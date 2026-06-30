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Norway GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Avaliações dos jogadores da Noruega contra a Costa do Marfim: Erling Haaland é imbatível! Gol do atacante no final da partida leva os escandinavos às oitavas de final da Copa do Mundo, enquanto as jogadas heroicas de Amad Diallo não servem de nada

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Cote D'Ivoire x Noruega
A. Nusa

Como era de se esperar, Erling Haaland foi o herói da Noruega, já que seu gol no final da partida garantiu a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, levando os escandinavos às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira e marcando um confronto com o Brasil. O atacante do Manchester City passou grande parte da partida em segundo plano, mas apareceu na hora certa para marcar o gol da vitória a apenas quatro minutos do fim da partida em Dallas, depois que Amad Diallo, do Manchester United, havia empatado para os Elefantes.

A seleção africana criou as melhores oportunidades no primeiro tempo, embora nenhuma fosse uma chance clara, mas um momento de magia permitiu que os noruegueses assumissem a liderança pouco antes do intervalo. Martin Odegaard encontrou Antonio Nusa na esquerda da área, e o ponta cortou para dentro e mandou um chute curvo e imparável no canto oposto da rede.

Isso pareceu dar um novo fôlego à Noruega, que imediatamente desperdiçou duas oportunidades de ouro para ampliar a vantagem. O fraco voleio de Haaland à queima-roupa foi bem bloqueado e, no escanteio resultante, o artilheiro do Manchester City não conseguiu alcançar a cabeçada de Alexander Sorloth, que passou raspando a trave.

Amad, reserva da Costa do Marfim, foi o protagonista do segundo tempo, bloqueando um chute que ia direto para o gol na linha de uma das áreas antes de combinar maravilhosamente com Nicolas Pépé na outra para empatar. O ponta do Manchester United invadiu a área, driblou um zagueiro e chutou para o fundo da rede à queima-roupa.

Mas a Noruega — e Haaland — não desistiram, e marcaram o gol da vitória a quatro minutos do fim. Patrick Berg recebeu um belo passe de Oscar Bobb e cruzou para o atacante, e a bola pareceu quicar nele e rolar para o fundo da rede. Amad quase levou o jogo para a prorrogação nos últimos instantes, mas sua cobrança de falta sublime, aos seis minutos do tempo adicional, foi defendida por Orjan Nyland.

O GOAL avalia os jogadores da Noruega em Dallas...

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Orjan Nyland (7/10):

    Não teve muito trabalho no início, mas fez uma boa defesa contra Pepe logo após o intervalo e dominou sua área. Fez uma defesa espetacular nos acréscimos.

    Marcus Pedersen (5/10):

    Aproveitou todas as oportunidades para avançar, mas parecia receoso de Yan Diomande no contra-ataque.

    Kristoffer Ajer (7/10):

    O jogador do Brentford curtiu o confronto físico contra Ange-Yoan Bonny e foi muito sólido.

    Torbjorn Heggem (6/10):

    Fez uma importante intervenção logo no início dentro da sua própria área de seis jardas. Foi impedido por um bloqueio na linha do gol.

    David Moller Wolfe (5/10):

    Subiu para o ataque, mas teve dificuldades contra o habilidoso Pepe. Teve sorte de escapar de uma punição por ter derrubado Diomande e poderia ter feito mais para impedir a arrancada de Amad.

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  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Sander Berge (5/10):

    Teve bastante posse de bola, mas demonstrou pouca ousadia quando a tinha nos pés. Não fez o suficiente para impedir Amad.

    Patrick Berg (7/10):

    Cobriu bastante espaço e se saiu bem nos duelos. Fez uma corrida perfeita como terceiro homem e sabia exatamente onde Haaland estava para dar a assistência do gol da vitória.

    Martin Odegaard (6/10):

    Teve dificuldade para abrir o placar antes de dar sua terceira assistência em outras tantas partidas, levando ao gol de Nusa. Muitas vezes, demorava demais com a bola.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Alexander Sorloth (5/10):

    Ficou um pouco à margem como ponta, mas começou a causar algum estrago quando se deslocou para o centro, aproveitando sua habilidade no jogo aéreo.

    Erling Haaland (7/10):

    Desempenho típico de Haaland. Deixou passar algumas meias-oportunidades e já havia ficado de fora da jogada antes de mandar a bola para o fundo da rede, marcando o gol da vitória.

    Antonio Nusa (7/10):

    Teve dificuldade para receber a bola, mas surgiu com um momento de genialidade individual para dar a vantagem à sua seleção. Também teve alguns bons momentos com a bola nos pés.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Reservas e Técnico

    Andreas Schjelderup (6/10):

    Desperdiçou algumas posições promissoras.

    Oscar Bobb (7/10):

    Passe maravilhoso na jogada que resultou no gol da vitória.

    Fredrik Aursnes (N/A):

    Entrou para atuar como lateral-direito no final da partida.

    Stale Solbakken (7/10):

    Deve estar muito satisfeito por ver que seus substitutos fizeram a diferença decisiva, enquanto sua equipe faz mais história na América do Norte.