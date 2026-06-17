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Norway GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Avaliações dos jogadores da Noruega contra o Iraque: Bem-vindo ao time, Erling Haaland! O atacante, autor de dois gols, abre o placar para os azarões na disputadíssima vitória de estreia na Copa do Mundo

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Iraque x Noruega
E. Haaland

Erling Haaland foi o protagonista esperado na vitória crucial da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque, na terça-feira, em sua primeira partida na Copa do Mundo desde 1998. Os dois gols marcados pelo atacante do Manchester City no primeiro tempo foram decisivos, ajudando a garantir que a seleção, considerada azarão, começasse com vitória em Boston, no chamado “Grupo da Morte”.

Os escandinavos tiveram um início compreensivelmente instável em seu retorno aos palcos da Copa do Mundo após uma ausência de 28 anos, mas o artilheiro do City acalmou os ânimos, esticando-se para desviar para o gol um cruzamento na trave de fundo pouco antes da marca de meia hora.

Contra todas as expectativas, o Iraque empatou em menos de 10 minutos com uma cabeçada poderosa de Ayman Hussein, mas a igualdade durou pouco, já que a pressão incansável de Haaland rendeu frutos. Ele aproveitou um passe para trás mal executado e o goleiro iraquiano demorou a reagir, com seu desvio ricocheteando no joelho do atacante e entrando no gol.

A seleção asiática voltou a atacar imediatamente, porém, e David Moller Wolfe foi forçado a fazer uma defesa crucial em um voleio à queima-roupa, enquanto Akam Hashem mandou um chute forte que passou por um fio acima da trave na última jogada do primeiro tempo.

A Noruega assumiu o controle após o intervalo, dobrando a vantagem com o substituto Leo Ostigard a pouco mais de 10 minutos do fim. Depois que Haaland perdeu a chance de marcar um hat-trick, a equipe ampliou o placar quando uma cabeçada em arco do craque cruzou o gol e acabou sendo desviada para o próprio gol por um zagueiro iraquiano.

O GOAL avalia os jogadores da Noruega em Boston...

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Orjan Nyland (6/10):

    Não teve chance alguma no gol do Iraque e não precisou fazer muitas outras defesas.

    Julian Ryerson (6/10):

    Não conseguiu avançar tanto quanto gostaria e seus cruzamentos não tiveram a qualidade de sempre.

    Kristoffer Ajer (7/10):

    Fez uma intervenção crucial para impedir Al-Hamadi quando este estava cara a cara com o gol e comandou bem a defesa.

    Torbjorn Heggem (6/10):

    Começou um pouco instável, mas acabou se acalmando, realizando vários desarmes.

    David Moller Wolfe (7/10):

    Subiu bem para o ataque e foi recompensado com uma bela assistência para o primeiro gol. Também fez um ótimo bloqueio para impedir um gol certo.

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  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Sander Berge (6/10):

    Nem sempre foi ousado o suficiente com a bola, mas quando decidiu avançar, isso resultou no primeiro gol.

    Fredrik Aursnes (6/10):

    Uma atuação simples, mas organizada, repleta de corridas por parte do jogador do Benfica.

    Martin Odegaard (6/10):

    Esperava-se que ele criasse muito mais oportunidades, considerando o adversário, mas muitas vezes ficou à margem da jogada. Ainda assim, conseguiu dar uma assistência em um escanteio.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Alexander Sorloth (5/10):

    Fica bem claro que ele não é um ponta quando se vê como ele é empurrado para a lateral do campo. Teve dificuldade para causar algum impacto real antes de ser substituído.

    Erling Haaland (8/10):

    Inevitável. Marcou com seu primeiro chute a gol em uma Copa do Mundo e foi recompensado por sua forte pressão no segundo gol. Teve um segundo tempo discreto, mas cumpriu sua missão.

    Antonio Nusa (7/10):

    Mostrou-se extremamente afiado, com jogadas de pés deslumbrantes, e teve participação no primeiro gol. Dá para entender por que ele é chamado de “Neymar norueguês”.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Oscar Bobb (6/10):

    Participação bastante discreta do ex-jogador do Manchester City.

    Kristian Thorstvedt (6/10):

    Ajudou a forçar o gol contra no final da partida e mostrou-se uma ameaça.

    Andreas Schjelderup (6/10):

    Não teve muito tempo para tocar na bola e levou uma forte pancada por causa disso.

    Leo Ostigard (7/10):

    Marcou de cabeça logo após entrar em campo.

    Patrick Berg (N/A):

    Entrou no final da partida para reforçar o meio-campo.

    Stale Solbakken (8/10):

    Uma atuação muito satisfatória para o técnico da Noruega, que sabe que a vitória nesta partida era fundamental para as chances de classificação da equipe, já que ainda terá desafios difíceis contra o Senegal e a França pela frente.

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