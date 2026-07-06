Depois que o início da partida foi adiado em uma hora devido a tempestades nas proximidades do Estádio Azteca, o México partiu para cima logo de cara, e Jordan Pickford precisou dar o seu melhor para se abaixar rapidamente e defender uma cabeçada em mergulho de Raúl Jiménez.

A Inglaterra foi entrando gradualmente no jogo e abriu o placar aos 36 minutos, quando Bukayo Saka chegou à linha de fundo e cruzou para o segundo poste, onde Bellingham cabeceou para o gol. A equipe levou apenas 98 segundos para ampliar a vantagem, com Bellingham empurrando a bola para o gol após passe de Kane.

O “El Tri”, porém, reagiu com força antes do intervalo, e Julián Quiñones reduziu a diferença pela metade com uma finalização poderosa, após uma cobrança de falta na área não ter sido devidamente afastada. Jiménez então esteve duas vezes perto de empatar: primeiro chutou para fora, e depois teve outra cabeçada defendida de forma espetacular por Pickford.

A equipe de Thomas Tuchel começou bem o segundo tempo, e Bellingham quase marcou um hat-trick acidental ao desviar o voleio de Nico O’Reilly na trave. No entanto, tudo deu uma reviravolta quando Quansah foi expulso por uma entrada alta em Jesús Gallardo, após intervenção do VAR.

Os Três Leões continuaram representando uma ameaça e ampliaram a vantagem depois que Anthony Gordon sofreu falta do goleiro mexicano Raúl Rangel, e Kane não desperdiçou a cobrança de pênalti. A alegria durou pouco, porém, pois Kane cometeu uma falta e Jiménez converteu seu próprio pênalti.

A partir daí, a Inglaterra foi forçada a resistir a uma enxurrada de ataques dos co-anfitriões, mas Pickford não precisou fazer nenhuma defesa difícil, já que ele e sua defesa se mantiveram firmes, garantindo um confronto com a Noruega em Miami no sábado.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra na Cidade do México...