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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Avaliações dos jogadores da Noruega contra o Senegal: Erling Haaland castiga a defesa desorganizada com dois gols brilhantes, e os Vikings sobrevivem a um susto no final para chegar às oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998

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Noruega x Senegal
Noruega
Senegal
Copa do Mundo
E. Haaland
S. Mane

Uma partida repleta de estrelas — entre elas, Erling Haaland, Sadio Mané e Martin Ødegaard — precisava de um impulso inesperado, e foi o lateral-direito reserva da Noruega, Marcus Pedersen, quem o proporcionou após 42 minutos iniciais de grande tensão. Em seguida, Haaland assumiu o comando, passando com força duas vezes pela perplexa defesa do Senegal para selar a vitória por 3 a 2 e levar a Noruega às oitavas de final pela primeira vez desde 1998.

Diante de um Estádio de Nova York/Nova Jersey lotado, com torcedores noruegueses barulhentos remando em uníssono como um navio viking para animar sua equipe, foi o Senegal que deu o tom no início da partida. Martin Ødegaard cobrou uma falta perigosa na área, mas Edouard Mendy reagiu de forma brilhante, fazendo uma defesa espetacular com o pé para impedir que a Noruega convertesse uma chance clara.

O Senegal teve o ímpeto inicial, mas a Noruega gradualmente começou a pressionar mais à frente, forçando os Leões de Teranga a cometerem erros. Marcus Pedersen, que entrou no lugar do lesionado Julian Ryerson, aproveitou um deles, aproveitando-se de um passe para trás mal feito por Kalidou Koulibaly antes de finalizar, passando por Mendy, que ficou sem reação, dando à Noruega a vantagem de 1 a 0 aos 43 minutos.

Após o intervalo, a Noruega aumentou o sofrimento da equipe de Pape Thiaw. Haaland recebeu um passe em profundidade perfeito de Ødegaard e finalizou com precisão, passando por Mendy aos 47 minutos, para dobrar a vantagem. O Senegal, porém, deu um lampejo de esperança seis minutos depois. A equipe pegou a Noruega no contra-ataque e, após um toque de calcanhar inteligente de Sadio Mané, Ismaila Sarr avançou para dentro da área e reduziu a diferença para 2 a 1.

A comemoração durou pouco, especialmente com o “Exterminador” à espreita. Mais uma vez, o Senegal não conseguiu afastar a bola da área, e Haaland aproveitou. O imponente atacante de 6 pés e 4 polegadas recebeu um cruzamento rasteiro e empurrou a bola para o gol à queima-roupa, restaurando a vantagem de dois gols da Noruega. A partir daí, a Noruega parecia estar no piloto automático, mas Sarr se recusou a desistir.

O ponta aproveitou um erro defensivo do adversário para diminuir o placar para 3 a 2 aos dois minutos dos nove de acréscimo. O gol reanimou a seleção do Senegal, que vem sendo marcada por polêmicas desde o início da Copa do Mundo.

De acordo com a Opta Sports, Haaland é apenas o sexto jogador na história da Copa do Mundo a marcar mais de um gol em cada uma de suas duas primeiras partidas no torneio, juntando-se a uma lista que inclui Harry Kane em 2018 e Just Fontaine em 1958.

A Noruega, que disputa sua primeira Copa do Mundo desde 1998, já está classificada para as oitavas de final. Mas ainda tem muito em jogo. A equipe está empatada em pontos com a França e ocupa o segundo lugar no Grupo I apenas por diferença de gols; as duas seleções se enfrentam na sexta-feira com a liderança do grupo em jogo.

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    Goleiro e Defesa

    Ørjan Nyland (5/10):

    A Noruega pode até ter vencido, mas isso não se deveu a Nyland, que teve dificuldades para defender os dois gols do Senegal.

    Julian Ryerson (NA):

    Jogou apenas 12 minutos antes de sair de campo devido a uma lesão.

    Torbjørn Lysaker Heggem(7/10):

    O Senegal marcou dois gols, mas isso não se deveu à atuação de Heggem, que fez quatro rebatidas, duas desarmes e um bloqueio.

    Kristoffer Ajer (8/10):

    Assim como seu companheiro na zaga, Ajer foi bastante eficaz em conter o Senegal — tirando os erros da Noruega. Ele teve impressionantes 12 contribuições defensivas naquela noite e também atuou no meio-campo em alguns momentos.

    David Møller Wolfe (6/10):

    Wolfe foi o elo fraco da defesa da Noruega, já que Mané não parava de passar por ele para criar chances para sua equipe.

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    Meio-campo

    Fredrik Aursnes (6/10):

    Teve uma noite discreta nos 45 minutos em que esteve em campo, mas demonstrou precisão nos passes.

    Sander Berge (8/10):

    O herói desconhecido da Noruega naquela noite. Seu mapa de calor mostrou que ele esteve por todo o campo e fez impressionantes oito contribuições defensivas naquela noite. Seja com desarmes oportunos ou interceptações decisivas, Berge foi uma força na noite de segunda-feira.

    Martin Ødegaard(8/10):

    Deu a assistência para o segundo gol, que acabou sendo o da vitória, e provavelmente poderia ter feito mais. Foi uma ameaça constante nas jogadas ensaiadas e seus deslocamentos ajudaram a criar espaços para a equipe.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Antonio Nusa (6/10):

    O potencial de Nusa ficou evidente, já que sua velocidade representou mais uma ameaça para a Noruega, mas faltou eficiência na finalização. Ele não conseguiu driblar a defesa do Senegal, mas pelo menos contribuiu na defesa.

    Erling Haaland (9/10):

    O MELHOR ATACANTE DO FUTEBOL. PONTO FINAL. O imponente atacante aterrorizou a defesa do Senegal com sua pressão, e a zaga senegalesa cometeu vários erros, dois dos quais foram convertidos em gols. Com exceção dos primeiros 20 minutos, nos quais teve apenas dois toques na bola, Haaland foi implacável.

    Alexander Sørloth (6/10):

    Esteve apático, o que em parte não é culpa dele, já que está jogando fora de posição, como ponta. Ajudou na pressão e nas jogadas aéreas, mas foi ineficaz no ataque.

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    Reservas e Técnico

    Marcus Pedersen (8/10):

    Nunca, nem mesmo na imaginação mais ousada de alguém, se esperaria que Pedersen protagonizasse o momento mais importante da partida, mas foi exatamente o que ele fez, dando à Noruega o impulso inicial.

    Patrick Berg (7/10):

    Entrou no intervalo e ajudou a impulsionar o ataque da Noruega no meio-campo, sem errar um único passe. Teria recebido uma nota mais alta se tivesse contribuído na defesa.

    Andreas Schjelderup (6/10):

    Entrou em campo para dar mais dinamismo à Noruega, mas não conseguiu. Contudo, trouxe mais velocidade após a saída de Nusa.

    Leo Ostigard (NA):

    Não foi o suficiente para causar impacto.

    Oscar Bobb (NA):

    Entrou em campo faltando apenas seis minutos para o fim da partida.

    Ståle Solbakken (7/10):

    Deve estar muito feliz com o início da Noruega e com a classificação para as oitavas de final pela primeira vez desde 1998. No entanto, ele ainda terá preocupações com o desempenho do goleiro titular e dos laterais — especialmente com a França como próximo adversário.

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