Sean Walsh

Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra o Japão: Cole Palmer faz uma péssima partida em Wembley, enquanto Phil Foden volta a ficar aquém das expectativas, e o amistoso de preparação para a Copa do Mundo termina em uma derrota decepcionante

Inglaterra x Japão

No último jogo da Inglaterra antes do fim da temporada de clubes 2025-26, a seleção perdeu por 1 a 0 em casa para o Japão, em um amistoso disputado na terça-feira. Thomas Tuchel fez 10 alterações na equipe que começou o empate em 1 a 1 com o Uruguai na última sexta-feira, colocando em campo a maioria de seus jogadores preferidos que devem ir para a Copa do Mundo — com exceção de Harry Kane e Jude Bellingham, que não estavam em condições físicas ideais —, mas eles apresentaram um desempenho desorganizado que levantou mais dúvidas sobre suas chances de conquistar o título neste verão.

No meio do primeiro tempo, o Japão abriu o placar. Cole Palmer perdeu a posse de bola de forma desleal para Kaoru Mitoma, que deu início a um rápido contra-ataque, culminando com o ponta do Brighton empurrando a bola para o fundo da rede após um cruzamento rasteiro de Keito Nakamura pela direita da Inglaterra.

A Inglaterra esteve perto de empatar logo em seguida, quando Jordan Pickford lançou Anthony Gordon, que vinha por trás, com um passe longo espetacular por cima da zaga visitante; a bola acabou chegando a Elliot Anderson na entrada da área, mas seu chute com efeito foi desviado na trave. O próprio Japão acertou a trave pouco antes do intervalo, quando Ayase Ueda passou pela armadilha do impedimento e viu seu chute ser bloqueado por Ezri Konsa na trave.

A menos de 15 minutos do fim, Marcus Rashford acertou as mãos do goleiro Zion Suzuki com um voleio forte, enquanto Jarrod Bowen chutou a bola para fora na rebatida, quando a Inglaterra finalmente mostrou vontade de tentar empatar novamente.

Tuchel colocou Dan Burn e Harry Maguire em campo para aumentar a ameaça nas jogadas ensaiadas dos anfitriões, e o zagueiro do Manchester United teve uma cabeçada tirada em cima da linha segundos após entrar, mas essa foi a ocasião mais próxima que os Três Leões chegaram de marcar, e foram vaiados ao saírem de campo após quatro minutos de acréscimos.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra no Estádio de Wembley...

    Goleiro e defesa

    Jordan Pickford (6/10):

    Sofreu um gol pela Inglaterra pela primeira vez desde outubro de 2024, quando Lee Carsley era técnico interino, uma sequência de 536 dias. Fez algumas defesas decentes e foi um bom distribuidor de bola da defesa.

    Ben White (5/10):

    O Japão sabia que White subiria muito e deixaria espaço atrás dele, e explorou isso à perfeição, atacando notavelmente essa área do campo, o que levou ao primeiro gol de Mitoma. Não contribuiu o suficiente com a bola para justificar sua inclusão no time, especialmente com Alexander-Arnold ficando de fora. Foi substituído por Livramento.

    Ezri Konsa (6/10):

    Usou bem sua velocidade na recuperação, além de ter se mostrado seguro com a bola. Foi substituído no final da partida por Maguire.

    Marc Guehi (6/10):

    Nomeado capitão com a ausência do habitual capitão Kane. Mais ousado nos passes do que Konsa, embora raramente tenha sido bem-sucedido. Substituído por Burn com o tempo se esgotando.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Usou sua presença física considerável para recuperar bolas perdidas no meio-campo e no terço final do campo, embora não tenha sido exatamente sólido na defesa. Foi substituído por Hall.

    Meio-campo

    Elliot Anderson (6/10):

    O meio-campista mais conectivo da Inglaterra, recuperando a posse de bola e avançando o jogo tanto com suas jogadas individuais quanto com sua excelente variedade de passes.

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Seguro na posse de bola, mas ficou para trás na defesa, falhando algumas entradas e interceptações importantes. Foi substituído por Garner.

    Cole Palmer (4/10):

    Teve total liberdade criativa como titular no número 10, mas fez muito pouco, perdendo a posse de bola constantemente e cedendo-a de forma precipitada, o que levou ao gol de Mitoma. Foi substituído por Bowen.

    Ataque

    Morgan Rogers (4/10):

    Tuchel deixou bem claro no outono de 2025 que via Rogers como um camisa 10, então sua decisão de colocá-lo na lateral logo no início foi extremamente incompreensível. Ele mal tocou na bola até se posicionar mais centralmente após a entrada de Bowen.

    Phil Foden (4/10):

    O único jogador a manter a vaga no time titular que enfrentou o Uruguai, com a ausência de Kane. Utilizado como falso nove, mostrou alguns lampejos de qualidade em suas jogadas de ligação, embora pouco dentro da área. Foi substituído por Solanke.

    Anthony Gordon (4/10):

    Participou bastante, mas desperdiçou as chances que surgiram. Cometeu o erro de dar toques demais na bola em vez de passar pelos zagueiros com sua velocidade. Foi substituído por Rashford.

    Reservas e técnico

    Tino Livramento (5/10):

    Entrou no lugar de White. Não atacou com a mesma agressividade do zagueiro do Arsenal, o que prejudicou a Inglaterra, já que a equipe perdia por um gol quando ele entrou em campo.

    Lewis Hall (6/10):

    Entrou no lugar de O'Reilly. Mostrou-se muito mais disposto do que seu companheiro de equipe no Newcastle, Livramento, a avançar para o terço final do campo.

    Jarrod Bowen (5/10):

    Substituiu Palmer. Causou dores de cabeça ao Japão com seu posicionamento mais recuado em comparação com Rogers, que começou na ala direita.

    Dominic Solanke (5/10):

    Entrou no lugar do falso nove Foden, mas não trouxe a presença exigida dele.

    Marcus Rashford (5/10):

    Entrou no lugar de Gordon. Desleixado nos passes, mas pelo menos foi perigoso.

    James Garner (5/10):

    Substituiu Mainoo. O “mini-Valverde” de Tuchel foi amplamente neutralizado.

    Dan Burn (N/A):

    Entrou no final do jogo no lugar de Guehi.

    Harry Maguire (N/A):

    Também entrou nos minutos finais, substituindo Konsa. Teve uma cabeçada forte defendida na linha logo em seu primeiro toque.

    Thomas Tuchel (4/10):

    A Inglaterra parecia um time de estranhos e perdeu muito ímpeto na reta final para a Copa do Mundo.