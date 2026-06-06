CHICAGO — Em teoria, os jogos de despedida servem para criar entusiasmo, tanto dentro quanto fora do clube. A tarefa é simples: entrar em campo, levantar o ânimo e sair de lá pronto para o próximo jogo. Nesse sentido, missão cumprida para a Seleção Masculina dos EUA, que proporcionou um momento de pura alegria em sua última partida de preparação para a Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que lutava — literalmente, em um momento — para conseguir mais.

Antonee Robinson marcou um voleio estrondoso no primeiro tempo, desencadeando comemorações ao som de “Freebird” entre a torcida no Soldier Field, mas, no fim das contas, não foi o suficiente na derrota por 2 a 1 para a Alemanha no último amistoso da equipe antes da Copa do Mundo. De certa forma, os EUA ficarão desapontados com essa derrota, que veio acompanhada de mais dois gols totalmente evitáveis. Por outro lado, isso foi ótimo, um bom jogo para criar impulso depois de ter iniciado esse processo com uma vitória por 3 a 2 sobre o Senegal.

No início, parecia que aquele poderia ser um dia ruim para a equipe de Mauricio Pochettino. Apenas um minuto depois do início, eles deixaram a Alemanha assumir a liderança, sofrendo um gol de Kai Havertz em uma jogada ensaiada que foi brilhante, mas totalmente evitável. Eles tiveram que se segurar por alguns minutos depois disso também, com a Alemanha aparentemente animada por aquele gol logo no início.

Os EUA, porém, entraram no jogo, criando várias chances. Uma delas finalmente saiu aos 37 minutos, quando Robinson mandou uma bomba digna do prêmio de Gol do Verão de fora da área. Depois disso, foi a vez da seleção americana tomar a iniciativa, e a Alemanha teve sorte de chegar ao intervalo com o placar em 1 a 1.

Eles vão agradecer por isso. Aos 57 minutos, a Alemanha marcou o que acabou sendo o gol da vitória, quando Leroy Sané driblou a defesa da seleção americana e mandou a bola para o fundo da rede. O gol foi um golpe para a seleção americana, com certeza, mas não um grande golpe, e não foi algo que tornasse a experiência de sábado um fracasso.

No fim das contas, os EUA conseguiram o que vieram buscar: um bom jogo, com alguns bons momentos e sem nenhuma catástrofe digna de nota. Agora é hora de seguir para o próximo, e esse é o que importa: o Paraguai em Los Angeles para dar início à sua Copa do Mundo.

O GOAL avalia os jogadores da seleção americana no Soldier Field...