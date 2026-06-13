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USMNT WC GFXGOAL
Ryan Tolmich

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Avaliações dos jogadores da seleção americana contra o Paraguai: os dois gols de Folarin Balogun impulsionam uma estreia de sonho, com os americanos batendo seu recorde de gols na Copa do Mundo e dando aos torcedores motivos para acreditar

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Estados Unidos da América
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Paraguai
Paraguai
F. Balogun
C. Pulisic
G. Reyna

Foi uma estreia quase perfeita na Copa do Mundo para a equipe de Mauricio Pochettino, que arrasou com o adversário de uma forma que ficará na memória por muito, muito tempo.

INGLEWOOD, Califórnia — Após anos de expectativa, a Copa do Mundo de 2026 finalmente chegou. Na noite de sexta-feira, o futebol americano pode muito bem ter chegado também.

Tal foi o nível de domínio da Seleção Masculina dos EUA, um grupo que entrou neste torneio travando batalhas em várias frentes. Durante anos, eles quiseram mudar a perspectiva do futebol americano, tanto em casa quanto no exterior. Não importa de onde você tenha sintonizado para assistir a esta estreia na Copa do Mundo contra o Paraguai, você viu algo que nunca tinha visto antes: um grupo da USMNT pronto e capaz de conquistar este momento.

No final, a estreia da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo terminou em 4 a 1. Na verdade, foi algo mais do que isso. Para os fãs mais dedicados, este foi o ápice de uma jornada de uma década para uma geração de ouro. Para os novatos, este foi o tipo de desempenho que conquista corações e mentes, que é a oportunidade que esta equipe tem neste verão.

Este jogo foi marcado por oportunidades, e houve muitas para os EUA, que dominaram completamente uma seleção paraguaia impotente. Tudo começou cedo, com um gol contra aos sete minutos, em que Christian Pulisic e Weston McKennie combinaram para dar à USMNT aquele início perfeito.

A partir daí, só melhorou. A confiança cresceu exponencialmente, e o Paraguai pouco pôde fazer para impedir. Eles foram expostos por Pulisic e Balogun no segundo gol da seleção americana, uma jogada do primeiro para o segundo, que finalizou de primeira aos 31 minutos. Então, nos acréscimos do primeiro tempo, Balogun repetiu a dose para marcar o segundo, avançando rapidamente após um passe de Malik Tillman, driblando dois defensores e chutando no ângulo superior. Uma noite perfeita não foi totalmente perfeita, é claro, já que os EUA sofreram um gol imperdoável de Mauricio após uma jogada sem sentido de linha direta aos 73 minutos. Ainda havia tempo, porém, para Gio Reyna reequilibrar o clima com o quarto gol na última jogada da partida. A performance de quatro gols marcou o maior número de gols marcados pela seleção americana em uma única partida de Copa do Mundo, quebrando um recorde que perdurava desde 1930, quando os americanos venceram tanto a Bélgica quanto o Paraguai por 3 a 0.

Foram os tipos de momentos que acendem uma Copa do Mundo. São também os tipos de momentos que acendem uma equipe e um país. A relação entre a equipe e o país mudou drasticamente ao longo de 90 minutos de futebol quase perfeito e, em algum momento, esses 90 minutos podem muito bem ser vistos como o momento que deu início a tudo para uma equipe que parece mais pronta do que nunca para esse tipo de desafio.

A GOAL avalia a seleção dos EUA em Los Angeles...

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Matt Freese (6/10):

    Foi testado logo no início, mas, depois disso, não teve muito trabalho. O mérito disso é dos jogadores à sua frente.

    Antonee Robinson (7/10):

    Cumpriu bem sua função na lateral esquerda. Essa função consistia basicamente em “ajudar Pulisic a receber a bola”. Missão cumprida.

    Tim Ream (8/10):

    Os passes foram de nível internacional. O Paraguai quase escapou após um erro de passe, colocando Ream em uma corrida, mas ele conseguiu voltar a tempo.

    Chris Richards (7/10):

    Teve duas chances de marcar, mas chutou para fora. Depois de semanas de preocupação, o tornozelo parecia bem saudável.

    Alex Freeman (7/10):

    Cometeu um erro grave, mas, fora isso, foi extremamente impressionante. Desempenhou-se bem na defesa e teve alguns bons momentos ao avançar para o ataque.

    • Publicidade
  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Tyler Adams (7/10):

    Um desempenho esperado do camisa 6 da seleção americana. Aquele cartão amarelo pode vir a prejudicá-lo, no entanto.

    Weston McKennie (8/10):

    Dominou completamente o meio-campo, especialmente no primeiro tempo, e foi de certa forma recompensado por isso com aquele gol contra.

    Malik Tillman (7/10):

    Tão, tão suave. Jogou com um nível de confiança que provavelmente nunca vimos nele, e essa confiança resultou na assistência para o segundo gol de Balogun. Precisava ter convertido uma de suas muitas chances, no entanto.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Christian Pulisic (9/10):

    Absolutamente incansável. Provocou o gol contra e, em seguida, deu a assistência para o segundo, liderando o ataque da seleção dos EUA durante uma exibição dominante no primeiro tempo. Foi substituído no intervalo, mas, a essa altura, sua influência no primeiro gol já era inegável.

    Sergino Dest (7/10):

    Uma verdadeira ameaça que deixará vários defensores paraguaios na ponta errada dos melhores momentos. Definitivamente faltou um pouco de finalização, mas foi divertido vê-lo em campo, e isso conta para alguma coisa, certo?

    Folarin Balogun (9/10):

    É isso que um camisa 9 de elite pode fazer. Finalização, drible, timing – tudo perfeito para Balogun, que assumiu o protagonismo para liderar o ataque.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Entrou no intervalo para substituir Pulisic. Não foi surpresa que o ritmo da seleção dos EUA tenha diminuído um pouco, considerando o desempenho de Pulisic, mas a escolha de Berhalter por Pochettino indicou que ele estava de acordo com isso.

    Timothy Weah (6/10):

    Entrou no lugar de Dest e imediatamente teve uma chance de gol, mas não conseguiu acertar o alvo.

    Ricardo Pepi (6/10):

    Uma participação curta, mas mostrou mais do que tem demonstrado nas últimas semanas: a capacidade de envolver os outros no jogo.

    Gio Reyna (9/10):

    Entrou no final, mas não tarde demais para marcar um golaço nos acréscimos e colocar um ponto de exclamação em tudo.

    Mauricio Pochettino (9/10):

    Uma noite de sonho para um técnico que deu a todos motivos para acreditar. Taticamente, acertou em cheio, o que manteve o clima animado na atuação mais impressionante da seleção americana em uma Copa do Mundo na história recente.

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