Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Avaliações dos jogadores da Noruega contra o Senegal: Erling Haaland castiga a defesa desorganizada com dois gols brilhantes, e os Vikings chegam às oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998

Player ratings
Especiais e Opinião
Noruega x Senegal
Noruega
Senegal
Copa do Mundo
E. Haaland
S. Mane

Uma partida repleta de estrelas — entre elas, Erling Haaland, Sadio Mané e Martin Ødegaard — precisava de um impulso inesperado, e foi o lateral-direito reserva da Noruega, Marcus Pedersen, quem o proporcionou após 42 minutos iniciais de grande tensão. Em seguida, Haaland assumiu o comando, passando com força duas vezes pela perplexa defesa do Senegal para selar a vitória por 3 a 1 e levar a Noruega às oitavas de final pela primeira vez desde 1998.

Diante de um Estádio de Nova York/Nova Jersey lotado, com torcedores noruegueses barulhentos remando em uníssono como um navio viking para animar sua equipe, foi o Senegal quem chamou a atenção logo no início. Martin Ødegaard cobrou uma falta perigosa na área, mas Edouard Mendy reagiu de forma brilhante, fazendo uma defesa espetacular com o pé para impedir que a Noruega convertesse uma chance clara.

O Senegal teve o ímpeto inicial, mas a Noruega gradualmente começou a pressionar mais à frente, forçando os Leões de Teranga a cometerem erros. Marcus Pedersen, que entrou no lugar do lesionado Julian Ryerson, aproveitou um deles, aproveitando-se de um passe para trás mal feito por Kalidou Koulibaly antes de finalizar, passando por Mendy, que ficou deslocado, e dar à Noruega a vantagem de 1 a 0 aos 43 minutos.

Após o intervalo, a Noruega aumentou o sofrimento da equipe de Pape Thiaw. Haaland recebeu um passe em profundidade perfeito de Ødegaard e finalizou com precisão, passando por Mendy aos 47 minutos, para dobrar a vantagem. O Senegal, porém, deu um lampejo de esperança seis minutos depois. A equipe pegou a Noruega no contra-ataque e, após um toque de calcanhar inteligente de Sadio Mané, Ismaila Sarr avançou para dentro da área e reduziu a diferença para 2 a 1.

A comemoração durou pouco, especialmente com o “Exterminador” à espreita. Mais uma vez, o Senegal não conseguiu afastar a bola da área, e Haaland aproveitou. O imponente atacante de 6 pés e 4 polegadas recebeu um cruzamento rasteiro e empurrou a bola para o gol à queima-roupa, restaurando a vantagem de dois gols da Noruega. A partir daí, a Noruega parecia estar no piloto automático, mas Sarr se recusou a desistir.

O ponta aproveitou um erro defensivo do adversário para diminuir o placar para 3 a 2 aos dois minutos da prorrogação de nove minutos. O gol revigorou a seleção do Senegal, que vem sendo marcada por polêmicas desde o início da Copa do Mundo.

De acordo com a Opta Sports, Haaland é apenas o sexto jogador na história da Copa do Mundo a marcar mais de um gol em cada uma de suas duas primeiras partidas no torneio, juntando-se a uma lista que inclui Harry Kane em 2018 e Just Fontaine em 1958.

A Noruega, que disputa sua primeira Copa do Mundo desde 1998, avançou agora para as oitavas de final. Mas ainda tem muito em jogo. A seleção está empatada em pontos com a França e ocupa o segundo lugar no Grupo I apenas por diferença de gols; as duas equipes se enfrentam na sexta-feira com a liderança do grupo em jogo.

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    Goleiro e Defesa

    Ørjan Nyland (5/10):

    A Noruega pode até ter vencido, mas isso não se deveu a Nyland, que teve dificuldades para defender os dois gols do Senegal.

    Julian Ryerson (N/A):

    Jogou apenas 12 minutos antes de sair de campo devido a uma lesão.

    Torbjørn Lysaker Heggem(7/10):

    O Senegal marcou dois gols, mas isso não se deveu ao desempenho de Heggem, que fez quatro rebatidas, duas desarmes e um bloqueio.

    Kristoffer Ajer (8/10):

    Assim como seu companheiro na zaga, Ajer foi bastante eficaz em conter o Senegal — tirando os erros da Noruega. Ele teve impressionantes 12 contribuições defensivas naquela noite e também atuou no meio-campo em alguns momentos.

    David Møller Wolfe (6/10):

    Wolfe foi o elo fraco da defesa da Noruega, já que Mané não parava de passar por ele para criar chances para sua equipe.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    Meio-campo

    Fredrik Aursnes (6/10):

    Teve uma noite discreta nos 45 minutos em que esteve em campo, mas demonstrou precisão nos passes.

    Sander Berge (8/10):

    O herói desconhecido da Noruega naquela noite. Seu mapa de calor mostrou que ele esteve por todo o campo e fez impressionantes oito contribuições defensivas durante a partida. Seja com desarmes oportunos ou interceptações decisivas, Berge foi uma força na noite de segunda-feira.

    Martin Ødegaard(8/10):

    Deu a assistência para o segundo gol, que acabou sendo o da vitória, e provavelmente poderia ter feito mais. Foi uma ameaça constante nas jogadas ensaiadas e seus deslocamentos ajudaram a criar espaços para a equipe.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Antonio Nusa (6/10):

    O potencial de Nusa ficou evidente, já que sua velocidade representou mais uma ameaça para a Noruega, mas faltou eficiência na finalização. Ele não conseguiu driblar a defesa do Senegal, mas pelo menos contribuiu na defesa.

    Erling Haaland (9/10):

    O MELHOR ATACANTE DO FUTEBOL. PONTO FINAL. O imponente atacante aterrorizou a defesa do Senegal com sua pressão, e a zaga senegalesa cometeu vários erros, dois dos quais foram convertidos em gols. Exceto nos primeiros 20 minutos, quando teve apenas dois toques na bola, Haaland foi implacável.

    Alexander Sørloth (6/10):

    Esteve apático, o que em parte não é culpa dele, já que está jogando fora de posição, como ponta. Ajudou na pressão e nas jogadas aéreas, mas foi ineficaz no ataque.

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    Reservas e Técnico

    Marcus Pederson (8/10):

    Nunca, nem mesmo na imaginação mais ousada de alguém, se esperaria que Pederson protagonizasse o momento mais importante da partida, mas foi exatamente o que ele fez, dando à Noruega o impulso inicial.

    Patrick Berg (7/10):

    Entrou no intervalo e ajudou a impulsionar o ataque da Noruega no meio-campo, sem errar um único passe. Teria recebido uma nota mais alta se tivesse contribuído na defesa.

    Andreas Schjelderup (6/10):

    Entrou em campo para dar mais ímpeto à Noruega, mas não conseguiu. Contudo, trouxe mais velocidade após a saída de Nusa.

    Leo Ostigard (NA):

    Não foi o suficiente para causar impacto.

    Oscar Bobb (NA):

    Entrou em campo faltando apenas seis minutos para o fim da partida.

    Ståle Solbakken (X/10):

    Deve estar muito feliz com o início da Noruega e com a classificação para as oitavas de final pela primeira vez desde 1998. No entanto, ele ainda terá preocupações quanto ao desempenho do goleiro titular e dos laterais — especialmente com a França como próximo adversário.

Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
França crest
França
FRA
Copa do Mundo
Senegal crest
Senegal
SEN
Iraque crest
Iraque
IRQ