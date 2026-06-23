Diante de um Estádio de Nova York/Nova Jersey lotado, com torcedores noruegueses barulhentos remando em uníssono como um navio viking para animar sua equipe, foi o Senegal quem se destacou logo no início. Martin Ødegaard cobrou uma falta perigosa na área, mas Edouard Mendy reagiu de forma brilhante, fazendo uma defesa espetacular com o pé para impedir que a Noruega convertesse uma chance clara.

O Senegal teve o ímpeto inicial, mas a Noruega gradualmente começou a pressionar mais à frente, forçando os Leões de Teranga a cometerem erros. Marcus Pedersen, que entrou no lugar do lesionado Julian Ryerson, aproveitou um deles, aproveitando-se de um passe para trás mal feito por Kalidou Koulibaly antes de finalizar, passando por Mendy, que ficou deslocado, e dar à Noruega a vantagem de 1 a 0 aos 43 minutos.

Após o intervalo, a Noruega aumentou o sofrimento da equipe de Pape Thiaw. Haaland recebeu um passe em profundidade perfeito de Ødegaard e finalizou com precisão, passando por Mendy aos 47 minutos, para dobrar a vantagem. O Senegal, porém, deu um lampejo de esperança seis minutos depois. A equipe pegou a Noruega no contra-ataque e, após um toque de calcanhar inteligente de Sadio Mané, Ismaila Sarr avançou para dentro da área e reduziu a diferença para 2 a 1.

A comemoração durou pouco, especialmente com o “Exterminador” à espreita. Mais uma vez, o Senegal não conseguiu afastar a bola da área, e Haaland aproveitou. O imponente atacante de 6 pés e 4 polegadas recebeu um cruzamento rasteiro e empurrou a bola para o gol à queima-roupa, restaurando a vantagem de dois gols da Noruega. A partir daí, a Noruega parecia estar no piloto automático, mas Sarr se recusou a desistir.

O ponta aproveitou um erro defensivo do adversário para diminuir o placar para 3 a 2 aos dois minutos dos nove de acréscimo. O gol revigorou a seleção do Senegal, que vem sendo marcada por polêmicas desde o início da Copa do Mundo.

De acordo com a Opta Sports, Haaland é apenas o sexto jogador na história da Copa do Mundo a marcar mais de um gol em cada uma de suas duas primeiras partidas no torneio, juntando-se a uma lista que inclui Harry Kane em 2018 e Just Fontaine em 1958.

A Noruega, que disputa sua primeira Copa do Mundo desde 1998, já está classificada para as oitavas de final. Mas ainda tem muito em jogo. A equipe está empatada em pontos com a França e ocupa o segundo lugar no Grupo I apenas por diferença de gols; as duas seleções se enfrentam na sexta-feira com a liderança do grupo em jogo.