Quando Dest joga com confiança, é muito divertido vê-lo em ação. Na sexta-feira, a Austrália teve um lugar na primeira fila para assistir.

    • Publicidade
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Tyler Adams (8/10):

    Posicionou-se entre os zagueiros centrais quando a equipe estava com a posse de bola e protegeu-os quando a bola estava fora de sua posse. Fez um bloqueio fantástico no final da partida, ajudando a impedir que a Austrália marcasse.

    Weston McKennie (8/10):

    Absolutamente fantástico. A Austrália não sabia o que fazer com ele quando ele estava com a bola, e sua pressão garantiu que eles também não pudessem fazer muito quando estavam com a posse. Uma atuação de alto nível de um excelente meio-campista.

    Malik Tillman (7/10):

    Fez de tudo para proteger fisicamente a bola na jogada que antecedeu o gol de Freeman. Esse foi seu melhor momento, mas também houve muitos outros pequenos destaques.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Folarin Balogun (7/10):

    Foi simplesmente excelente na jogada do primeiro gol da seleção dos EUA, ao usar sua velocidade para passar facilmente pela defesa australiana. Ele repetiu a dose mais algumas vezes ao longo da partida e teve azar de não ter marcado um gol por seus esforços.

    Ricardo Pepi (6/10):

    Recebeu uma missão e a cumpriu bem. Diante dos três gigantescos zagueiros centrais da Austrália, Pepi deu a eles motivos de preocupação e, embora não tenha tido um momento decisivo na partida, manteve os Socceroos ocupados.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Entrou no lugar de Pepi para dar aos EUA aquele reforço extra no meio-campo. No fim das contas, não precisou fazer muito mais do que isso.

    Auston Trusty (6/10):

    Não é à toa que Pochettino recorreu ao grande zagueiro do Celtic no final da partida, com a Austrália pressionando para deixar o jogo mais emocionante.

    Joe Scally (6/10):

    Outra substituição defensiva no final da partida para manter a Austrália sob controle.

    Gio Reyna (N/A):

    Entrou quando faltavam apenas alguns segundos para o fim.

    Haji Wright (N/A):

    O mesmo que acima, embora tenha conseguido se livrar da marcação para tentar um gol.

    Mauricio Pochettino (7/10):

    Foi forçado a tomar uma decisão importante com a ausência de Pulisic, e é preciso reconhecer que acertou. Os EUA dominaram a partida, mantiveram a Austrália na defensiva e, o mais importante, conquistaram mais três pontos. A única crítica é que ele talvez tenha demorado demais para fazer as substituições, o que tornou o segundo tempo um pouco monótono e colocou os EUA em uma situação em que receberam alguns cartões amarelos desnecessários.

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