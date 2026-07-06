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Tom Maston

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Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra o México: Jude Bellingham, que jogada! Os “Three Lions”, com apenas dez jogadores, silenciam o Azteca, enquanto Jordan Pickford, Harry Kane e outros brilham em uma partida épica da Copa do Mundo

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Inglaterra
J. Bellingham
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
México x Inglaterra

A Inglaterra realizou uma de suas melhores atuações em Copas do Mundo ao derrotar o México por 3 a 2 no domingo e garantir uma vaga nas quartas de final do torneio de 2026. Jude Bellingham marcou duas vezes no primeiro tempo, enquanto Harry Kane manteve-se na disputa pela Chuteira de Ouro com um pênalti, e os Três Leões conseguiram segurar a vitória apesar de jogarem a maior parte do segundo tempo com 10 jogadores, após o cartão vermelho recebido por Jarell Quansah.

Depois que o início da partida foi adiado em uma hora devido a tempestades nas proximidades do Estádio Azteca, o México partiu para cima logo de cara, e Jordan Pickford precisou dar o seu melhor para se abaixar rapidamente e defender uma cabeçada em mergulho de Raúl Jiménez.

A Inglaterra foi entrando gradualmente no jogo e abriu o placar aos 36 minutos, quando Bukayo Saka chegou à linha de fundo e cruzou para o segundo poste, onde Bellingham cabeceou para o gol. A equipe levou apenas 98 segundos para ampliar a vantagem, com Bellingham empurrando a bola para o gol após passe de Kane.

O “El Tri”, porém, reagiu com força antes do intervalo, e Julián Quiñones reduziu a diferença pela metade com uma finalização poderosa, após uma cobrança de falta na área não ter sido devidamente afastada. Jiménez então esteve duas vezes perto de empatar: primeiro chutou para fora, e depois teve outra cabeçada defendida de forma espetacular por Pickford.

A equipe de Thomas Tuchel começou bem o segundo tempo, e Bellingham quase marcou um hat-trick acidental ao desviar o voleio de Nico O’Reilly na trave. No entanto, tudo deu uma reviravolta quando Quansah foi expulso por uma entrada alta em Jesús Gallardo, após intervenção do VAR.

Os Três Leões continuaram representando uma ameaça e ampliaram a vantagem depois que Anthony Gordon sofreu falta do goleiro mexicano Raúl Rangel, e Kane não desperdiçou a cobrança de pênalti. A alegria durou pouco, porém, pois Kane cometeu uma falta e Jiménez converteu seu próprio pênalti.

A partir daí, a Inglaterra foi forçada a resistir a uma enxurrada de ataques dos co-anfitriões, mas Pickford não precisou fazer nenhuma defesa difícil, já que ele e sua defesa se mantiveram firmes, garantindo um confronto com a Noruega em Miami no sábado.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra na Cidade do México...

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Jordan Pickford (9/10):

    Fez duas defesas excelentes para impedir Jimenez de marcar no primeiro tempo e foi decisivo em tudo o que fez após um torneio difícil.

    Jarell Quansah (4/10):

    Tinha se saído bem contra Quinones, mas sua entrada imprudente foi claramente merecedora de cartão vermelho e colocou sua equipe em desvantagem.

    Ezri Konsa (6/10):

    Jiménez conseguiu passar pelo zagueiro central do Aston Villa em algumas ocasiões no primeiro tempo, enquanto seu desarme fraco permitiu que Quinones fizesse o 2 a 1. Melhorou após o intervalo, especialmente depois de ser reposicionado na lateral-direita.

    Marc Guehi (8/10):

    Demonstrou toda a sua variedade de passes, ao mesmo tempo em que proporcionou solidez no centro da defesa da Inglaterra.

    Nico O’Reilly (6/10):

    Teve uma atuação dinâmica na lateral-esquerda que quase resultou em um gol no início do segundo tempo. Deixou-se levar pela emoção em alguns momentos da segunda etapa, quando os ânimos estavam exaltados.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Elliot Anderson (7/10):

    Uma excelente pressão recuperou a posse de bola e resultou no segundo gol. Foi sua melhor atuação no torneio até agora, com passes precisos e desarmes decididos.

    Declan Rice (8/10):

    Recuperou-se após receber um cartão amarelo logo no primeiro minuto e impôs uma presença dominante no meio-campo. Uma arrancada exaustiva ajudou a criar a jogada do primeiro gol.

    Jude Bellingham (9/10):

    Duas jogadas brilhantes em direção ao segundo poste renderam-lhe seus dois gols, enquanto sua entrada em Montes no final do primeiro tempo manteve a Inglaterra na frente. Buscou constantemente levar sua equipe para frente, embora tenha se aventurado em algumas jogadas sem saída que resultaram em perdas de posse.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Ataque

    Bukayo Saka (6/10):

    Fez uma jogada brilhante ao chegar à linha de fundo e dar o cruzamento para o primeiro gol. Não esteve sempre no seu melhor, mas se empenhou bastante antes de ser substituído após o cartão vermelho.

    Harry Kane (7/10):

    Mais um gol e uma assistência do capitão em uma partida em que a maior parte de seu melhor trabalho ocorreu na defesa. Teve azar ao sofrer o pênalti.

    Anthony Gordon (9/10):

    Aproveitou sua velocidade com grande eficácia, confirmando sua boa atuação contra a República Democrática do Congo com mais uma exibição impressionante. Foi brilhante ao conquistar o pênalti e ofereceu uma saída de bola após o cartão vermelho.

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    Reservas e Técnico

    John Stones (7/10):

    Fez algumas defesas cruciais após entrar em campo logo após o cartão vermelho.

    Djed Spence (7/10):

    Fez algumas entradas magníficas no último momento, enquanto o México continuava avançando.

    Dan Burn (7/10):

    Deu à Inglaterra presença física na defesa para lidar com as bolas que chegavam à área.

    Morgan Rogers (N/A):

    Trouxe mais energia à defesa avançada após entrar no lugar de Kane.

    Thomas Tuchel (8/10):

    Preparou sua equipe perfeitamente para o desafio no Azteca, e os jogadores corresponderam às expectativas. Fez as substituições certas para reforçar a defesa, e os jogadores o deixaram orgulhoso.

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