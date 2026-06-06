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USMNT-Germany fightGetty
Ryan Tolmich

Traduzido por

Avaliações dos jogadores da seleção masculina dos EUA contra a Alemanha: o chute forte de Antonee Robinson não foi suficiente, e a reação no final do jogo encerrou um intenso último teste antes da Copa do Mundo

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Estados Unidos x Alemanha
Alemanha
Amistosos
A. Robinson

Antonee Robinson marcou um golaço e a seleção masculina dos EUA mostrou muita garra, mas falhas defensivas acabaram custando caro na derrota por 2 a 1 para a Alemanha.

CHICAGO — Em teoria, os jogos de despedida servem para criar entusiasmo, tanto dentro quanto fora do clube. A tarefa é simples: entrar em campo, levantar o ânimo e sair de lá pronto para o próximo jogo. Nesse sentido, missão cumprida para a Seleção Masculina dos EUA, que proporcionou um momento de pura alegria em sua última partida de preparação para a Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que lutava — literalmente, em um momento — para conseguir mais.

Antonee Robinson marcou um voleio estrondoso no primeiro tempo, desencadeando comemorações ao som de “Freebird” entre a torcida no Soldier Field, mas, no fim das contas, não foi o suficiente na derrota por 2 a 1 para a Alemanha no último amistoso da equipe antes da Copa do Mundo. De certa forma, os EUA ficarão desapontados com essa derrota, que veio acompanhada de mais dois gols totalmente evitáveis. Por outro lado, isso foi ótimo, um bom jogo para criar impulso depois de ter iniciado esse processo com uma vitória por 3 a 2 sobre o Senegal.

No início, parecia que aquele poderia ser um dia ruim para a equipe de Mauricio Pochettino. Apenas um minuto depois do início, eles deixaram a Alemanha assumir a liderança, sofrendo um gol de Kai Havertz em uma jogada ensaiada que foi brilhante, mas totalmente evitável. Eles tiveram que se segurar por alguns minutos depois disso também, com a Alemanha aparentemente animada por aquele gol logo no início.

Os EUA, porém, entraram no jogo, criando várias chances. Uma delas finalmente saiu aos 37 minutos, quando Robinson mandou uma bomba digna do prêmio de Gol do Verão de fora da área. Depois disso, foi a vez da seleção americana tomar a iniciativa, e a Alemanha teve sorte de chegar ao intervalo com o placar em 1 a 1.

Eles vão agradecer por isso. Aos 57 minutos, a Alemanha marcou o que acabou sendo o gol da vitória, quando Leroy Sané driblou a defesa da seleção americana e mandou a bola para o fundo da rede. O gol foi um golpe para a seleção americana, com certeza, mas não um grande golpe, e não foi algo que tornasse a experiência de sábado um fracasso.

No fim das contas, os EUA conseguiram o que vieram buscar: um bom jogo, com alguns bons momentos e sem nenhuma catástrofe digna de nota. Agora é hora de seguir para o próximo, e esse é o que importa: o Paraguai em Los Angeles para dar início à sua Copa do Mundo.

O GOAL avalia os jogadores da seleção americana no Soldier Field...

  • Antonee Robinson, USMNTGetty

    Goleiro e defesa

    Matt Freese (6/10):

    Não havia nada que ele pudesse fazer naquele gol, com Havertz tão livre. Fez uma boa defesa no início do segundo tempo.

    Antonee Robinson (8/10):

    Um gol absolutamente espetacular para empatar no primeiro tempo. Defensivamente, foi bastante pressionado por Leroy Sané, mas, no geral, fez o que tinha que fazer.

    Miles Robinson (4/10):

    Não foi bem no gol inicial da Alemanha e, embora tenha melhorado um pouco, ainda teve alguns momentos de instabilidade. Simplesmente não inspira confiança no momento.

    Tim Ream (6/10):

    No geral, foi muito bem, mas talvez pudesse ter sido um pouco mais rápido no segundo gol da Alemanha. Fez bons passes sob pressão e sua velocidade nunca foi explorada, embora a Alemanha tenha tentado várias vezes no primeiro tempo.

    Alex Freeman (7/10):

    Teve alguns momentos brilhantes, especialmente com a bola. Ele está se adaptando cada vez melhor a essa nova função a cada partida que joga.

    Sergino Dest (6/10):

    Quase alcançou um cruzamento de Folarin Balogun no início do primeiro tempo. Teve seus momentos característicos de perigo com a bola.

    • Publicidade
  • Malik Tillman, USMNTGetty

    Meio-campo

    Weston McKennie (6/10):

    Muita energia e empenho, mas nada que tenha mudado o rumo do jogo para nenhum dos lados.

    Tyler Adams (5/10):

    Ele já teve e ainda terá partidas muito melhores. Cometeu uma falta boba no primeiro gol e ficou um pouco atrás da jogada no segundo.

    Malik Tillman (7/10):

    A pressão foi de outro nível, o que gerou algumas boas oportunidades para os EUA. Certamente ajudou a sua causa com essa atuação.


  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Ataque

    Christian Pulisic (7/10):

    Sem gols nem assistências, mas jogou muito, muito bem. Deixou a Alemanha na defensiva o dia todo e sofreu algumas faltas duras por causa disso. Provavelmente merecia um gol e, para ser justo, teve chances de marcá-lo, mas nenhuma delas deu certo.

    Folarin Balogun (6/10):

    Bom trabalho ao criar uma chance logo no início, mas, fora isso, foi mais um corredor do que qualquer outra coisa. No entanto, os jogadores atrás dele geralmente se beneficiaram de suas arrancadas.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Gio Reyna (6/10):

    Um chute a gol, mas foi fraco.

    Auston Trusty (7/10):

    Recuperou bem em uma jogada da Alemanha. Fora isso, nada de mais.

    Mark McKenzie (6/10):

    Teve muitas oportunidades de receber a bola e se saiu bem quando a teve.

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Houve uma jogada no final da partida em que ele criou espaço na linha de fundo, mas o árbitro acabou apitando.

    Joe Scally (7/10):

    Quase marcou um gol no final com um chute forte de fora da área.

    Tim Weah (6/10):

    Quase se livrou pela lateral direita, mas sofreu uma falta questionável. Iniciou uma confusão no final com uma falta que a Alemanha considerou agressiva e que provocou uma pequena briga no final da partida, mas, na verdade, estava longe de ser a pior entrada do jogo.

    Brenden Aaronson (7/10):

    Aproveitou bem sua única chance, cortando para dentro e forçando uma grande defesa.

    Cristian Roldan (N/A):

    Não teve posse de bola suficiente para que se pudesse avaliar seu desempenho.

    Max Arfsten (N/A):

    O mesmo que acima.

    Ricardo Pepi (N/A):

    Menos de um punhado de toques. No entanto, pressionou o goleiro em uma jogada para forçar um lateral.

    Mauricio Pochettino (7/10):

    Segurança em primeiro lugar. Pochettino fez com que seus titulares jogassem cerca de 60 minutos, o que parece uma boa duração com a Copa do Mundo se aproximando. Não foi o resultado que ele queria, é claro, mas não é algo que prejudicará a preparação.

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