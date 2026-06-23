Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra Gana: Harry Kane tem uma atuação desastrosa, enquanto Jude Bellingham e Anthony Gordon enfrentam dificuldades, e os “Três Leões”, em péssima forma, são obrigados a se contentar com um empate sem graça na Copa do Mundo, em Boston

A Inglaterra dominou em termos de posse de bola e território durante o primeiro tempo, mas teve dificuldades para criar oportunidades dignas de nota. Declan Rice chutou com força uma cobrança de falta por cima do travessão e Harry Kane teve um chute bloqueado, mas a equipe não conseguiu acertar nenhum chute no alvo nos primeiros 45 minutos.

Isso mudou após o intervalo, quando Anthony Gordon e Kane obrigaram Benjamin Asare a fazer defesas fáceis, mas os Três Leões raramente deram a impressão de que iriam abrir o placar, apesar da entrada de jogadores como Bukayo Saka e Morgan Rogers.

Tudo mudou nos últimos cinco minutos: primeiro, Saka teve um chute defendido por Asare; em seguida, Nico O’Reilly cabeceou na trave; e, por fim, Kane mandou a bola por cima do gol no rebote.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra em Boston...