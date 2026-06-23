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Tom Maston

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Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra Gana: Harry Kane tem uma atuação desastrosa, enquanto Jude Bellingham e Anthony Gordon enfrentam dificuldades, e os “Três Leões”, em péssima forma, são obrigados a se contentar com um empate sem graça na Copa do Mundo, em Boston

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H. Kane
Copa do Mundo
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Inglaterra x Gana

A Inglaterra voltou à realidade na Copa do Mundo ao empatar em 0 a 0 com Gana nesta terça-feira. Ao contrário do que aconteceu contra a Croácia na estreia, a equipe de Thomas Tuchel não conseguiu criar jogadas no terço final do campo contra as Estrelas Negras e, assim, perdeu a chance de garantir a liderança do Grupo L com uma partida de antecedência.

A Inglaterra dominou em termos de posse de bola e território durante o primeiro tempo, mas teve dificuldades para criar oportunidades dignas de nota. Declan Rice chutou com força uma cobrança de falta por cima do travessão e Harry Kane teve um chute bloqueado, mas a equipe não conseguiu acertar nenhum chute no alvo nos primeiros 45 minutos.

Isso mudou após o intervalo, quando Anthony Gordon e Kane obrigaram Benjamin Asare a fazer defesas fáceis, mas os Três Leões raramente deram a impressão de que iriam abrir o placar, apesar da entrada de jogadores como Bukayo Saka e Morgan Rogers.

Tudo mudou nos últimos cinco minutos: primeiro, Saka teve um chute defendido por Asare; em seguida, Nico O’Reilly cabeceou na trave; e, por fim, Kane mandou a bola por cima do gol no rebote.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra em Boston...

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Jordan Pickford (6/10):

    Quase não foi testado no gol da Inglaterra. Teve um pouco de sorte quando saiu do gol e colidiu com Adu no segundo tempo.

    Reece James (5/10):

    Os cruzamentos para a área não tiveram a convicção necessária. Fez um trabalho decente na marcação de Semenyo.

    Ezri Konsa (6/10):

    Teve bastante contato com a bola, já que a Inglaterra construía jogadas continuamente a partir da defesa. Raramente foi incomodado pelo ataque de Gana, embora tenha tido um pouco de sorte, pois uma bandeira de impedimento fez com que sua entrada questionável em Adu não fosse punida.

    Marc Guehi (6/10):

    Não cometeu nenhum erro em seu retorno à escalação, embora quase não tivesse nada para fazer além de manter a bola em movimento. Teve uma cabeçada no final da partida defendida na linha.

    Djed Spence (7/10):

    Uma escolha surpreendente na lateral-esquerda, mas se saiu bem, principalmente na defesa. Foi substituído pouco depois da marca de uma hora de jogo.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Elliot Anderson (5/10):

    Não foi suficientemente forte no meio-campo em várias ocasiões e não teve a astúcia necessária para abrir o jogo do Gana a partir da defesa. Além disso, desperdiçou algumas chances de cabeçada.

    Declan Rice (5/10):

    Longe de seu melhor desempenho. Combinou bem com Gordon no início, mas logo começaram a surgir erros em seu jogo. Recebeu um cartão amarelo que limitou seu impacto defensivo, enquanto suas jogadas de bola parada foram irregulares.

    Jude Bellingham (5/10):

    Teve seus momentos ao tentar avançar por dentro de Kane e fez algumas entradas duras, mas ficou fora do jogo por longos períodos.

  • FBL-WC-2026-MATCH45-ENG-GHAAFP

    Ataque

    Noni Madueke (5/10):

    Deu um pouco de ritmo aos ataques da Inglaterra no início da partida, mas muitas vezes recuava ao enfrentar o adversário. A mudança para a esquerda no segundo tempo não alterou muito a situação.

    Harry Kane (3/10):

    Não foi inteiramente culpa dele, dada a falta de assistências, mas esteve muito aquém do necessário. Ainda teve uma grande chance de garantir a vitória no final, mas mandou a bola bem por cima do travessão com o gol aberto.

    Anthony Gordon (4/10):

    Teve mais contato com a bola do que contra a Croácia, mas não conseguiu criar muitas oportunidades quando entrou em ação, além de ter cometido erros defensivos em algumas ocasiões. Foi substituído antes da metade do segundo tempo.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Bukayo Saka (7/10):

    Mostrou-se muito bem após substituir Gordon e obrigou Asare a fazer sua melhor defesa da partida com um chute da entrada da área.

    Nico O’Reilly (6/10):

    Teve muito azar ao ver sua cabeçada no final da partida bater na trave.

    Morgan Rogers (6/10):

    Realizou alguns dribles perigosos após substituir Bellingham.

    Eberechi Eze (5/10):

    Teve dificuldades para se destacar durante os 20 minutos em que esteve em campo.

    Marcus Rashford (N/A):

    Entrou nos últimos 10 minutos e mostrou-se promissor, mesmo tendo cometido algumas faltas.

    Thomas Tuchel (4/10):

    Sua equipe não teve a intensidade necessária para romper o bloqueio defensivo do Gana, e ele poderia ter sido ainda mais proativo nas substituições. O alemão tem muito o que refletir daqui para frente.

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