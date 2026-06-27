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England Panama ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra o Panamá: Jude Bellingham, mereces um aplauso! Magnífico meio-campista impulsiona os apáticos “Três Leões” e garante a liderança do grupo na Copa do Mundo

Player ratings
Inglaterra
J. Bellingham
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Panamá x Inglaterra

Jude Bellingham foi o destaque da partida em que a Inglaterra garantiu a liderança do Grupo L nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 2 a 0 sobre o Panamá no sábado. O meio-campista abriu o placar pouco depois da marca de uma hora de jogo e, em seguida, deu uma assistência para Harry Kane, enquanto a equipe de Thomas Tuchel apresentou uma atuação pouco inspiradora, apesar do resultado positivo.

A Inglaterra fez cinco alterações após o decepcionante empate com Gana na última partida, e um dos jogadores que entrou, Marcus Rashford, obrigou Orlando Mosquera a fazer uma boa defesa, rasteira à sua direita, com um chute da entrada da área.

Os Três Leões não conseguiram dar continuidade ao ataque a partir daí, porém, e Jordan Pickford foi obrigado a fazer uma defesa logo após o intervalo para hidratação, depois que José Luis Rodríguez passou pela defesa inglesa.

Rashford teve mais algumas oportunidades antes do intervalo: primeiro cabeceou por cima e, em seguida, chutou uma falta com efeito que passou rente à trave; e foi ele quem teve a primeira chance do segundo tempo, quando avançou pela esquerda e chutou na rede lateral.

Kane obrigou Mosquera a fazer uma defesa logo em seguida, antes que a Inglaterra finalmente abrisse o placar, quando Bellingham conseguiu mandar um voleio no primeiro poste após cobrança de escanteio de Bukayo Saka. Cinco minutos depois, o jogador do Real Madrid virou garçom ao cruzar para Kane cabecear para o gol à queima-roupa e se tornar o maior artilheiro da Inglaterra na história da Copa do Mundo.

A equipe de Tuchel viajará agora para Atlanta na quarta-feira para a partida das oitavas de final, com o objetivo de acabar com 60 anos de sofrimento na América do Norte.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra em Nova Jersey...

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Jordan Pickford (6/10):

    Fez uma boa defesa ao impedir Rodriguez no meio do primeiro tempo. A distribuição da bola deixou um pouco a desejar em alguns momentos, mas se saiu bem nas saídas.

    Jarell Quansah (5/10):

    Entrou no lugar do lesionado James, mas não ofereceu nem de longe a mesma ameaça ofensiva. Tornou-se mais uma opção para a lateral-direita a ser vítima das lesões e foi forçado a sair pouco depois da marca de uma hora de jogo.

    Ezri Konsa (4/10):

    Deu ao Panamá uma meia-chance logo nos primeiros segundos e demorou um pouco para recuperar a compostura. Atuação muito irregular do jogador do Aston Villa.

    Marc Guehi (6/10):

    De longe o mais seguro da dupla de zagueiros centrais da Inglaterra. É surpreendente que ele não tenha sido titular na estreia do torneio.

    Nico O’Reilly (6/10):

    Deixou um pouco de espaço demais atrás em alguns momentos, mas mostrou sua qualidade com a bola. Excelente passe em profundidade para Bellingham na jogada que resultou no segundo gol.

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  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Elliot Anderson (4/10):

    Às vezes ficou desarmado sem Rice ao seu lado e perdeu a posse de bola com mais frequência do que gostaria. As cobranças de jogadas ensaiadas também não foram muito boas. Para ser justo, talvez ele tivesse outras 116 milhões de coisas na cabeça...

    Jude Bellingham (9/10):

    Alocado em uma função mais recuada, o que lhe permitiu ter mais contato com a bola, e sempre pareceu ser o jogador com mais chances de criar algo para a Inglaterra. Ainda assim, conseguiu fazer algumas investidas bem sincronizadas para a frente, o que acabou levando-o a dar a assistência para o segundo gol, depois de ter marcado ele mesmo o primeiro com uma finalização inteligente para abrir o placar.

    Morgan Rogers (4/10):

    Teve alguns bons toques de bola de costas para o gol, mas teve dificuldade para se envolver no jogo fora disso. Não teve espaço para avançar contra a defesa do Panamá a partir de sua posição de camisa 10.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (5/10):

    Iniciou algumas jogadas promissoras, mas teve dificuldades para criar algo digno de nota, já que ainda está se recuperando para voltar à plena forma física. Seu último toque foi o cruzamento para o gol de Bellingham, e ele foi substituído logo em seguida.

    Harry Kane (6/10):

    Mais uma vez, ficou à margem das jogadas durante o primeiro tempo. Começou a receber mais passes após o intervalo e, depois de forçar Mosquera a fazer uma defesa, marcou com uma bela cabeçada.

    Marcus Rashford (6/10):

    Parecia o jogador com mais chances de marcar pela Inglaterra na primeira hora e representou uma ameaça com seus dribles diretos. No entanto, o passe final para dentro da área ficou longe de ser perfeito.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    Reservas e Técnico

    Djed Spence (6/10):

    Entrou no lugar do lesionado Quansah e mostrou-se bastante confiável.

    Noni Madueke (6/10):

    Mostrou-se promissor ao substituir Saka e quase marcou no final da partida.

    Eberechi Eze (5/10):

    Teve dificuldades para se destacar após substituir Bellingham no segundo intervalo para hidratação.

    Jordan Henderson (N/A):

    Tornou-se o primeiro jogador da Inglaterra a disputar sete grandes torneios ao substituir Anderson no final da partida.

    Ollie Watkins (N/A):

    Deixou Kane descansar nos minutos finais.

    Thomas Tuchel (5/10):

    Sem Rice, sua equipe sofreu muitos contra-ataques e careceu de criatividade no ataque, com exceção de Bellingham. Acabou se saindo bem graças à genialidade de seu maestro no meio-campo.