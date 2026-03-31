No meio do primeiro tempo, o Japão abriu o placar. Cole Palmer perdeu a posse de bola de forma desleal para Kaoru Mitoma, que deu início a um rápido contra-ataque, culminando com o ponta do Brighton empurrando a bola para o fundo da rede após um cruzamento rasteiro de Keito Nakamura pela direita da Inglaterra.
A Inglaterra esteve perto de empatar logo em seguida, quando Jordan Pickford lançou Anthony Gordon, que vinha por trás, com um passe longo espetacular por cima da zaga visitante; a bola acabou chegando a Elliot Anderson na entrada da área, mas seu chute com efeito foi desviado na trave. O próprio Japão acertou a trave pouco antes do intervalo, quando Ayase Ueda passou pela armadilha do impedimento e viu seu chute ser bloqueado por Ezri Konsa na trave.
A menos de 15 minutos do fim, Marcus Rashford acertou as mãos do goleiro Zion Suzuki com um voleio forte, enquanto Jarrod Bowen chutou a bola para fora na rebatida, quando a Inglaterra finalmente mostrou vontade de tentar empatar novamente.
Tuchel colocou Dan Burn e Harry Maguire em campo para aumentar a ameaça nas jogadas ensaiadas dos anfitriões, e o zagueiro do Manchester United teve uma cabeçada tirada em cima da linha segundos após entrar, mas essa foi a ocasião mais próxima que os Três Leões chegaram de marcar, e foram vaiados ao saírem de campo após quatro minutos de acréscimos.
O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra no Estádio de Wembley...