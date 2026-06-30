Avaliações dos jogadores da Noruega contra a Costa do Marfim: Erling Haaland é imbatível! Gol do atacante no final da partida leva os escandinavos às oitavas de final da Copa do Mundo, enquanto as jogadas heroicas de Amad Diallo não servem de nada

A seleção africana criou as melhores oportunidades no primeiro tempo, embora nenhuma fosse uma chance clara, mas um momento de magia permitiu que os noruegueses assumissem a liderança pouco antes do intervalo. Martin Odegaard encontrou Antonio Nusa na esquerda da área, e o ponta cortou para dentro e mandou um chute curvo e imparável no canto oposto da rede.

Isso pareceu dar um novo fôlego à Noruega, que imediatamente desperdiçou duas oportunidades de ouro para ampliar a vantagem. O fraco voleio de Haaland à queima-roupa foi bem bloqueado e, no escanteio resultante, o artilheiro do Manchester City não conseguiu alcançar a cabeçada de Alexander Sorloth, que passou raspando a trave.

Amad, reserva da Costa do Marfim, foi o protagonista do segundo tempo, bloqueando um chute que ia direto para o gol na linha de uma das áreas antes de combinar maravilhosamente com Nicolas Pépé na outra para empatar. O ponta do Manchester United invadiu a área, driblou um zagueiro e chutou para o fundo da rede à queima-roupa.

Mas a Noruega — e Haaland — não desistiram, e marcaram o gol da vitória a quatro minutos do fim. Patrick Berg recebeu um belo passe de Oscar Bobb e cruzou para o atacante, e a bola pareceu quicar nele e rolar para o fundo da rede. Amad quase levou o jogo para a prorrogação nos últimos instantes, mas sua cobrança de falta sublime, aos seis minutos do tempo adicional, foi defendida por Orjan Nyland.

O GOAL avalia os jogadores da Noruega em Dallas...