Avaliações dos jogadores da Noruega contra o Iraque: Bem-vindo à festa, Erling Haaland! Atacante autor de dois gols abre o placar para os azarões na disputadíssima vitória na estreia da Copa do Mundo

Os escandinavos tiveram um início compreensivelmente instável em seu retorno aos palcos da Copa do Mundo após uma ausência de 28 anos, mas o artilheiro do City acalmou os ânimos, esticando-se para desviar para o gol um cruzamento na trave de fundo pouco antes da marca de meia hora.

Contra todas as expectativas, o Iraque empatou em menos de 10 minutos com uma cabeçada poderosa de Ayman Hussein, mas a igualdade durou pouco, já que a pressão incansável de Haaland rendeu frutos. Ele aproveitou um passe para trás mal executado e o goleiro iraquiano demorou a reagir, com seu desvio ricocheteando no joelho do atacante e entrando no gol.

A seleção asiática voltou a atacar imediatamente, porém, e David Moller Wolfe foi forçado a fazer uma defesa crucial em um voleio à queima-roupa, enquanto Akam Hashem mandou um chute forte que passou por um fio acima da trave no último lance do primeiro tempo.

A Noruega assumiu o controle após o intervalo, dobrando a vantagem com o substituto Leo Ostigard a pouco mais de 10 minutos do fim. Depois que Haaland perdeu a chance de marcar um hat-trick, a equipe ampliou o placar quando uma cabeçada em arco do craque cruzou o gol e acabou sendo desviada para o próprio gol por um zagueiro iraquiano.

O GOAL avalia os jogadores da Noruega em Boston...