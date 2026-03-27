Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
England Uruguay ratingsGetty
Richard Martin

Traduzido por

Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra o Uruguai: o retorno cheio de altos e baixos de Ben White! O craque do Arsenal passa de vilão a herói e volta a ser vilão, enquanto Cole Palmer ofusca Phil Foden nas disputas pela Copa do Mundo

Player ratings
Inglaterra
Uruguai
Amistosos
Especiais e Opinião
Inglaterra x Uruguai

Ben White passou por todo tipo de emoção ao assumir inesperadamente o papel principal no empate sem brilho de 1 a 1 da Inglaterra contra o Uruguai. O lateral foi vaiado pela própria torcida quando entrou em campo e novamente depois de dar a vantagem aos Três Leões em um escanteio. Ele foi alvo de ainda mais críticas quando sua entrada imprudente resultou em um pênalti, que Federico Valverde converteu para empatar nos acréscimos.

O Uruguai foi a seleção mais difícil, pelo menos no papel, que a Inglaterra enfrentou sob o comando de Tuchel depois do Senegal. Mas a partida pareceu perder importância quando Tuchel escalou jogadores que estão à margem do time titular, e até mesmo do elenco, para o jogo, tendo convocado 35 jogadores para os dois amistosos. Com Harry Kane, Declan Rice e outros ficando de fora e nem mesmo entrando na lista, Marcus Rashford e Phil Foden foram os nomes de maior destaque, com Harry Maguire e Jordan Henderson sendo os mais experientes. 

Não demorou muito para que o entusiasmo dos torcedores ingleses pelo jogo diminuísse, já que aviões de papel — o sinal de um jogo monótono em Wembley — voaram durante uma pausa na partida, quando o uruguaio Joaquín Piquerez recebeu atendimento médico após um choque desajeitado com Noni Madueke. Ambos os jogadores tiveram que sair de campo lesionados.

Rashford foi o jogador mais brilhante da Inglaterra em um primeiro tempo altamente esquecível, mas Cole Palmer elevou ainda mais o nível do time da casa ao entrar em campo, e foi a partir de seu escanteio que White colocou os Três Leões na frente. Mas este foi um jogo que a Inglaterra mal merecia vencer, e pareceu apropriado que uma partida feia da equipe de Tuchel tivesse um final feio, já que Valverde, do Real Madrid, converteu o pênalti após a falta de White ter sido marcada.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra em Wembley...

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    Goleiro e defesa

    James Trafford (6/10):

    Uma estreia tranquila pela Inglaterra até enfrentar o pênalti. Antes disso, suas únicas tarefas eram sair para defender cruzamentos e socar ou pegar a bola, já que ele teve uma atuação mais tranquila — embora menos memorável — em Wembley, em comparação com a final da Carabao Cup no domingo.

    Tino Livramento (6/10):

    Defendeu com segurança, mas não demonstrou muito do dinamismo ofensivo pelo qual é conhecido.

    Fikayo Tomori (5/10):

    Não exalou exatamente confiança. Um cabeceio desleixado abriu caminho para Agustin Canobbio chegar ao gol e ele perdeu a bola algumas vezes.

    Harry Maguire (6/10):

    Defendeu com confiança e levou a bola para frente com desenvoltura. Um retorno bem-vindo após 18 meses longe da seleção, e usar a braçadeira de capitão quando Henderson saiu de campo deve ter sido uma sensação boa.

    Djed Spence (5/10):

    Deu apoio para Rashford avançar, embora parecesse prejudicado por jogar pela esquerda e tenha perdido a bola em uma posição perigosa.

    • Publicidade
  • Phil Foden England UruguayGetty

    Meio-campo

    James Garner (6/10):

    Uma estreia impressionante, dando muito o que pensar ao Uruguai com suas cobranças de jogadas ensaiadas e conectando bem o jogo.

    Jordan Henderson (6/10):

    Teve um ótimo desempenho no primeiro tempo, por isso foi um pouco confuso vê-lo ser substituído no intervalo por Adam Wharton.

    Phil Foden (6/10):

    Mais uma atuação decepcionante pela seleção, especialmente porque lhe foi dada liberdade de ação. Sofreu uma falta feia de Ronald Araújo, mas, estranhamente, teve seu melhor momento da partida, chutando rasteiro a gol, minutos depois, mas saiu logo em seguida.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Ataque

    Noni Madueke (6/10):

    Fez algumas jogadas brilhantes pela direita, mas sua noite acabou mais cedo depois que Rodrigo Aguirre o atingiu com força no primeiro tempo.

    Dominic Solanke (6/10)

    Trabalhou duro, mas ofereceu pouca ameaça, não conseguindo aproveitar uma cobrança rápida de falta e não conseguindo incomodar Fernando Muslera com nenhuma de suas duas tentativas de gol.

    Marcus Rashford (7/10):

    A única coisa que tornou o primeiro tempo minimamente assistível foram suas arrancadas pela ala esquerda, incluindo uma em que deixou vários defensores para trás.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Jarrod Bowen (6/10):

    Persistente, embora não tenha sido particularmente perigoso.

    Adam Wharton (6/10):

    Elevou o nível de jogo da Inglaterra graças aos seus passes ousados.

    Cole Palmer (7/10):

    Injetou mais energia e cobrou o escanteio que resultou no gol.

    Dominic Calvert-Lewin (5/10):

    Devia ter aproveitado muito melhor a sua cabeçada livre.

    Harvey Barnes (6/10):

    Ficou aquém de Rashford na ala esquerda.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Fez sua primeira partida pela Inglaterra em 18 meses.

    Ben White (6/10):

    Seu gol de rebote foi anulado por sua entrada desajeitada em Vinas.

    Lewis Hall (N/A):

    Não teve muito tempo para fazer a diferença na lateral esquerda.

    Thomas Tuchel (5/10):

    Uma oportunidade perdida contra uma das melhores equipes que já enfrentou, pois ele arriscou demais. A Inglaterra estava completamente desorganizada.

Amistosos
Argélia crest
Argélia
ARG
Uruguai crest
Uruguai
URU
Amistosos
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Japão crest
Japão
JAP