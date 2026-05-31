CHARLOTTE — Diz o velho ditado que é preciso começar como se pretende continuar. A Seleção Masculina dos EUA começou bem contra o Senegal no domingo e, apesar do que o placar indique, nunca mais olhou para trás. Nesta partida, o primeiro momento decisivo da Copa do Mundo, os EUA tiveram o início de que precisavam, um que lhes permitirá seguir para a próxima fase com a cabeça um pouco mais erguida.

Depois de sofrer duas derrotas para dois pesos pesados, Bélgica e Portugal, em março, a Seleção Masculina dos EUA enfrentou o atual campeão da AFCON, o Senegal, numa vitória por 3 a 2. Esse placar é, de certa forma, enganador. Os EUA tiveram vários gols anulados devido a decisões apertadas de impedimento e, em outro dia, com base na forma como o jogo foi disputado, este poderia ter sido um jogo de placar elástico.

O jogo começou rápido. Apenas aos sete minutos, Christian Pulisic combinou com Ricardo Pepi antes de dar assistência para Sergino Dest abrir o placar. Pulisic então marcou seu próprio gol aos 20 minutos, silenciando qualquer especulação em torno de sua seca de gols, agora encerrada. A partir daí, os EUA controlaram amplamente o jogo, exceto por um momento de perigo criado por Sadio Mané que permitiu ao Senegal fazer o 2 a 1 pouco antes do intervalo.

Após o intervalo, os EUA fizeram mudanças generalizadas, colocando em campo 10 novos jogadores. O jogo parecia praticamente o mesmo, embora com mais momentos de instabilidade defensiva da seleção americana. Um erro de Miles Robinson ao passar a bola para Mane permitiu que o Senegal marcasse o segundo, mas a investida da seleção americana realmente ganhou força a partir daí. De alguma forma, isso resultou em apenas um gol, marcado por Balogun, mas os EUA acertaram o fundo da rede várias vezes, além de acertarem a trave também.

No fim das contas, foi uma atuação e tanto, mas não perfeita. Houve erros defensivos que certamente precisam ser corrigidos, e alguns momentos de ataque que precisarão ser um pouco mais precisos quando os jogos de verdade começarem. O domingo foi motivo de otimismo, porém, que é exatamente o que essa equipe precisava para dar o pontapé inicial na programação de verão.

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