Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra o Panamá: Jude Bellingham, mereces um aplauso! Magnífico meio-campista impulsiona os apáticos “Três Leões” e garante a liderança do grupo na Copa do Mundo

A Inglaterra fez cinco alterações após o decepcionante empate com Gana na última partida, e um dos jogadores que entrou, Marcus Rashford, obrigou Orlando Mosquera a fazer uma boa defesa, rasteira à sua direita, com um chute da entrada da área.
Os Três Leões não conseguiram dar continuidade ao ataque a partir daí, porém, e Jordan Pickford foi obrigado a fazer uma defesa logo após o intervalo para hidratação, depois que José Luis Rodríguez passou pela defesa inglesa.
Rashford teve mais algumas oportunidades antes do intervalo: primeiro cabeceou por cima e, em seguida, chutou uma falta com efeito que passou rente à trave; e foi ele quem teve a primeira chance do segundo tempo, quando avançou pela esquerda e chutou na rede lateral.
Kane obrigou Mosquera a fazer uma defesa logo em seguida, antes que a Inglaterra finalmente abrisse o placar, quando Bellingham conseguiu mandar um voleio no primeiro poste após cobrança de escanteio de Bukayo Saka. Cinco minutos depois, o jogador do Real Madrid virou garçom ao cruzar para Kane cabecear para o gol à queima-roupa e se tornar o maior artilheiro da Inglaterra na história da Copa do Mundo.
A equipe de Tuchel viajará agora para Atlanta na quarta-feira para a partida das oitavas de final, com o objetivo de acabar com 60 anos de sofrimento na América do Norte.
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