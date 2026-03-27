Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra o Uruguai: o retorno cheio de altos e baixos de Ben White! O craque do Arsenal passa de vilão a herói e volta a ser vilão, enquanto Cole Palmer ofusca Phil Foden nas disputas pela Copa do Mundo

O Uruguai foi a seleção mais difícil, pelo menos no papel, que a Inglaterra enfrentou sob o comando de Tuchel depois do Senegal. Mas a partida pareceu perder importância quando Tuchel escalou jogadores que estão à margem do time titular, e até mesmo do elenco, para o jogo, tendo convocado 35 jogadores para os dois amistosos. Com Harry Kane, Declan Rice e outros ficando de fora e nem mesmo entrando na lista, Marcus Rashford e Phil Foden foram os nomes de maior destaque, com Harry Maguire e Jordan Henderson sendo os mais experientes.

Não demorou muito para que o entusiasmo dos torcedores ingleses pelo jogo diminuísse, já que aviões de papel — o sinal de um jogo monótono em Wembley — voaram durante uma pausa na partida, quando o uruguaio Joaquín Piquerez recebeu atendimento médico após um choque desajeitado com Noni Madueke. Ambos os jogadores tiveram que sair de campo lesionados.

Rashford foi o jogador mais brilhante da Inglaterra em um primeiro tempo altamente esquecível, mas Cole Palmer elevou ainda mais o nível do time da casa ao entrar em campo, e foi a partir de seu escanteio que White colocou os Três Leões na frente. Mas este foi um jogo que a Inglaterra mal merecia vencer, e pareceu apropriado que uma partida feia da equipe de Tuchel tivesse um final feio, já que Valverde, do Real Madrid, converteu o pênalti após a falta de White ter sido marcada.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra em Wembley...